Murió Aaron Carter: el día que apareció en Ritmo de la Noche y preguntó por las hijas de Marcelo Tinelli

escuchar

Aaron Carter, ídolo pop de 34 años que fue hallado muerto en su bañera de California, Estados Unidos, hizo una furtiva visita a la Argentina en los 2000. Hace 22 años atrás, apareció en Ritmo de la Noche, programa conducido por Marcelo Tinelli. Tenía entonces 13 años y estaba a punto de dar un show en el Gran Rex.

Tal y como detalla el video compartido por Telefe, Carter buscaba promocionar su nuevo disco Aaron’s Party (Come Get It). Durante la corta entrevista que mantuvo con Tinelli, el conductor le preguntó qué era lo que más le gustaba de la Argentina. “Las chicas son fabulosas y por eso me encanta venir”, respondió.

Fue luego el cantante norteamericano quien hizo la preguntas. Interrogó entonces al también dirigente deportivo si tenía hijas y cuáles eran sus edades. “Una de mis hijas tiene 12 años y la otra tiene 10″, contestó Tinelli. “La de 12 me gusta más. ¿Tiene novio?”, disparó el músico con cierta picardía.

En los últimos tramos del diálogo entre ambos -que involucró a una traductora-, el conductor le sonrió al entonces joven y lo tildó de “loco lindo”. No se trataba de la primera vez que Carter había visitado nuestro país. En tres oportunidades anteriores, voló a Buenos Aires para hacer conocida su música.

La muerte del cantante de 34 años

Según publicó el sitio TMZ, Carter fue encontrado sin vida luego de que la policía local recibiera un llamado advirtiendo que se había ahogado en su domicilio. Por el momento, se investigan las circunstancias en las que se produjo su deceso, que no habría sucedido de manera violenta.

En los últimos 12 años, la vida del cantante cayó a pique. En 2008, fue arrestado en Texas por exceso de velocidad y posesión de marihuana. Tres años después, su mánager Johnny Wright anunció que el cantante había comenzado un tratamiento para “curar algunos problemas emocionales y espirituales”.

Aaron Carter en 2012 Cindy Ord - Getty Images North America

Más de 10 años después, más precisamente en 2019, hizo una grave denuncia en redes sociales: “Mi hermana me violó de los 10 a los 13 años y no solo fui abusado sexualmente por ella. Mis dos primeras bailarinas hicieron lo mismo cuando tenía ocho años. Y mi hermano abusó de mí toda la vida”.

En septiembre de aquel año, reveló sufrir de esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad durante una entrevista en el programa de televisión The Doctors. También contó que era adicto a los calmantes y al alcohol y procedió a mostrar en cámara la cantidad de medicamentos que consumía.

LA NACION