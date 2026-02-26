Hilary Duff habló sobre su enfrentamiento con Lindsay Lohan y de la polémica con Ashley Tisdale: “Me sentí utilizada”

Mientras anuncia su vuelta a los escenarios con una gira internacional, Hilary Duff repasa viejas rivalidades y polémicas recientes que la han tenido como protagonista, entre ellas su inclusión dentro de un chat de madres famosas del que también formó parte su colega Ashley Tisdale.

La actriz y cantante de 38 años, quien alcanzó la fama a comienzos de los 2000 como protagonista de Lizzie McGuire, lanzó el pasado 20 de febrero su nuevo disco, Luck... or something, y se encuentra preparando “The Lucky Me Tour”, su primer tour mundial en dos décadas. Y en medio de su ajetreada agenda, Duff concedió una entrevista al podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, en el que habló de su actual presente y se refirió a las palabras de Tisdale sobre el supuesto “grupo tóxico” de madres del que Duff formaba parte.

La artista confesó que el comunicado que la también actriz difundió en The Cut la tomó por sorpresa y la afectó más de lo que imaginaba. “Me sentí muy triste y me quedé bastante desconcertada”, contó.

Además, explicó: “Tengo un grupo de amigas que han sido mi apoyo incondicional durante los últimos 20 años y estoy en muchísimos grupos diferentes de madres porque tengo cuatro hijos, así que pensé: ‘¡Uf, qué mal leer algo que no es cierto! Asimismo expresó: “Me sentí utilizada”.

Duff fue madre por primera vez a los 24 años durante su matrimonio con Mike Comrie. Tras su divorcio, tuvo otros tres hijos junto a su actual pareja, Matthew Koma. La maternidad fue, según explicó, una de las razones principales por las que decidió pausar su carrera musical durante varios años.

Hilary Duff junto a su marido y sus cuatro hijos Instagram

Sobre la controversia, reconoció: “Creo que llegó en un momento que no era el ideal”. Aunque evitó responder públicamente en ese entonces, su pareja sí lo hizo con un mensaje irónico en las redes sociales. “La verdad es que todo lo que él hace me hace reír, y no lo censuro ni le digo qué puede o no publicar”, aseguró.

Su rivalidad con Lindsay Lohan

Duff no solo se sinceró en relación a este tipo de controversias actuales, sino también sobre cuestiones como su recordada rivalidad adolescente con Lindsay Lohan. Cuando Cooper le recordó aquel enfrentamiento que marcó a toda una generación de fans, la actriz mencionó que el origen del conflicto fue el triángulo amoroso con el fallecido cantante Aaron Carter. “Ahí empezó todo esto, no había redes sociales para saber quién salía con quién y simplemente te fiabas de la palabra de la gente”, explicó.

Duff contó que conoció a Carter en su fiesta de cumpleaños, donde también estaban Mary-Kate Olsen, Ashley Olsen y Amanda Bynes. “Lo conocí ahí y hubo una chispa muy linda; él era tan lindo”, recordó. La relación entre ambos se extendió entre 2001 y 2004, con idas y vueltas. Con el tiempo, la actriz entendió que el cantante habría estado saliendo en paralelo también con Lohan, sin que ninguna lo supiera.

En 2022, tras la muerte del músico, Duff le dedicó un emotivo mensaje en las redes. “Lamento profundamente que la vida fuera tan dura y que tuvieras que luchar frente a todo el mundo. Tenías un encanto absoluto. Mi yo adolescente te quería muchísimo. Le mando mucho cariño a tu familia en estos momentos. Descansa en paz”, escribió.

Era mi némesis de la infancia

Con Lindsay Lohan durante largo tiempo vivieron enfrentadas Archivo

Sin embargo, el conflicto con Lohan no se limitó a Carter. Duff acudió al estreno de Un viernes de locos en 2003 y, sobre ello, Cooper le preguntó si había irrumpido “intencionadamente” en la premiere. “Creo que sí, absolutamente. Era una adolescente”, admitió entre risas. Y explicó que la invitación le llegó de parte de su coprotagonista en A Cinderella story y también de parte del elenco de Un viernes de locos. “Chad Michael Murray me invitó”, dijo.

Cuando Cooper quiso saber si se había sorprendido al ver que Lohan apareció luego en el estreno de Más barato por docena, ese mismo año, Duff fue tajante: “No, o sea, era mi némesis de la infancia, seguro que mi representante diría: ‘¿Qué estás haciendo?’, pero han pasado tantos años. ¿A quién le importa? No importa”, zanjó.

Con el tiempo, la tensión se disipó. Duff contó que fue Lohan quien dio el primer paso para cerrar esa etapa. “Lindsay se me acercó una vez en un club y me preguntó: ‘¿Estamos bien?’. Y yo le respondí: ‘Estamos bien’, entonces me dijo: ‘Vamos a tomar un trago’. Dije: ‘ok’ y fue increíble”.