Chocolate Fogo (el tercero de izquierda a derecha), con Gato Azul, hijo de Miguel Abuelo y con los integrantes de la formación de Los Abuelos de la Nada que iba a debutar este año

5 de julio de 2020 • 23:32

Marcelo "Chocolate" Fogo siempre quiso revivir a Los Abuelos de la Nad a. Lo intentó en los 90, cuando aún no se había cumplido una década de la muerte de su tío, Miguel Abuelo. En aquella ocasión confió en su primo Gato Azul Peralta para ser la voz cantante y se rodeó de dos compañeros de mil batalla de Abuelo: el baterista Polo Corbella y el guitarrista Gustavo Bazterrica. Y lo volvió a intentar a fin de año, cuando anunció otro regreso, con una nueva formación y una idea muy acabada de lo que quería lograr. Sin embargo, la muerte lo sorprendió este domingo, a los 53 años y luego de darle batalla a una larga enfermedad.

Chocolate Fogo fue el bajista de la última formación de los 80 de Los Abuelos de la Nada, la que grabó Cosas mías (1986). Allí hay dos temas cuya autoría Abuelo compartió con su sobrino: "Región dura" y "Semental de Palermo". Además fue el productor de dicho álbum. En diciembre pasado, Fogo anunció el retorno de la banda, con el espíritu de siempre y una formación renovada. "A levantar el cachete caído", rezaba la gacetilla de prensa que difundió el grupo. "No hay vuelta del pasado. Nosotros podemos volver del futuro. El que mire para atrás se está perdiendo todo lo que viene" afirmaba en esa gacetilla Chocolate. Su socio, en esta nueva apuesta era nada más y nada menos que Juan Del Barrio, histórico del rock nacional y excolaborador de Los Abuelos.

Fogo y los suyos iban a presentarse en mayo en el Ópera, teatro con el que la banda liderada por Miguel Abuelo tuvo un enamoramiento que quedó estampado en un disco en vivo, de 1985. Esos eran los días de Cachorro López, Andrés Calamaro, Polo Corbella, incluso los del citado Del Barrio.

En la información de prensa del retorno no consumado, además de detallar la lista de clásicos que la banda iba a interpretar y de las nuevas canciones que ya tenían listas, Fogo respondía una serie de preguntas. La primera, la más obvia, tenía que ver con el retorno. ¿Por qué vuelven? "Por que está dentro de la trayectoria de esta aventura llamada Los Abuelos de la Nada. Como los cometas que reinventan su trazada, con sus cambios de luces y energía. No es por mezquinar información, pero son tantos los factores que deben darse que no es fácil de explicar...Los detalles no entrarían en una sola respuesta. Sólo podemos decir que ya no jugamos al misterio. Miguel siempre tuvo una mirada muy respetuosa por lo atemporal, basado en el cosmos y sus fascinantes teorías. El creó una marca que tiene una fórmula, que escapa hasta de su presencia y la de cualquiera que ocasionalmente manipule este contenido. Esto permite cambios en los integrantes, dando paso a la evolución, con mucha personalidad. Un club de fútbol no pierde un jugador o un partido y cierra sus puertas, digamos que esto es algo parecido, con perdón de la comparación".

Fogo tocó en Los Guarros y con los Funky Torinos de Willy Crook en los años 90. Con este retorno de Los Abuelos pensaba rescatar "Mi estrella y yo", una de las canciones del período de Cosas mías que Miguel Abuelo no llegó a grabar pero sí a tocar un puñado de veces en vivo.