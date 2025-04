Murió David Thomas, cantante del grupo Pere Ubu y el último antihéroe del rock de vanguardia

Personaje complicado, inspirador, inconformista y desafiante, David Thomas fue uno de los anti-rockstar más fascinantes que emergieron en la década de los setenta. El músico de Miami, que nunca gozó de una salud de hierro precisamente, falleció tras una “una larga enfermedad”, tal como anunció un posteo publicado en la página web de su grupo, Pere Ubu.

El comunicado de la banda dice que Thomas “murió en su ciudad natal de Brighton & Hove, con su mujer y su hijastra más joven a su lado. MC5 estaba sonando en la radio. En última instancia será devuelto a su hogar, la granja de Pensilvania, donde insistía en que quería ser ‘arrojado al granero’“.

En el comunicado, la banda agregó en su despedida que estaban grabando un nuevo álbum que “él sabía que iba a ser el último”, y que lo terminarán en su honor. “Nos esforzaremos por continuar con la mezcla y finalización del nuevo álbum para que su última música esté disponible para todos. Aparte de eso, dejó instrucciones de que se siguiera trabajando para catalogar todos los registros de los conciertos en directo a través de la página oficial de Bandcamp. Su autobiografía estaba casi terminada y la concluiremos por él. El Patreon de Pere Ubu continuará como una comunidad”.

El líder de la revolucionaria banda americana de rock experimental Pere Ubu tenía 71 años. La impronta avant-garage de su música influyó a casi todas las bandas postpunk que surgieron en los ochentas y a músicos como Tom Waits y Nick Cave, entre otros. Thomas era un portento del relato y un personaje tan exuberante como esquivo: nunca se hizo cargo ni de su influencia ni de su capacidad para retorcer los elementos básicos del rock para crear algo nuevo e impactante.

David Thomas en 2017 en España Mariano Regidor - Redferns

Thomas también fue fundador de la efímera banda de mediados de los 70, Rocket From the Tombs, un grupo de Cleveland considerado influyente en los círculos del proto-punk, a pesar de que se separaron antes de grabar su primer álbum. A partir de ahí, pasó a liderar la banda más aventurera Pere Ubu, cuya música, decididamente poco comercial, se autodenominaba “avante-garage”. Las etiquetas, de todas formas, le quedaban chicas frente a su impuso creativo, pues subvirtió los géneros quizá gracias a su fascinación por la música clásica.

La etapa original y más influyente de su banda Pere Ubu duró de 1975 hasta 1982. Una versión del grupo se reformó en 1987, y a partir de entonces, Thomas continuó alternando trabajos con las formaciones de Pere Ubu, que cambiaban constantemente, con proyectos en solitario, bandas paralelas e incluso una reforma de Rocket From the Tombs.

Pere Ubu lanzó 19 álbumes de estudio entre 1978 y 2023, aunque el grupo anunció que con el material de archivo en vivo su obra ascendería a 40 discos. Sus discos fundamentales son The Modern Dance (1978), Dub Housing (1978), New Picnic Time (1979), The Art of Walking (1980) y Song of the Bailing Man (1982), solo por nombrar los primeros.

En los últimos años, la banda se mantenía creativamente activa y editaron Lady from Shanghai (2013), Carnival of Souls (2014) y Trouble On Big Beat Street (2023).

Corpulento, maniático y poco afecto a los cuidados personales, Thomas destacó en la década de 1970 cuando empezó a usar traje y corbata en el escenario. A la vez se resistió a etiquetas como el punk y el postpunk. El grupo compartió ayer sus propias palabras a modo de resumen de su vida y obra: “Me llamo David Fucking Thomas… y soy el cantante de la mejor banda de rock and roll del mundo. ¡Viva Pere Ubu!”, concluyó el comunicado.

Franco Varise Por

Temas Personajes