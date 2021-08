Murió Dennis ‘Dee Tee’ Thomas, uno de los fundadores de Kool & the Gang

Dennis ‘Dee Tee’ Thomas, uno de los cofundadores del legendario grupo de funk y música disco Kool & The Gang, la banda recordada por éxitos como “Celebration”, “Jungle Boogie”, “Get Down on it” y “Ladies’ Night”, murió este sábado a los 70 años, según anunció la banda. Thomas, “esposo, padre amado y cofundador de Kool & the Gang, falleció pacíficamente mientras dormía a la edad de 70 años en Nueva Jersey”, señaló en Facebook el grupo, que ya había perdido el 9 de septiembre de 2020 a uno de sus líderes, Ronald Bell, fallecido a los 68 años.

Dennis, recordado por sus atuendos y por su personalidad, tocaba el saxofón alto, era el flautista y percusionista del grupo y también oficiaba de maestro de ceremonias en los shows de la banda. Su voz se escucha en el éxito del grupo de 1971, “Who’s Gonna Take the Weight”. “Dee Tee era, además, una suerte de vestuarista de Kool & The Gang, siempre preocupado en qué prendas lucirían en escena. En los comienzos del grupo, además, llevaba las cuentas: “cargaba las ganancias de la banda en una bolsa de papel en la campana de su cuerno”, expresa las líneas que el grupo le dedicó al músico.

STATEMENT OF PASSING OF DENNIS THOMAS/KOOL & THE GANG On August 7,2021, Dennis Thomas (known as “Dee Tee”), beloved... Posted by Kool & the Gang on Saturday, August 7, 2021

La última actuación de Dennis fue en Los Ángeles, el 4 de julio. Claro que la historia inicial de estos excéntricos se remite a 1964, cuando 7 adolescentes crearon una mezcla musical de jazz con alma funk. Al principio se llamaron los Jazziacs. Luego vinieron varios cambios antes de pasar a denominarse Kool & The Gang. Eso sucedió en 1969 y, desde ese momento, se transformaron en leyendas de la música negra. Ganaron dos premios Grammy, 7 American Music Awards y 31 álbumes de oro y platino. La música compuesta por ellos suena en infinidad de películas, como las bandas de sonido de Rocky, con Sylvester Stallone; Fiebre de sábado por la noche, con John Travolta y Pulp fiction, de Quentin Tarantino.

En 2014, los Kool & The Gang recibieron el Soul Train Lifetime Achievement Award y, al año siguiente, en octubre de 2015 tuvieron el honor de ocupar su lugar como íconos musicales estadounidenses con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Recientemente, Dennis ‘Dee Tee’ Thomas apareció en Kool TV, una serie de cortos animados sobre la infancia y la carrera de los miembros de la banda.

“Si mirás hacia atrás en el tiempo, a comienzos de los años 70, la banda tocaba música de jazz. Cuando yo llegué, en 1979, transformamos la música y ahora, en los años 90, recreamos mucho de lo que hicimos en la década del 80. No estamos sólo tocando disco. Si así lo hiciéramos sería demasiado aburrido”, aseguró a LA NACION el líder de la banda, J. T. Taylor, antes de la presentación del grupo en Buenos Aires, en 1998. No todo fue música disco en el universo de Kool & the Gang. “No somos una banda de boliche. La palabra disco es relativamente nueva, pero la palabra baile nunca se termina. Nosotros apuntamos a esta última”, decía el cantante en aquella oportunidad, previo a un show memorable en el Estadio Obras.

LA NACION