Murió el pianista, compositor y arreglador Guillermo Zarba, a los 85 años

En la tarde del jueves murió el pianista, compositor y arreglador entrerriano Guillermo Zarba a causa de una insuficiencia respiratoria. Tenía 85 años.

Zarba falleció en Buenos Aires, ciudad donde residió la mayor parte de su vida, aunque nunca perdió la conexión con el norte entrerriano, de donde tomó la raíz que formaría, con los años, el tronco de su producción musical. “Yo me crié en el norte de Entre Ríos, ahí predomina el chamamé. Pero además de eso, hay cuestiones de lenguaje. Se nota cuando una persona es del litoral. Y hay afectos que se extienden entre provincias e incluso entre países, porque con los uruguayos tenemos una excelente comunión”, contaba a LA NACION, durante una entrevista, un par de décadas atrás.

El entrerriano (así también llamó a uno de sus álbumes) había nacido en Gualeguaychú, en 1935, pero comenzó su formación musical en Concordia y se perfeccionó en Buenos Aires. Su trabajo estuvo relacionado a la música del Litoral argentino y del Río de la Plata, pero no desde una mirada tradicionalista sino desde la perspectiva de la proyección que se comenzó a vislumbrar con sus primeros álbumes, de mediados de la década del setenta.

Grabó y compartió escenario con artistas como Gerardo Gandini, Ginga, Leo Maslíah, Hilda Herrera, Fabiana Galante, Jorge Navarro, Lilian Saba, Oscar Alem, Emilio de la Peña, Juan Falú, Jorge Marziali, Julio Pane, Néstor Marconi, Marcelo Nisinman, Norberto Minichilo, Rudi y Nini Flores, Gabriel Senanes, Renato Borghetti, Hugo Romero, Claudio Ceccoli, Maria Silva, Rodolfo Sánchez, Marcelo García, Mauricio Marcelli, Lito Vitale y Horacio Romo, entre muchos otros. En 2010 comenzó a gestar su trabajo conceptual Los tiempos del agua. Su producción más reciente es Sangre adentro, de 2019.

“Es como una autobiografía musical -decía el pianista sobre Los tiempos del agua-. Tengo una simbiosis con el agua de toda la vida. Tiene mucha importancia. Por eso describí a mi modo un recorrido de vivencias. Fundamentalmente está el paisaje de mi provincia, y llega hasta el tango y el candombe. Considero que es un cambio grande en mi camino musical. Ya me valió críticas. Tomo un poco de la música contemporánea, de atonalidad. Pero no lo busco, me sale”, agregaba.

Guillermo Zarba Picasa

Hace poco más de un lustro, cuando estaba terminando el documental de Los tiempos del agua (y en coincidencia con sus cuarenta años de carrera) así lo definía el poeta de Entre Ríos Juan Manuel Alfaro: “Los entrerrianos llevamos una marca de agua. Llevamos esa marca indeleble. Somos los ríos que nos atraviesan y la memoria de esos ríos. Y su interminable novedad. A veces, alguien, un desprendimiento del agua, Guillermo Zarba, por ejemplo, dice esto mismo con la música o, mejor, hace que la música vaya diciéndonos, vaya haciéndose y haciéndonos de lo mismo que somos, pero llevándonos, dejándonos correr, fluir, paisaje a fondo, vida adentro, por ‘los tiempos del agua’, por el alma del agua donde el trino refleja a la calandria que calca la provincia con dos líneas de música que bajan por los ríos de Zarba”.

LA NACION