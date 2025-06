Murió Patrick Walden, guitarrista de la banda británica Babyshambles, a los 46 años

El músico Patrick Walden, guitarrista del grupo británico Babyshambles, falleció en la tarde del viernes. Tenía 46 años.

Fue la propia banda, liderada por el cantante Pete Doherty, la que se encargó de dar la noticia a través de sus redes sociales. “Con profundo pesar y tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Patrick Walden”, se lee en la publicación. “ Nos sentimos muy afortunados de haberlo conocido, querido y trabajado con él , y pedimos respeto y privacidad en estos momentos difíciles”. Hasta el momento, no trascendió la causa de su fallecimiento.

Apenas conocida la noticia, las opiniones de sus fans comenzaron a engrosar el posteo de la banda. Se pudieron ver comentarios que daban cuenta de cómo Walden había acompañado la adolescencia y la juventud de muchos fanáticos de la banda: “El mejor guitarrista de mi generación. Nadie ha sonado tan bien desde Asheton de los Stooges. A veces, cuando estaba borracho, le escribía por Instagram diciéndole lo mucho que significaba para mí. Hace unos días, me respondió con un corazón (...) Descansa en paz y mucha suerte a su familia. Significaste mucho para mí. Los conciertos de Babyshambles de 2004/2005 son los más apasionados que he sentido por la música”.

Walden había nacido en Londres. Colaboró ​​brevemente con Babyshambles, grupo que Doherty formó en 2004 tras ser expulsado de The Libertines por abuso de drogas. Se unió a la banda como guitarrista principal y acompañó a Doherty en la voz, Drew McConnell en el bajo y Gemma Clarke en la batería. Además, coescribió seis canciones del álbum debut de la banda, Down in Albion (2005), como “Fuck Forever”, “Pipedown” y “Loyalty Song”.

Down in Albion tuvo éxito en el Reino Unido, alcanzando el número 10 en las listas de hits. “Fuck Forever” se convirtió en el sencillo más exitoso del grupo, alcanzando el número 4 en la lista de simples del Reino Unido.

Walden, quien anteriormente había tocado en bandas como Fluid y White Sport, dejó el grupo en 2006 tras lidiar con el abuso de drogas y acusaciones de agresión a su novia, lo que lo llevó a un breve encarcelamiento. Los cargos fueron retirados, según informó Variety. A lo largo de los años, solía presentarse en conciertos con Babyshambles, aunque nunca se reincorporó oficialmente a la banda. No estuvo presente en una reunión de Babyshambles que tuvo lugar el año pasado, y no estaba claro si se uniría al grupo en futuras presentaciones.

Más allá de los regresos fugaces, el grupo tuvo su cuarto de hora de fama al promediar la primera década del nuevo siglo, con las publicaciones de sus primeros álbumes, el mencionado Down in Albion, con producción de Mick Jones, y dos años más tarde Shotter’s Nation. Recién en 2013 llegaría el tercero, casi a modo de bis, en la carrera del grupo, Sequel to the Prequel.

Babyshambles, en mayo de 2005 Andy Willsher - Redferns

Para ese momento, Walden ya no estaba en las filas del combo. Si bien había dejado la banda en 2006, tuvo regresos a los shows, esporádicamente, entre 2007 y 2009, pero nunca como miembro estable.

En otro de los comentarios de redes se puede leer: “Su forma de tocar en Down In Albion convirtió ese álbum en la caótica y hermosa obra maestra que fue. La frenética forma de tocar en ‘F*ck Forever’ y ‘8 Dead Boys’ moldeó mi forma de tocar como guitarrista. Es una pena que la formación original con él nunca volviera”.

El medio inglés NME rescató una entrevista con Walden, en la que el guitarrista recordó su paso y su salida de la banda. “Fue como salir de un torbellino, irme”, explicó. “Me fui, pero también sentí que me estaban echando, hasta cierto punto. No sé qué tan cierto era, pero así lo sentí”.