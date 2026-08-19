Murió José Luis “Pucho” Ponce, histórico bajista de Los Tekis

La música popular argentina vive una jornada de luto por la muerte de José Luis “Pucho” Ponce, histórico bajista de Los Tekis, agrupación jujeña de la que formó parte desde 1995. Tenía 68 años.

La noticia fue confirmada por la propia banda a través de una publicación en las redes sociales, donde sus compañeros lo despidieron con un sentido mensaje y destacaron el vínculo que los unía.

“Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida, no existen palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento. Seguimos sin entender, ayer hablando cagadas y hoy sin poder abrazarte”, escribieron los artistas en el comunicado.

Pucho Ponce, bajista de los Tekis, falleció a los 68 años instagram.com/@lostekisoficial

Al recordar los momentos compartidos, los artistas sumaron: “La pucha que vamos a extrañar esos abrazos cálidos de buen tipo, las charlas materas entre miles de anécdotas y las risas que nos regaló el camino. Tu presencia siempre fue fuerte, valiosa, inmensa como tu corazón, Puchito. Tantos años juntos, tantos sueños compartidos”.

Los integrantes de Los Tekis también se refirieron al legado que deja el músico: “Hoy ya no estás físicamente entre nosotros, pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero. Una parte de tu alma creativa, alegre, optimista, el artista, el poeta, nos va a seguir acompañando”.

La despedida terminó con una contundente demostración de afecto: “Un gracias así de enorme por tanto. Tuvimos suerte de cruzarnos con un tipazo como vos. Te vamos a extrañar mucho. Hasta el otro carnaval, ya nos reencontraremos cuando sea la hora. Te amamos por siempre”.

Los mensajes de apoyo y de despedida

La publicación de la banda recibió numerosos mensajes de otros artistas que acompañaron a los músicos y a la familia del bajista en este difícil momento. Soledad Pastorutti expresó su sorpresa y tristeza al conocer la noticia: “Los leo y no puedo creerlo… ¿De verdad esto está ocurriendo? Qué pena tan grande... cómo vamos a extrañar a este gran compañero. Los abrazo con todas mis fuerzas, amigos. Cariños para ustedes y para la familia de mi amigo Pucho”. Por su parte, Axel escribió: “Noo. Lo siento mucho. Tipazo Pucho, que descanse en paz”.

El mensaje de despedida de Soledad Pastorutti al bajista fallecido Instagram

En tanto, Luciano Pereyra expresó: “¡Los abrazo profundamente! ¡Mucha fuerza, muchachos! ¡Besos al cielo para el gran Pucho!”, y Maxi Pardo expresó: “Puchito... No lo puedo creer”.

Los Nocheros también se sumaron a la despedida: “Que la música nos vuelva a encontrar siempre. Abrazos fuertes, muchachos”. El grupo folclórico Canto del alma se sumó a las condolencias con palabras para sus colegas: “Hermanos queridos, ¡lo sentimos mucho! De parte de todo el equipo le mandamos muchas fuerzas y un fuerte abrazo, que descanse en paz una gran persona”.

Los Tekis, en una imagen de 2022 Instagram: @lostekisoficial

Un histórico de Los Tekis

Pucho Ponce fue un histórico integrante de Los Tekis. A comienzos de los 2000, cuando la banda ya se había consolidado como una formación destacada del folklore y recorrían los principales festivales del país, el bajista hablaba sobre la identidad musical del grupo. En una entrevista con LA NACION, repasaba el recorrido que el grupo había comenzado en Jujuy y que luego los llevó a Córdoba: “Cada uno tiene total libertad. No te podés sacar el folklore y el tango que se escuchaba en casa, de chico. Pero después, a medida que vas creciendo, recibís información del rock, el jazz o la clásica”, apuntaba.

Al preguntarle si la formación ya tenían un sonido característico, Ponce respondía: “Creo que cualquier cosa que toquemos suena a Tekis, aunque cada uno sigue enriqueciéndose”, dijo.

Ponce reconocía que la evolución de la banda debía darse naturalmente: “Hay cosas que se darán por decantación. Por el momento estamos convencidos de lo que hacemos”. Uno de los conceptos que más cuestionaba era precisamente el de “folklore joven”, etiqueta con la que Los Tekis habían sido identificados durante sus primeros años. “Ese título siempre nos molestó. El folklore no debe etiquetarse como joven ni como viejo”, sostenía.