Anuncio: la particular tendencia que se acentúa en la programación del Festival de Cosquín
La 67° edición se realizará del 23 al 31 de enero de 2027
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“La changada joven se viene acercando [al folklore] de una manera muy fresca y honesta”, decía Roberto Cantos durante una entrevista, a propósito de la presentación que se hizo ayer en Córdoba de la próxima edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que se realizará del 23 al 31 de enero próximos. Lo decía a cuento de que el decano Dúo Coplanacu (que comparte con Julio Paz) se presentará en la misma noche que el rapero Trueno.
La meca festivalera de la música telúrica se sigue aggiornado con guiños a la música urbana. En realidad, recoge esos guiños de los artistas urbanos hacia lo folklórico, y es así que, como en la última edición participaron Milo J y Cazzu, en enero de 2027 Trueno será una de las figuras convocantes de las nueve lunas coscoínas.
Aunque la decisión no sorprende, marca una tendencia que se acentúa y que, a diferencia de otras ediciones, no genera roces ni polémicas. Además de “fresca y honesta”, el Coplanacu definía a esa “changada” como “corajuda”.
La próxima edición -la número 67, del Festival Nacional de Folklore de Cosquín- se realizará, como de costumbre, en la Plaza Prospero Molina de esta localidad cordobesa del Valle de Punilla.
Como novedades para el próximo año la organización destacó en un anuncio que “tienen que ver con la inclusión de artistas provenientes del mundo de la música urbana pero con lazos hacia la raíz como Trueno en la noche de cierre, la llegada del grupo más convocante del cuarteto, Q’ Lokura, para celebrar los 40 años del desembarco del género en el festival (fue en 1987 con el Cuarteto Leo) y el debut de la legendaria banda chilena Los Jaivas”.
Además, los clásicos homenajes tendrán puntos salientes con el festejo por los 80 años de vida de Víctor Heredia (será en el día de su cumpleaños, el 24 de enero); los 60 con la música de Zamba Quipildor; los 50 de un emblema del chamamé, Los de Imaguaré, y el centenario de una leyenda como Hugo Díaz, en un segmento encabezado por su hija Mavi Díaz y el armonicista Franco Luciani continuador de su legado, entre otros invitados.
También habrá espectáculos conceptuales como el denominado “Canción con Todos”, que reunirá a referentes de la música argentina como Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa con figuras de las nuevas generaciones como Valentino Merlo y Natalie Pérez. “Las dos miradas” juntará en el escenario a dos símbolos santiagueños como Peteco Carabajal y Horacio Banegas; y el tango estará representado en la figura de Raúl Lavié y del emergente de familia rockera Florián.
Cambios en el predio
Las dos últimas noches se ampliará la capacidad de la plaza. Tras la experiencia del último año, con la llegada de Milo J al Cosquín folklórico, la mitad de las butacas de la platea serán levantadas para aumentar la capacidad de público de pie. “De esta manera -indican desde la organización-, el festival apunta a profundizar el cruce generacional al que viene invocando en los últimos años, además de la apertura artística fundamental en la renovación de los festivales populares”.
En la grilla artística también aparecen varios de los fundamentales que no pueden faltar en ninguno de los escenarios principales de la temporada festivalera de verano, en el interior del país: Soledad, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Chaqueño Palavecino y Los Tekis, entre tantos otros.
Entradas
Tras el anuncio de la programación, la venta de entradas se realizará a través de autoentrada.com. Los precios, desde $ 40.000, varían según los días de la semana y las ubicaciones en el predio.
Primera luna: sábado 23 de enero
- Campedrinos - Consagración Cosquín 2026
- Tabaleros
- Wara Calpanchay - Revelación Cosquín 2026
- Raúl Lavié y Quinteto
- Néstor Garnica
- Delegación de Perú
- Soledad Pastorutti
Entradas desde $45.000
Segunda luna: domingo 24
- Juan Fuentes
- Víctor Heredia celebra sus 80 Años
- Natalia Pastorutti
- Delegación de Paraguay
- Yoel Hernández
- Orozco - Barrientos
- Los Nocheros
- El Indio Lucio Rojas
Entradas desde $40.000
Tercera luna: lunes 25
- Guitarreros
- Canción Con Todos
- Lito Vitale con Juan Carlos Baglietto, Valentino Merlo, Natalie Pérez y Patricia Sosa
- Lucía Ceresani
- Delegación de Córdoba
- Juanjo Abregú
- Tucumanos, Por Siempre Tucu, Enrique y Tomás Olmos
- Agustín Bernasconi
- Christian Herrera
- Luciano Pereyra
Entradas desde $45.000
Cuarta luna: martes 26
- Ahyre
- Maggie Cullen
- Delegación de Catamarca
- Mery Murúa
- Cristian Capurelli
- José Luis Aguirre
- Juan Manuel Bilat
- Abel Pintos
Entradas desde $45.000
Quinta luna: miércoles 27
- Los De Imaguaré (celebran sus 50 Años) Invitados: Nahuel Pennisi y Los Alonsitos
- Malena Garnica
- Dúo Palma Sandoval ⭑(A Pocho Sosa)
- Delegación de Uruguay
- Ceibo
- Manu Estrada
- Los Jaivas
- Lázaro Caballero
Entradas desde $40.000
Sexta luna: jueves 28
- Nahuel Pennisi
- Zamba Quipildor. Invitados: Darío Volonté y Coro de Cosquín
- Delegación de Bolivia
- Paola Bernal
- Micaela Chauque
- Leandro Lovato
- Bruno Arias
- Paquito Ocaño
- Los Tekis
Entradas desde $40.000
Séptima luna: viérnes 29
- Nombradores del Alba
- Los 4 de Córdoba
- Los Manseros Santiagueños
- Yamila Cafrune
- Cuti y Roberto Carabajal
- Chaqueño Palavecino
Entradas desde $40.000
Octava luna: Sábado 30
- Las Dos Miradas: Peteco Carabajal y Horacio Banegas
- Hugo Díaz 100 Años (tributo que recordará al armonicista, con las actuaciones de Mavi Díaz, Jose Colángelo, Franco Luciani, Peteco Carabajal, Las Folkies y el Ballet Oficial
- La Callejera
- Delegación de Buenos Aires
- Delegación de Japón
- Destino San Javier
- Adriana Rojas
- Q´ Lokura
Entradas desde $60.000
Novena Luna: domingo 31
- Dúo Coplanacu
- Carafea
- Delegación de España
- Pachi Herrera
- Fabricio Rodríguez
- Radamel
- Florián
- Trueno
Entradas desde $70.000
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