Anuncio: la particular tendencia que se acentúa en la programación del Festival de Cosquín

“La changada joven se viene acercando [al folklore] de una manera muy fresca y honesta”, decía Roberto Cantos durante una entrevista, a propósito de la presentación que se hizo ayer en Córdoba de la próxima edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que se realizará del 23 al 31 de enero próximos. Lo decía a cuento de que el decano Dúo Coplanacu (que comparte con Julio Paz) se presentará en la misma noche que el rapero Trueno.

La meca festivalera de la música telúrica se sigue aggiornado con guiños a la música urbana. En realidad, recoge esos guiños de los artistas urbanos hacia lo folklórico, y es así que, como en la última edición participaron Milo J y Cazzu, en enero de 2027 Trueno será una de las figuras convocantes de las nueve lunas coscoínas.

Aunque la decisión no sorprende, marca una tendencia que se acentúa y que, a diferencia de otras ediciones, no genera roces ni polémicas. Además de “fresca y honesta”, el Coplanacu definía a esa “changada” como “corajuda”.

La próxima edición -la número 67, del Festival Nacional de Folklore de Cosquín- se realizará, como de costumbre, en la Plaza Prospero Molina de esta localidad cordobesa del Valle de Punilla.

Como novedades para el próximo año la organización destacó en un anuncio que “tienen que ver con la inclusión de artistas provenientes del mundo de la música urbana pero con lazos hacia la raíz como Trueno en la noche de cierre, la llegada del grupo más convocante del cuarteto, Q’ Lokura, para celebrar los 40 años del desembarco del género en el festival (fue en 1987 con el Cuarteto Leo) y el debut de la legendaria banda chilena Los Jaivas”.

Además, los clásicos homenajes tendrán puntos salientes con el festejo por los 80 años de vida de Víctor Heredia (será en el día de su cumpleaños, el 24 de enero); los 60 con la música de Zamba Quipildor; los 50 de un emblema del chamamé, Los de Imaguaré, y el centenario de una leyenda como Hugo Díaz, en un segmento encabezado por su hija Mavi Díaz y el armonicista Franco Luciani continuador de su legado, entre otros invitados.

También habrá espectáculos conceptuales como el denominado “Canción con Todos”, que reunirá a referentes de la música argentina como Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa con figuras de las nuevas generaciones como Valentino Merlo y Natalie Pérez. “Las dos miradas” juntará en el escenario a dos símbolos santiagueños como Peteco Carabajal y Horacio Banegas; y el tango estará representado en la figura de Raúl Lavié y del emergente de familia rockera Florián.

Cambios en el predio

Las dos últimas noches se ampliará la capacidad de la plaza. Tras la experiencia del último año, con la llegada de Milo J al Cosquín folklórico, la mitad de las butacas de la platea serán levantadas para aumentar la capacidad de público de pie. “De esta manera -indican desde la organización-, el festival apunta a profundizar el cruce generacional al que viene invocando en los últimos años, además de la apertura artística fundamental en la renovación de los festivales populares”.

En la grilla artística también aparecen varios de los fundamentales que no pueden faltar en ninguno de los escenarios principales de la temporada festivalera de verano, en el interior del país: Soledad, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Chaqueño Palavecino y Los Tekis, entre tantos otros.

Entradas

Tras el anuncio de la programación, la venta de entradas se realizará a través de autoentrada.com. Los precios, desde $ 40.000, varían según los días de la semana y las ubicaciones en el predio.

Primera luna: sábado 23 de enero

Campedrinos - Consagración Cosquín 2026

Tabaleros

Wara Calpanchay - Revelación Cosquín 2026

Raúl Lavié y Quinteto

Néstor Garnica

Tabaleros Gerardo Viercovich - LA NACION

Delegación de Perú

Soledad Pastorutti

Entradas desde $45.000

Segunda luna: domingo 24

Juan Fuentes

Víctor Heredia celebra sus 80 Años

Natalia Pastorutti

Delegación de Paraguay

Yoel Hernández

Los Nocheros Santiago Filipuzzi

Orozco - Barrientos

Los Nocheros

El Indio Lucio Rojas

Entradas desde $40.000

Tercera luna: lunes 25

Guitarreros

Canción Con Todos

Lito Vitale con Juan Carlos Baglietto, Valentino Merlo, Natalie Pérez y Patricia Sosa

Lucía Ceresani

Delegación de Córdoba

Juanjo Abregú

Luciano Pereyra Gentileza

Tucumanos, Por Siempre Tucu, Enrique y Tomás Olmos

Agustín Bernasconi

Christian Herrera

Luciano Pereyra

Entradas desde $45.000

Cuarta luna: martes 26

Ahyre

Maggie Cullen

Delegación de Catamarca

Mery Murúa

Cristian Capurelli

José Luis Aguirre

Abel Pintos

Juan Manuel Bilat

Abel Pintos

Entradas desde $45.000

Quinta luna: miércoles 27

Los De Imaguaré (celebran sus 50 Años) Invitados: Nahuel Pennisi y Los Alonsitos

Malena Garnica

Dúo Palma Sandoval ⭑(A Pocho Sosa)

Delegación de Uruguay

Ceibo

Manu Estrada

Los Jaivas

Lázaro Caballero

Entradas desde $40.000

Sexta luna: jueves 28

Nahuel Pennisi

Zamba Quipildor. Invitados: Darío Volonté y Coro de Cosquín

Delegación de Bolivia

Paola Bernal

Micaela Chauque

Zamba Quipildor Soledad Aznarez

Leandro Lovato

Bruno Arias

Paquito Ocaño

Los Tekis

Entradas desde $40.000

Séptima luna: viérnes 29

Nombradores del Alba

Los 4 de Córdoba

Los Manseros Santiagueños

Yamila Cafrune

Cuti y Roberto Carabajal

Chaqueño Palavecino

Chaqueño Palavecino (Foto: Instagram @chpalavecino_oficial)

Entradas desde $40.000

Octava luna: Sábado 30

Las Dos Miradas: Peteco Carabajal y Horacio Banegas

Hugo Díaz 100 Años (tributo que recordará al armonicista, con las actuaciones de Mavi Díaz, Jose Colángelo, Franco Luciani, Peteco Carabajal, Las Folkies y el Ballet Oficial

La Callejera

Delegación de Buenos Aires

Delegación de Japón

Q' Lokura

Destino San Javier

Adriana Rojas

Q´ Lokura

Entradas desde $60.000

Novena Luna: domingo 31

Dúo Coplanacu

Carafea

Delegación de España

Pachi Herrera

Dúo Coplanacu Instagram/La Porteña

Fabricio Rodríguez

Radamel

Florián

Trueno

Entradas desde $70.000