Murió Richard Floyd, guitarrista de Television, banda de culto de los 70

Richard Lloyd, guitarrista de la banda de culto neoyorquina Television, murió este sábado, a los 75 años, en su hogar de Chattanooga, Tennessee. Según informaron medios como The New York Times, su partida fue por consecuencia del agravamiento del cáncer en vías biliares que venía padeciendo.

Richard Lloyd durante un show de Television, en el Hammersmith Odeon, de Londres, en 1977 Michael Putland - Hulton Archive

Con su muerte se va el sonido tan característico que había creado, durante el primer lustro de la década del setenta, junto al líder de Televisión, Tom Verlaine. A pesar de su corta vida -sus años de más fuerte actividad fueron entre 1973 y 1978-, el grupo se perfiló como una gran influencia, desde el corazón cultural de los Estados Unidos, para el rock venidero en todo el mundo. Apenas dos discos -Marquee Moon, de 1977, y Adventure, de 1978- alcanzaron para dejar esa huella. Luego, el grupo se separó y retomó una actividad intermitente, recién quince años después.

“Si bien Verlaine —fallecido en 2023— es reconocido habitualmente como el líder y la mente creativa de la banda, las contribuciones de Lloyd fueron, de forma constante, subestimadas. Los estilos de ambos eran complementarios y, en muchos aspectos, similares; pero, en términos generales, podría decirse que Lloyd aportaba el fuego, mientras que Verlaine aportaba la sutileza”, reflexiona Jem Aswad, en la semblanza que publicó en Variety, a propósito de la partida del músico. “Si bien sus problemas de salud mental y abuso de sustancias empañaron, sin duda, su trayectoria, Lloyd —además de su fulgurante labor con Television— publicó nueve álbumes en solitario y aportó un trabajo vibrante al clásico álbum de 1991 de Matthew Sweet, Girlfriend, en el que también participó otro maestro de la guitarra de la era del CBGB: Robert Quine”.

Entre los mitos urbanos que circularon durante años existe uno, con mucho asidero en la realidad, que ubica a Television como punta de lanza para el desembarco del punk rock en el famoso club de música CBGB. Verlaine y Floyd le habrían consultado al dueño del local sobre el perfil de música que se proponía difundir. Y la respuesta fue Country, Bluegrass y Blues. Porque de ahí salían las iniciales del club. Ellos le habrían comentado que la música que hacían podría estar dentro de alguna de esas líneas, aunque en la práctica, se posicionaban bastante lejos. El dueño, Hilly Kristal, hombre de mente abierta, les dio un espacio sobre ese escenario y luego a otros, como Ramones, Patti Smith, Blondie y Talking Heads, que terminaron de darle forma a esa escena alternativa que fue del punk a la new wave y se convirtió en un mojón de la historia musical de Nueva York.

Lloyd, quien originalmente se llamaba Richard John Alt, había nacido el 25 de octubre de 1951, en Pittsburgh. Siendo muy chico se trasladó a Nueva York con su madre. Creció en Greenwich Village. Durante su infancia aprendió a tocar la guitarra y ya adolescente asistió a los conciertos que se ofrecían en el Fillmore East.

Television: Billy Ficca, Richard Lloyd, Tom Verlaine y Fred Smith Roberta Bayley - Redferns

Pasó un tiempo en Boston, más tarde se mudó a Los Ángeles, pero regresó a la Nueva York que le ofrecería el sendero con el que se sentiría más a gusto. Por ese tiempo, los New York Dolls eran la rareza glam que captaba la atención de muchos y Verlaine, junto a su amigo Richard Hell, estaba armando un grupo llamado Neon Boys. Al poco tiempo llegó Lloyd para terminar de darle forma a lo que se llamó Television.

Recién en 1976 la banda firmó contrato con Elektra Records y al año siguiente lanzó el icónico Marquee Moon. Pronto dejó de ser una banda de cabotaje. Algunos de sus temas treparon posiciones en las listas de venta y la banda conseguía hacer giras por el Reino Unido, donde recibía elogios de figuras célebres, como David Bowie.

Los conflictos internos comenzaron a erosionar la solidez del grupo hasta terminar en su disolución. Además, Lloyd tuvo que lidiar con problemas de salud mental y adicciones para poder continuar con su actividad sobre los escenarios. Logró hacerlo. De hecho, un año después, en 1979, publicó como solista Alchemy. Hasta 2018 conformó un catálogo de nueve álbumes. Sin embargo, siempre tuvo que enfrentar sus problemas personales para poder llegar adelante cada proyecto.