Murió T.K. Carter, actor de la película La cosa de otro mundo, a los 69 años

El actor estadounidense T.K. Carter fue hallado muerto en su casa el pasado 9 de enero, a los 69 años. Así lo pudo confirmar TMZ a través de Harold Carter, hermano mayor del intérprete, conocido por su papel de Nauls en la película de terror y ciencia ficción de 1982 La cosa de otro mundo, de John Carpenter.

Desde el primer momento nunca se sospechó de que se tratara de un delito en su propiedad pero tampoco se reveló la causa de la muerte. Recién con el paso de los días su familia aportó su testimonio sobre su delicado estado de salud y del momento cuando lo encontraron sin vida.

El último viernes la familia de T.K. había solicitado a la policía una prueba de vida luego de varios días sin noticias de él. Un grupo de oficiales acudió al domicilio en Duarte, California, a unos 32 kilómetros al este de Los Ángeles, donde fueron recibidos por familiares que esperaban en el lugar. Según informó la policía al ingresar al domicilio encontraron al actor sin vida. Su médico personal fue quien terminó haciendo el certificado de defunción.

La carrera de Carter comenzó en la década del setenta, pero fue recién con La cosa de otro mundo que saltó a la fama. Otras películas destacadas en las que actuó son Escape en tren (1985), Space Jam (1996) y Domino (2005). También consiguió numerosos papeles en la pantalla chica, incluyendo el personaje de Mike Fulton en dos docenas de episodios de Punky Brewster en los 80 y el de T-Bone en The Steve Harvey Show, en los 90. Además, protagonizó la miniserie The Corner, en 2000.

“T.K. Carter fue un profesional consumado y un alma genuina, cuyo talento trascendió géneros”, declaró Tony Freeman, su representante. ”Aportó risa, verdad y humanidad a cada papel que interpretó. Su legado seguirá inspirando a generaciones de artistas y fans".

Había nacido como Thomas Kent Carter, el 18 de diciembre de 1956, en la ciudad de Nueva York y creció en el Valle de San Gabriel, en el sur de California. Comenzó a hacer monólogos cómicos a temprana edad y, en 1976 tuvo su primera participación en la serie Mujer policía. Sus créditos adicionales en cine y televisión incluyen títulos como Just Our Luck, Turbo Teen, Jem, He’s My Girl, Good Morning, Miss Bliss, Ski Patrol, A Rage in Harlem, Family Matters, A Different World, Rush Hour, Everybody Hates Chris, How to Get Away With Murder, The L.A. Riot Spectacular y Saints & Sinners, entre otras.

Los papeles más recientes de Carter incluyen a Russ en la película de 2020 El camino de regreso, protagonizada por Ben Affleck; el tío Jimmy en Fake Friends, de 2022; Cliff en la serie de comedia Dave; y Pike en la serie policiaca The Company You Keep.

En la cuenta de The Thing Expanded, documental de la película que el director John Carpenter rodó en 1982, se escribió: “Estamos profundamente conmocionados y desconsolados al saber que TK Carter (Nauls), miembro del elenco de La cosa de otro mundo, falleció a los 69 años. Su interpretación del chef de cocina patinador del Puesto 31 sigue siendo un momento inolvidable de la película. Además, tenía una de las líneas más emblemáticas: ‘Tal vez estamos en guerra con Noruega"”.