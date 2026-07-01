Murió Victor Willis, el cantante de la banda Village People, a los 74 años

Victor Willis, el cantante principal del grupo de música disco Village People, autor del éxito “YMCA”, falleció a los 74 años, informó su esposa en una publicación de Facebook este miércoles.

“Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo. Victor murió este martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva”, señaló la mujer.

Murió a los 74 años el cantante de Village People, Victor Willis. @officialvictorwillis

Hasta hace un mes atrás, la banda estaba completando la primera etapa de una gira europea "y decidimos tomar un vuelo a Nueva Delhi, India, para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos allí“.

Village People es uno de los grupos musicales más icónicos del mundo. Los éxitos del grupo aparecen en decenas de grandes películas, en producciones de Broadway y hasta en en anuncios publicitarios. En el último tiempo, uno de los temas de mayor éxito, “Y.M.C.A.”, se convirtió en un elemento habitual en los actos de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Justamente ese tema, con su característica coreografía, suele sonar en casi todas las fiestas, bodas y cumpleaños.

En 1977, cuando el productor Jacques Morali y su socio Henri Belolo —conocidos conjuntamente como Can’t Stop Productions— grababan un nuevo álbum titulado para su grupo The Ritchie Family, necesitaban coristas. El director musical que colaboraba con ellos sugirió a Willis, un cantante con el que estaba trabajando y que también actuaba en el musical de Broadway “The Wiz”.

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