Murió Willy Crook: el profundo homenaje del Indio Solari y colegas a un pionero referente del funk

El mundo de la música está de luto luego de que se conociera la triste noticia de la muerte de Willy Crook. El saxofonista, guitarrista, cantante y compositor, que tocó con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y fundó Los Funky Torinos, falleció a los 55 años luego de casi veinte días de internación tras sufrir un ACV.

A través de las redes sociales, músicos, productores, managers y periodistas homenajearon a uno de los pioneros argentinos del funk y el soul, a quien despidieron con conmovedoras palabras.

“Willy Cariño ¿Los años 80′s? ¿Qué pienso en este momento?... que los mejores artistas jóvenes y subterráneos no fueron los que sobrevivieron a esa época sino los que ya no están aquí: los rebeldes sin freno ni límite, los desordenados en el amor, los mas valientes y graciosos”, escribió el Indio Solari en su cuenta de Twitter. “Y ahora (¡Qué cosa la memoria!) lo veo como un Héctor defendiendo su Troya, corriendo, solo, armado de un pie de bombo, solo, a siete u ocho tipitos que habían cascoteado el barco anclado donde habíamos hecho nuestra gracia, sin fijarse si el Club de Catadores de Sustancias Poderosas iba detrás de él respaldándolo. Así también creo que su cuerpo bonito no quiso participar de ese futuro de apariencias injustas. Porque él tampoco servía para viejo. Repito... cariño. lndio”, agregó el cantante, que acompañó el texto con una foto de su amigo en la juventud sobre el escenario.

Y ahora (qué cosa la memoria!) lo veo como un Héctor defendiendo su Troya, corriendo, solo, armado de un pie de bombo, solo, a siete u ocho tipitos que habían cascoteado el barco anclado donde habíamos hecho nuestra gracia. — Indio Solari Oficial (@Indio_Solari_ok) June 27, 2021

Hace dos semanas, Solari había utilizado su cuenta de Instagram para mandarle fuerzas a Crook. “Bravo muchachito…daaaale… ¡Vamooos!”, escribió junto a una foto de ambos tomada años atrás.

Además del Indio, Dante Spinetta, Erica García, el guitarrista Skay Beilinson, la Asociación Argentina de Managers (ACMMA), Clemente Cancela y cientos de fanáticos se volcaron en las redes sociales para dejar sus mensajes.

QEPD Willy Crook Querido 🙏🏽❤️ pic.twitter.com/L5Lqn8i4Zg — El Dante (@dantespinetta) June 27, 2021

Adios embajador del buen gusto querido Willy Crook ❤️ pic.twitter.com/YJaRYFNB0x — ERICA GARCIA (@ericagarcia11) June 27, 2021

Con un profundo dolor anunciamos la partida de un gran amigo muy amado por nosotros. Buen viaje querido amigo Willy Crook •@SkayOficial pic.twitter.com/lNEQHW0hWw — Skay Beilinson Oficial (@SkayOficial) June 27, 2021

Cuando Willy Crook vino a @todopasa1043 nos regaló mil frases ingeniosas, carisma, humor y un par de sus geniales canciones. Gracias por tanto, maestro. Nos la hiciste pasar genial mil veces. Que en paz descanses. https://t.co/ruYkh6nDzx — Clemente Cancela (@clementedeviaje) June 27, 2021

