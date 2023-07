Muy activo: el Indio Solari estrenó dos canciones con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

escuchar

Indio Solari está pasando por un momento de mucha creatividad y producción. A las tres canciones que publicó la última semana, ahora se suman dos, sin duda de cara a un nuevo concierto que prepara su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en Córdoba. Los nuevos títulos fueron bautizados “Amar... sanar” y “La marcha que les debía”.

Sus estrenos son como dos caras de una misma moneda. Porque todo suena a Indio Solari, por supuesto, pero con diferentes tonos. “Amar... sanar” es enérgica, con un pulso firme e intenso, aunque su letra no dé exactamente esa misma versión anímica. “Yo que canté en el magma ardiente de un volcán, me preparé para porfiar con diablos de salón. / Esos pajarracos si pueden elegir verás,/ prefieren escuchar sus cantos una y otra vez. / Esta es la parte que no te va a gustar / Sospecho que el paraíso lo encontramos siempre aquí. / Las maldiciones como una ola oscura se alzan ya / pero el amor puede sanarnos todavía una vez más”, entona el cantante que, aunque alejado de los escenarios, en enero pasado cumplió 74 años y sigue generando música desde su estudio hogareño. El video del tema es de animación y tiene, como se suele usar hoy en este tipo de clips, condimentos de videolyric.

En cambio, con “La marcha que les debía” es directamente irónico, incisivo, sobre un tema de medio tempo: “Ya no podés ser más superficial y cool / No traicionás a tus demonios, yo lo sé. / Vos recibís a tus amigos en tu sauna-bar / Una completa mierda, vos sabés (...) Pudiste hacer tu casa inteligente al fin, / mucho más inteligente que vos. / Tu subcutáneo chip siente que te sentís muy mal/ Más longevo sos más daño provocás.”

Estos estrenos llegan como previa al show que Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tienen programado para el 5 de agosto en el anfiteatro José Hernández de Jesús María, a quince años del último show que Solari ofreció en Córdoba. Durante una visita promocional a esta provincia, dos integrantes del grupo, Gaspar Benegas y Baltasar Comotto conversaron con La Voz del Interior sobre su relación con el Indio: “Desde que el Indio no se presenta más, y ya el disco no se distribuye, es difícil pensar en sacar un disco, pero él está constantemente componiendo y haciendo canciones -explicó Benegas-. Es una máquina de creatividad imparable. De hecho, estrenó canciones de El Mister y los Marsupiales y también junto a Fundamentalistas estamos haciendo algunas canciones hace un año más o menos. La idea es llegar con cosas nuevas al concierto, pero no queremos presionar los tiempos con la música porque el Indio nunca lo hizo. La canción tiene su tiempo. No hay plan de disco, pero ya se va formando uno. Presentamos dos temas en Epecuén, tres temas en La Plata… Lo importante no es el formato sino sacar música, y el Indio está mandando a cada rato temas que le están llegando a la gente. Seguramente pronto va a haber novedades. Lo bueno es poder estar trabajando en el estudio y haciendo música con él. Eso es lo que nos da vida”.

"Amar...Sanar": una de las imágenes del nuevo video del Indio y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado Captura

Diversificado y envalentonado, a pesar del Mal de Parkinson que padece, el 11 de julio pasado publicó tres canciones de su proyecto El Mister y los Marsupiales Extintos. A las 21 de ese martes, con cinco minutos de diferencia entre cada estreno, publicó las tres canciones que traía entre manos: “Novedades obsoletas del Kamarada Amor”, “Falta tan poco para nada” y “Cantar de la mala salud”.

La última vez que había compartido música nueva fue en diciembre de 2022 cuando lanzó “El Tío Jack”. El Mister es el seudónimo que encontró para seguir haciendo su trabajo puertas adentro, si la necesidad de tener que volver a enfrentarse a los escenarios. Sobre la enfermedad que padece, en los últimos años hizo varias declaraciones: “Me maltrata menos que a otra gente, porque uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando. Desgraciadamente, para mí, y para mi gusto, va progresando el amigo. Es lo que hay, y hay que presentarle batalla”, dijo en Mariskal Rock, del periodista y locutor español Marikal Romero.

Y en cuanto a El Mister, explicó: “En este momento está entreabierta la puerta, porque mi enfermedad, más allá de lo que yo te quiera contar, porque no quiero transformar en una cosa crítica, no me está permitiendo estar en mi mejor versión. Y me parece que ya no tengo más ganas de asomar por este mal. No quiero ser un artista que esté peleando ahí en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo y el Míster no tiene vocación de directo. El Míster tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera ”.

