El círculo íntimo del Indio Solari publicó este jueves un descargo oficial ante las versiones que circularon sobre su salud. La comunicación de la familia surgió tras la difusión de datos vinculados a una supuesta internación de urgencia del artista en un sanatorio porteño debido a un ACV.

Qué dice el comunicado de la familia del Indio Solari sobre su salud

El entorno del cantante utilizó los perfiles oficiales para brindar certezas frente a los trascendidos recientes. El texto enfatizó la falsedad del rumor sobre un accidente cerebrovascular como motivo de su atención médica. La publicación calificó estos rumores como noticias que se echaron a rodar de manera irresponsable.

El descargo oficial calificó como irresponsable la versión sobre un cuadro de ACV (X, @Indio_Solari_ok)

El mensaje oficial indicó: “Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV”. Según los allegados, la realidad de los hechos dista de la versión de una crisis neurológica aguda. El descargo remarcó que el líder musical atraviesa procesos de control habituales por pedido de los especialistas. Los familiares afirmaron: “La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica”.

Los detalles sobre la situación médica actual

La información difundida a las 11:38 de este 19 de febrero de 2026 trajo alivio a los seguidores del compositor. El reporte aclaró que la situación clínica del paciente permanece bajo control profesional y sin complicaciones de último momento. Los allegados subrayaron: “Su salud está estable”. Esta definición buscó cerrar el debate sobre posibles cuadros severos que trascendieron en las primeras horas de la jornada.

El texto original, compartido desde la cuenta oficial de X del artista, lamentó la angustia que generó la desinformación en el público. El entorno describió la situación como un susto innecesario para los fanáticos. Manifestaron su pesar por el desvío de la atención pública hacia un tema inexistente.

Carlos Alberto Solari tiene 77 años y se encuentra bajo monitoreo preventivo KVKFOTOS-EDGARDO ANDRES KEVORKIAN; Edgardo Andres Kevorkian

El mensaje digital sumó rápidamente una gran repercusión en la red social. En pocos minutos, la publicación alcanzó 92,1 mil visualizaciones y se convirtió en la voz oficial frente al desconcierto. La familia eligió el camino de la transparencia informativa para frenar el impacto de los comentarios sin sustento fáctico.

El origen de los rumores en redes sociales

La confusión colectiva comenzó debido a un posteo del periodista Ángel de Brito en la plataforma X. El conductor de espectáculos aseguró que el exintegrante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ingresó a una clínica de la ciudad de Buenos Aires tras un episodio vascular grave. De Brito detalló que el hombre de 77 años recibió atención en compañía de sus afectos cercanos.

El periodista Ángel de Brito había informado sobre una supuesta internación en un sanatorio porteño Archivo

Varios portales de noticias replicaron esta información y multiplicaron el alcance de la versión errónea durante la noche anterior. De Brito definió al músico como “uno de los artistas más importantes del rock nacional” en su publicación original.

Ante el crecimiento de la tendencia digital, los responsables de la comunicación de Solari optaron por la vía directa para restablecer la calma: la desmentida llegó desde el usuario oficial @Indio_Solari_ok y corrigió los datos sobre la internación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.