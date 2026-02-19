La familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV y aclaró cómo está su salud

La familia del Indio Solari salió a desmentir esta mañana los rumores que apuntaron que el músico había sufrido un ACV. La versión, que comenzó a circular en las redes sociales y que fue reportada por varios medios de comunicación, generó preocupación entre sus seguidores y volvió a poner el foco en el estado de salud del artista.

Desde la cuenta oficial del músico en Instagram, sus allegados difundieron un comunicado para llevar tranquilidad y frenar las especulaciones. “Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV”, señalaron.

En el mismo texto, el entorno del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota aclara cuál es la situación actual del cantante. “La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable. Gracias por la preocupación, lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”, precisaron.

Los rumores surgieron después de que el conductor Ángel de Brito publicara un mensaje en su cuenta de X que encendió la alarma. “Anoche, Carlos Alberto Solari fue internado en un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV. Tiene 77 años, y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos”, señaló.

En su posteo, el periodista de espectáculos deseaba, además, una pronta recuperación para el músico, a quien definió como “uno de los artistas más importantes del rock nacional”, y acompañó el texto con el hashtag #FuerzaIndio.