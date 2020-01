Netflix: del asesinato de Víctor Jara al atentado contra Bob Marley

Who Shot The Sheriff? El excelente documental disponible en Netflix sobre el regreso de Bob Marley a Jamaica y su intento de pacificar un país dividido en dos

En su definición simplificada, una "remasterización" es el proceso técnico (casi siempre digital) de mejora y actualización de una obra sonora, visual o audiovisual. Siguiendo esa línea, que Netflix decidiera meterse de lleno en la producción de una serie documental sobre acontecimientos musicales disímiles y que eligiera llamarla ReMastered, ya anticipa desde el título hacia donde apunta. No se trata aquí de dar luz sobre escenas ni artistas surgidos en los últimos años sino de recuperar y aportar una nueva mirada sobre historias y mitos ya conocidos de la música popular.

Ante una oferta infinita de documentales sobre música, ReMastered propone su propia narrativa fuera de agenda y aborda temáticas ya conocidas. Clásicos (y no tanto) que vuelven a ser abordados con nuevo material y ópticas distintas. Desde la reconstrucción de la vida y el mito de Robert Johnson, pasando por asesinatos varios (Sam Cooke, Jam Master Jay, Víctor Jara, The Miami Showband) hasta reconstrucciones de historias musicales en su cruce con la política y las luchas sociales (Johnny Cash en la Casa Blanca, los intentos de homicidio a Bob Marley y la historia detrás de la canción de El Rey León), cada episodio (con mayor o menor efectividad) apunta a refrescar la memoria a los conocedores y también a hacer de puerta de entrada a neófitos.

Robert Johnson: La encrucijada del diablo

¿Cómo reconstruir vida y obra de un artista del que sólo se conocen dos fotos y una grabación? Robert Johnson es el primer mito de la cultura rock antes de que exista el rock, y aquí tiene su merecido documental-homenaje.

Lo hace a partir de animaciones, de un arduo trabajo de investigación que logra dar con familiares del músico y ubicar los lugares más importantes en la biografía del primer integrante del Club de los 27. La encrucijada del diablo logra transmitir el encanto y la sordidez de un tiempo y espacio que tiene mucho de mítico: El Mississippi de la preguerra. La aparición de Keith Richards, eterno fan de Robert Johnson, agrega valor a una leyenda a la que no le falta nada.

¿Quién mató a Jam Master Jay?

Si la principal dificultad a la hora de embarcarse en un documental dedicado a Robert Johnson radicaba en la escasez de material, aquí la complejidad se ubica en el extremo opuesto. El asesinato de Jam Master Jay (DJ del histórico grupo de hip hop Run-DMC) en 2002 es una causa que aún se encuentra abierta y, por lo tanto, mucha de la evidencia y parte de los testigos involucrados no forman parte del episodio. Así y todo, el relato vale no sólo para indagar en la extrañeza de los hechos (cámaras de seguridad que no funcionan, testigos directos que no logran reconocer al homicida y hasta un costado no del todo revelado de la vida de la víctima) sino también para repensar varias muertes en la historia del hip hop (Tupac Shakur y The Notorius B.I.G., como casos más resonantes) en las que el accionar policial arroja más dudas que seguridades.

Masacre en el estadio

Mucho más allá en el tiempo, pero más acá en el espacio, Masacre en el estadio aborda el asesinato de Víctor Jara y su consecuente causa judicial. La presidencia de Salvador Allende, el golpe de Estado de Augusto Pinochet y la relación de Estados Unidos con las dictaduras en América Latina forman parte del relato con la potencia que amerita.

Testigos que se arrepienten, otros que aparecen años más tarde, un acusado exiliado en Miami y, sobre todo, la incansable lucha de Joan, viuda de Víctor son las claves del documental. El testimonio de Joan en los 70 y su testimonio ahora, a sus 90 años, articula la narrativa. Sus canas son apenas el símbolo de una búsqueda de justicia que mantendrá hasta el último de sus días.

La parte del león

El abuso de poder de Estados Unidos sobre África explicado en una canción. La parte del león rastrea los orígenes de la famosa melodía de la película El Rey León y el uso que de ella se hizo en la cultura norteamericana desde las primeras décadas del siglo XX, para encontrar que su compositor jamás recibió un dólar a cambio. El periodista Rian Malan inicia una cruzada que atraviesa cuestiones legales (autoría, plagios), sociales (las hijas del autor viviendo en la extrema pobreza) y lucha contra las corporaciones (Disney y las discográficas facturando por miles de millones de dólares), sólo para llegar a un final aún más desesperanzador. Un capítulo más en la larga historia de explotación al pueblo africano.

Who Shot The Sheriff?

Probablemente el título más atractivo a primera vista. El intento de asesinato a Bob Marley se mantiene como una de las grandes incógnitas de la cultura rock y constituyeron un momento más en la elevación del cantante a la figura de mito. En su pico de popularidad, convertido en un símbolo de las luchas sociales alrededor del mundo, Bob Marley fue baleado en 1976 apenas dos días antes de que se llevara a cabo el concierto Smile Jamaica, que intentaba pacificar una población enfrentada por las diferencias sociales, culturales y económicas. La pregunta que titula el documental aún continúa sin resolverse, pero el trabajo de archivo y la reconstrucción de época bien valen para dar cuenta del entramado político que subyacía tras el atentado.