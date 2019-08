Staiti y Cantero, "los enanos históricos", junto a otra leyenda del rock de acá, Jota Morelli, en batería Crédito: Celeste Urreaga

Los Enanitos Verdes acaban de marcar un nuevo hito en su historia con una gira compartida con el grupo español Hombres G, que contó con más de 30 shows con entradas agotadas en América latina y 25 conciertos en los Estados Unidos, incluyendo sitios emblemáticos de la música popular norteamericana como el Radio City de Nueva York, el Hollywood Bowl y el Staples Center de Los Angeles, y el House of Blues de Chicago, que contó con la producción del monstruo de la industria del entretenimiento mundial Live Nation. A punto de cumplir 40 años de carrera, el grupo mendocino además es hoy, según Spotify, la banda latina en actividad más escuchada en la plataforma de streaming y, por si fuera poco, dos estrellas globales de la música actual como Bad Bunny y J Balvin llamaron a Marciano Cantero para que los ayude a terminar una de las canciones de su nuevo y exitoso álbum conjunto. Después de esto, ¿quién puede entonces a estas alturas seguir sosteniendo que los extraterrestres no existen?

"Me siento un elegido", dice Cantero desde su hogar mendocino, mientras, asegura, escucha plácidamente un disco de Bert Kaempfert, aquel músico y productor alemán que metió pioneramente a The Beatles en un estudio en los años de Hamburgo. "Porque de alguna manera, es un milagro haber logrado algo musicalmente hablando tan bueno y haber podido, al mismo tiempo, pegar en la gente. Hay muchas bandas que no lograron tocar en el Hollywood Bowl y nosotros tocamos ahí con los Hombres G, donde tocaron los Beatles y muchos de los artistas más importantes de la historia de la música contemporánea. Fue algo increíble y cuando terminamos, en los camarines, la gente que trabaja ahí nos dijo que hacía tiempo no escuchaban cantar al público tan fuerte".

Ese show, además, se coronó como el primer espectáculo de un grupo de rock en español en colgar el cartel de "sold out" en esa venue devenida leyenda, con capacidad para 17.500 personas. "Estar ahí y ver las fotos de los Beatles, de Jimi Hendrix, de Tonny Bennett... el Hollywood Bowl tiene una carga histórica muy grande y fue muy emocionante. Como también lo fue tocar en el Radio City de Nueva York o el Staples Center de Los Ángeles, que es como el Hollywood Bowl de estos tiempos, y en donde también se agotaron las entradas", cuenta el héroe de la guitarra "enana", Felipe Staiti.

Pero lo cierto es que el fenómeno de convocatoria de Los Enanitos Verdes en los Estados Unidos y América latina no es nuevo. Treinta años antes de que el "manso indie" refrescara la escena del rock local con bandas como Perras On The Beach, Usted Señálemelo o Las Luces Primeras, Los Enanitos fueron los representantes mendocinos de la camada de bandas argentinas que conquistó el continente, con Soda Stereo, Virus y Zas a la cabeza.

"Al principio, en los 80, hacíamos giras de conciertos y de promoción, porque íbamos con el disco abajo del brazo para ver si les interesaba editarlo. Todavía el terreno era muy virgen, mucho más under y todo era a pulmón. Si bien en todos los países había bandas de rock, la Argentina fue el primero en exportarlo", recuerda Staiti. "Fue un trabajo de enanos, realmente, y también fue como hacer un poco de patria. Pero ahora viéndolo en retrospectiva uno ve que fue un paso necesario para poder estar en el lugar que hoy estamos. Los Enanitos han trascendido las fronteras argentinas para convertirse en una suerte de referente del rock latino, de una identidad que representa, especialmente en los EE.UU., a quienes vivimos de este lado del mundo y cantamos en español".

Huevos revueltos

La unión entre Los Enanitos Verdes y Hombres G es mucho más que la suma de sus partes. De hecho, la gira Huevos Revueltos no se trata de dos bandas al precio de una, sino que es una suerte de ensamble de ambas agrupaciones. "La idea era que fuésemos una sola banda, en la cual podían ir variando los integrantes y los cantantes y en la que no necesariamente ellos cantaran sus canciones y nosotros las nuestras", dice Cantero. "Es como un acuerdo hecho en las estrellas, algo que funcionó y que suena maravilloso. Porque además, nuestras carreras, de alguna manera, fueron paralelas en tiempo y espacio. Durante todos estos años nos cruzamos muchísimo en giras por América latina y nos hicimos muy amigos".

Juntos, esta suerte de supergrupo del rock en castellano bautizado Huevos Revueltos, se pasó el último año y medio de gira por Perú, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos y, especialmente, México, donde pasaron por una docena de ciudades y llenaron tres veces el Arena de Ciudad de México, con capacidad para 20.000 personas (durante una de esas fechas grabaron un CD/DVD como registro de esta hermandad).

"En la Argentina por ahí no son tan conocidos, pero en México y en los EE.UU. Hombres G es muy popular", asegura Cantero sobre los españoles, una suerte de marca registrada del rock y pop hispano de los años 80.

Con una lista de temas compartida, entre los hits de los mendocinos que repasan en la gira figuran "Guitarras blancas", "La muralla verde", "Por el resto", "Tus viejas cartas" y las versiones de "El extraño de pelo largo" (La joven guardia) y "Lamento boliviano" (Alcohol Etílico). "Está en los planes hacer este show en la Argentina, pero todavía no sabemos cuándo. En noviembre estamos cumpliendo 40 años de tocar juntos con Felipe y también queremos hacer una gira para celebrarlo", adelanta el cantante que por estos días suena en "Un peso", tema que compuso a pedido de J. Balvin y Bad Bunny, incluído en el disco que acaban de grabar juntos.

Más allá del fenómeno que la banda representa en toda América latina (con los viejos fans colmando cada uno de sus shows y los más jóvenes seguidores ubicándolos en lo más alto de las métricas de Spotify), Los Enanitos Verdes no han tenido en los últimos años el mismo peso que sí poseen varios de sus contemporáneos, desde Soda Stereo a Los Fabulosos Cadillacs. "Nuestra situación en la Argentina es rara", confiesa Staiti. "Y lo entiendo porque no hemos tenido una presencia en Buenos Aires, principalmente, en donde si algo no pasa ahí, es como si no pasara en el resto del mundo. Para muchos la Argentina es Buenos Aires y nada más. Por otro lado, cuando estuvimos más en contacto con Buenos Aires, en los 80 y 90, por ahí nos faltó salir de juerga con los periodistas del momento o no hicimos los lazos necesarios".