En No. 6 Collaborations Project, que sale hoy, Ed Sheeran canta acompañado por estrellas como Justin Bieber, Chance the Rapper, Camila Cabello, Cardi B, Eminem, Bruno Mars, Khalid, Travis Scott, Skrillex y el cordobés Paulo Londra

Madonna featuring Maluma. Rosalía featuring J Balvin. Shawn Mendes featuring Camila Cabello, Luis Fonsi y Daddy Yankee featuring Justin Bieber. Y ahora, hasta Ed Sheeran featuring Paulo Londra y J Balvin y Bad Bunny featuring Marciano Cantero (Los Enanitos Verdes). Definitivamente estos tiempos serán recordados como "la era del featuring". De hecho, cuatro de los cinco primeros temas del Hot 100 de Billboard Argentina son featuring y cuatro de los cinco temas más escuchados en Spotify, también.

¿Qué es un featuring? La traducción literal funciona como "tal músico presenta a tal otro" en determinada canción. Pero en rigor, se trata, nada más y nada menos que de una "colaboración". Nada nuevo bajo el sol, por cierto, pero en días de streaming y búsqueda desesperada de ampliar el público lo máximo posible, este formato se convirtió en el modus operandi favorito tanto de la industria como de los artistas.

"El feat. es una gran estrategia de marketing y una plataforma fundamental en estos días para que los artistas suenen en otras regiones", asegura un experimentado directivo de una multinacional con sede en Buenos Aires, mientras que la cantante brasileña Anitta -que grabó featuring junto a Maluma, J Balvin y Madonna, entre muchos otros-, confirma que "son buenos para mezclar artistas y hacer un intercambio de públicos, para ayudar territorialmente a los músicos que quieren conquistar nuevos mercados". Aunque aclara: "Igual a mí me gustan los feat. solo si creo que le agregan valor a la canción. No me seduce hacer un featuring solo para tener números o alcanzar otros territorios. Eso es importante, pero lo artístico viene primero. Jamás voy a llamar a una persona para cantar conmigo solo por los números y hacer un trabajo que no tiene nada que ver conmigo".

Si bien la proliferación del featuring corre tanto en el universo pop como en el rock -aunque en menor medida-, los géneros urbanos son los que lo absorbieron como emblema. Incluso los exponentes del fenómeno en torno al trap local sostienen que el feat. es algo intrínseco al movimiento. Tanto así que lo que para algunos es "el himno de la década", "Tumbando el club", es el súmum del formato, con Neo Pistea al frente y una lista que incluye nueve featuring: C.R.O, Obiewanshot, Ysy A, Cazzu, Khea, Lucho SSJ, Coqeéin Montana, Marcianos Crew y Duki.

"Se trata de romper un poco esa barrera de que cada uno tire para su lado. Es dos más dos, cuanto más somos, mejor. Inclusive desde lo musical, porque a mí me encanta en la música ver más de un cantante. Toda mi vida fui de los grupos, fui de las crew, me encanta ver en el escenario a más de un cantante", dice Neo Pistea, quien acaba de grabar un feat. junto a Dante Spinetta.

"Hace rato que admiro a esta generación nueva de artistas urbanos, del trap, como Neo, el Duko, Ysy A", confiesa Dante. "Este es el momento urbano que más me gusta, hay una especie de relajación y de sensación de colaborar y generar movida que es impresionante. En otro momento estaban todos más peleados, en un plan más gangsta o haters, en cierto sentido. Y ahora hay como una sensación de colaboración, de avanzar. Si hay algo bueno, vamos a darle. Y así es como debería ser. Hoy veo esas ganas de hacer historia, de romper todo, de colaborar y donde dejan el ego de lado para decir dale, me subo a la canción en el pedazo que haya".

Puente Córdoba-Londres

Ed Sheeran es hoy uno de los artistas más vendedores y populares del planeta y que el nuevo álbum del músico inglés esté compuesto exclusivamente por colaboraciones corona el momento que atraviesa este fenómeno. En No. 6 Collaborations Project, Sheeran cantará acompañado por estrellas como Justin Bieber, Chance the Rapper, Camila Cabello, Cardi B, Eminem, Bruno Mars, Khalid, Travis Scott, Skrillex y el cordobés Paulo Londra, en lo que se convirtió en la colaboración más importante de la música argentina de los últimos tiempos, a la altura de Babasónicos grabando con Ian Brown, Gustavo Cerati con Andy Summers o el mismísimo Pappo presentado por B.B.King en el Madison Square Garden.

"Soy un gran fan de todos los artistas con los que trabajé en este álbum. Son artistas que me inspiran y todos traen algo especial a cada canción", escribió Sheeran el mes pasado para anunciar los nombres de quienes colaboraron en el disco.

"El acercamiento de Londra a Sheeran fue una iniciativa de la compañía, pero todas las colaboraciones las terminó eligiendo personalmente Sheeran. Para un artista argentino, éste es el mayor logro de la historia", aseguran orgullosos desde las oficinas locales de Warner Music. En cuanto a la relevancia del featuring, concluyen: "Vos pensá que un artista como Londra se construyó a través del feat., con colaboraciones con Piso 21, Becky G. y Lenny Tavarez".

Pero lo cierto es que Londra no ha sido el único argentino que llegó alto en esta cuestión de los featuring por estos días. La semana pasada, con el lanzamiento sorpresivo de un álbum conjunto entre dos megaestrellas como J Balvin y Bad Bunny, nos enteramos de que Marciano Cantero, cantante de Los Enanitos Verdes, grabó una colaboración con ellos.

"Me llamaron por videochat y me dijeron: '¡Maestro, gracias por hacer más feliz nuestra adolescencia! Me pidieron por favor si los podía ayudar con una canción que no podían terminar y a mí me gustan muchas cosas, pero nada me gusta tanto como componer una canción", cuenta Cantero desde Mendoza. "Me enorgulleció que me pidan ayuda, porque esta gente es muy hábil con la pluma, entonces tenía que estar a la altura de las consecuencias. Creo que el formato featuring está muy bueno, porque no todos somos buenos para todo. La combinación de dos artistas da siempre algo mejor. De hecho, estoy trabajando en varias colaboraciones justo ahora".

En el tema en cuestión, "Un peso", no solo figura la voz de Cantero, sino que como parte de la letra, J Balvin le hace un guiño a uno de los clásicos de Los Enanitos Verdes, "Lamento boliviano", parafraseando uno de sus versos: "Y tu corazón idiota, siempre me extrañará".