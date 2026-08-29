Operación nostalgia: las bandas argentinas de los 80 y 90 que disputan la cartelera con los grupos de hoy

¿Golpe de nostalgia? ¿Deudas pendientes con el público o con propios proyectos que no prosperaron antes? ¿Capítulos que no se cerraron? ¿Apuestas económicas?

¿Alguna de estas preguntas sirven para explicar los regresos de las bandas del rock argentino a los escenarios o a los estudios de grabación? Seguramente sí. Aunque la respuesta sea diferente en cada caso, posiblemente haya un denominador común, el efecto de la nostalgia que, por cierto, también muchas veces puede ser un buen negocio. Por estos días es posible encontrar en la cartelera porteña los shows de Soda Stereo, Los Guarros y de Pedro Aznar y David Lebón interpretando las canciones de Serú Girán. Y en la agenda nacional, muchos otros que giran por todo el país. Veamos algunos casos de esos “regresos” de la últimas dos décadas.

Soda Stereo

La banda de Zeta Bosio y Charly Alberti se ha convertido en una verdadera marca que produce los espectáculos más variados. El último concierto de su etapa inicial como trío con Gustavo Cerati al frente, fue el 20 de septiembre de 1997 en el estadio de River Plate. Diez años después su gira de reencuentro Me verás volver ofreció 22 conciertos en distintos países de América Latina ante cerca de 1 millón de personas. Según algunos cálculos, la recaudación por venta de tickets habría sido de unos cuantos millones de dólares. Cerati murió en 2014 y un año después el Cirque Du Soleil anunció su espectáculo circense dedicado a la banda, que finalmente se presentó en 2017 y 2018. Para 2019, Bosio y Alberti volvieron a los escenarios con el espectáculo Gracias totales, que incluyó a una gran vidriera (presencial y virtual) de cantantes invitados. Fueron 19 funciones en diversos estadios de América Latina. Y en 2026 volvieron con el show más sofisticado presentado hasta el momento con hologramas. Ecos, que “revive” a Cerati en voz y aspecto visual, es un éxito de público. Desde marzo último hasta el 12 de diciembre próximo, el show (que cosechó admiradores y detractores) agendó más de 50 funciones en salas de la Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, México, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, Panamá, España y los Estados Unidos. Semanas atrás culminó la extensa serie de funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El show Ecos de Soda Stereo Agustín R. Dusserre - Gentileza PopArt Music

Tan Biónica

Durante su show en el festival Lollapalooza Argentina 2023, Chano Moreno Charpentier anunció el regreso de la banda que lo hizo famoso, Tan Biónica. El plan era hacer un último concierto, porque según él mismo lo había dicho en varias oportunidades, el grupo no había tenido una verdadera despedida. De ahí que se llamó La última noche mágica. Pero la demanda de público superó las expectativas. Tanto que a la serie -esa que parecía interminable- por estadios de fútbol, proyectó casi de manera natural la continuidad del grupo. En 2025 llegó un nuevo álbum con un título más que obvio, El regreso, y su posterior gira de recitales (El regreso Tour) que, por el momento, tienen fijado como cierre el concierto que la banda dará el 12 de diciembre en el Estadio UNO de La Plata, luego de pasar por ciudades como Rosario, Córdoba, Ciudad de México, Asunción, Santiago de Chile, Montevideo, Madrid y Barcelona, entre muchas otras. Tan Biónica realmente tuvo una segunda vida, distinta a su primera etapa pero igualmente intensa, por la gran respuesta de la audiencia, no sólo de la Argentina.

Próxima función en argentina: 25 de septiembre, en Jujuy.

Chano, en la gira interminable de Tan Biónica Pilar Camacho

Serú Girán

Las primeras noticias sobre volver a escuchar en vivo las canciones de Serú Girán fueron en 2025, cuando el festival Quilmes Rock anunció que en su grilla habría un homenaje a la banda. Hasta último momento se especuló con algún tipo de aparición de Charly García. Solo se sabía que los anfitriones serían dos de sus integrantes, David Lebón y Pedro Aznar. El resto quedó en rumores y suposiciones (¿banda estable? ¿un desfile de invitados?).

David Lebón y Pedro Aznar interpretan las canciones de Serú Girán Guido Adler

Lo cierto es que no fue inicialmente pensado como un único concierto sino la posibilidad de convertirlo en un show abierto a la demanda del público. Pedro Aznar armó un “bandón” -Federico Arreseygor (teclados y voces), Fernando Cosenza (guitarras), Matías Sabagh (batería) y Fermín Ferraris (teclados)- y Lebón se dejó llevar por su instinto. Sin Oscar Moro en la batería -murió el 11 de julio de 2006 a los 58 años- ni Charly García, que por su salud no puede afrontar un show de hora y media, es bienvenida esta propuesta de Lebón y Aznar para recrear una obra absolutamente sobresaliente del acervo rockero argentino. Y la respuesta del público acompaña el proyecto, ya que, solo en el Movistar Arena, programaron siete shows.

Próximas funciones: 12 y 20 de septiembre.

Los Caballeros de la Quema

Su regreso suena mucho a esa letra de su canción más famosa: “Y en el escolazo de los besos, cantamos bingo, y así andamos. Sin nada de mapas ni de candados”. La banda argenta noventera (por antonomasia) publicó seis discos entre 1991 y 2000. En 2002 anunció su separación y regresó a los escenarios 16 años después, pero muy discretamente. Sin mapas (o sin GPS) ni candados que la ataran a grandes compromisos, fue tanteando el escenario. Primero con un show, en el Festival Emergente de 2017. Dos años después reapareció con conciertos anuales, en el Estadio Malvinas Argentina, el festival Cosquín Rock, el Luna Park -donde festejó los 25 años de su disco más famoso, La paciencia de la araña- y el Estadio Obras. Recién en 2025, un cuarto de siglo después de la publicación de su último álbum, volvieron a los estudios a grabar temas inéditos y lanzaron su más reciente producción, Fiesta de Zombis. Hoy pueden aparecer en cualquier escenario. El Movistar Arena, el C Art Media o festivales en Quilmes o Santa Fe. Solo es cuestión de estar atentos a sus redes.

G.I.T.

Quien quiera hacer un buen tour por el rock argentino de la década del ochenta tiene una parada obligada en G.I.T., trío surgido de las entrañas de la banda que por aquellos años tenía Charly García. Pablo Guyot (la G), Willy Iturri (la I) y Alfredo Toth (la T) tocaban con Charly hasta que el propio astro del rock argento los instó a que se animaran a salir al ruedo como trío. La experiencia fue muy exitosa dentro y fuera de la Argentina. Grabaron cinco discos en diez años, entre 1984 y 1994 (aunque en el período 1989-1992 se tomaron vacaciones). Tuvieron dos regresos, uno muy fugaz, en 2010 y otro, que incluyó una gira por varios países, en 2017. Con Iturri lejos de la Argentina, el trío fundacional solo tuvo esas reuniones. Pero Guyot y Toth son socios musicales desde hace más de cuatro década -desde la los noventa se dedican a producir discos de una buena nómina de grupos del rock vernáculo: de Bersuit y Ratones Paranoicos a Los Piojos, de Intoxicados a Massacre-. Para 2024 aflojaron con la actividad en el estudio y volvieron a los escenarios para tocar el repertorio del trío pero en el formato GyT, con músicos acompañantes. Durante 2026 dieron varios recitales en ciudades del interior de la Argentina y de América Latina, al cumplirse los 40 años del tercer álbum de G.I.T. Y para fin de año tienen programada una participación en el festival Santiago Rocks de Chile.

Los guarros

La banda creada por el cantante Javier Calamaro y el guitarrista Daniel “Gitano” Herrera se disolvió hace 30 años, tras una historia exitosa, que comenzó en 1989 con el álbum Prostitución y vagancia. El grupo acopió hasta mediados de los noventa seis álbumes, incluido un acústico que sus músicos registraron en 1994. Cuando la disolución de una banda no resulta “traumática”, siempre son mayores las chances de reagruparse. A pesar de que tuvo un considerable recambio de integrantes (excepto sus fundadores) dos décadas después de su disolución Javier y “El gitano” decidieron volver a salir a la ruta.

“El tiempo nos mejora, nos vuelve más jóvenes y más poderosos, en todo sentido”, decía Calamaro, sobre el escenario del festival Cosquín Rock 2017, para cerrar su show con “Vamos a la ruta”. Desde entonces, la banda publicó un disco Siete, y tuvo diversas reuniones. Actualmente se los vuelve a encontrar en los escenarios. Semanas atrás dieron un mini recital sorpresa en la estación Las Heras del Subte H, para promocionar el show que los primeros días de septiembre darán en Buenos Aires

Próxima función: 5 de septiembre en The Roxy Live.

Los Fabulosos Cadillacs

“El que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen”. Para 2002 se habló de la separación de Los Fabulosos Cadillacs sin que quedara formalizada. Pero los cierto es que no hubo noticias de la banda hasta 2008 (la mayoría de los músicos se enfocó en proyectos que, hasta ese momento, eran “paralelos”). El grupo pasó seis años sin tocar. Realizó un regreso triunfal con shows gratuitos, una actuación multitudinaria en River y una gira por ciudades de México, Colombia, Perú, Chile, Puerto Rico, España y Estados Unidos. Hasta mediados de la década pasada publicó otros tres álbumes -La luz del ritmo (2008), El arte de la elegancia (2009) y La salvación de Solo y Juan (2016)-. Desde entonces, aunque sin novedades discográficas, siguió armando agendas de shows cada vez que surgió la oportunidad. De hecho, hubo hitos, como el show de 2023, ante 300.000 personas, en el Zócalo de México.

A pesar de que no publican novedades discográficas desde hace una década, la renovación generacional parece haberlos mantenido muy activos sobre los escenarios. Florián Fernández Capello (hijo de Vicentico) y Astor Cianciarulo (hijo de Flavio), llevan más de una década como miembros estables de la banda. De hecho, ya hace diez años le ponían energía para revisitar el vasto repertorio Cadillac. Esto decía Florián (quién actualmente también desarrolla proyectos en solitario) sobre su ingreso al grupo durante una entrevista con LA NACION, en 2016: “El otro día enganché justo un especial en la tele. Pasaban un show del 93 en Obras. Lo veía y pensaba, qué bueno ver un show de los Cadillacs de ese momento. Nosotros no llegamos pero veías el power de energía y decías qué buen momento de la banda”.

Próximas funciones: Hasta fines de 2026 tienen programados una docena de conciertos en las salas y estadios: Tandil, Bahía Blanca, Neuquén, Mendoza, Santa Fe, Bogotá, Madrid, Barcelona, Copenhague y San José de Costa Rica, entre otros.

Los Piojos

Fue en una noche de mayo de 2009, muy fría y muy lluviosa, cuando Los Piojos dijeron adiós, luego de un show de más de treinta canciones, antes 65 espectadores, en el Estadio de River Plate. Quince años fueron suficientes vacaciones para volver a reunir a la tropa. Y así sucedió. La antesala fue el álbum en vivo que se editó en 2024 con aquel concierto histórico y el punto de partida fue el concierto que la banda dio en el Estadio Único de La Plata, el 14 de diciembre de 2024. Hubo plazos en ese regreso pero no una agenda cerrada de shows. Se sabía que se extendería, mucho más que ese puñado de conciertos de fin de año. En La Plata fueron siete funciones.

También hubo actuaciones en el Quilmes Rock, en Cosquín Rock, en estadios de Mendoza y Rosario y un cierre con dos actuaciones en River, en mayo de 2025. Allí presentaron un tema inédito, que luego llegó a las plataformas. El 1° de julio de ese año, el grupo posteo una foto en un estudio de grabación, para dejar la puerta abierta, no para más shows sino para alimentar en los fans el deseo de un nuevo álbum. Desde entonces, se ofrecen reediciones de sus álbumes, especialmente en formato vinilo.

Ratones Paranoicos

Entre 1983 y 2009 la banda stone por excelencia de la Argentina grabó once discos de estudio. Dos años después, sus frontman dijo basta y abandonó el proyecto. El hiato de aquel divorcio duró hasta 2017, cuando se reagruparon y volvieron a tocar. Ocho años después (y aunque la presencia de la banda fue intermitente) lejos de telonear a los Rolling, tuvieron en Buenos Aires, en 2024, un estadio para ellos solos, que estaba absolutamente colmado. Su Ultima Ceremonia Tour pasó por importantes salas de estadios de la Argentina y España, hasta mediados de 2025. Sin embargo, su presencia en escenarios no tiene fecha de caducidad. La banda figura en la grilla del festival Pilsen Reciclarte, que el 26 y 27 de septiembre se realizará en Asunción del Paraguay.

Ratones paranoicos en el Estadio Vélez, en septiembre de 2024. Diego Spivacow/ AFV

Pity Álvarez

Hasta su detención, en julio de 2018, por el asesinato de Cristian Díaz, Pity Álvarez venía de una accidentada serie de actuaciones con la banda que había fundado en 1989 y lo había hecho famoso, Viejas Locas. Luego de varios años de internaciones, pero sin reclusión ni juicio, comenzó a programar recitales que terminaron siendo multitudinarios, desde diciembre de 2025, en Córdoba, Mendoza y Rosario.

Pity Álvarez y su banda, en el cierre del show que ofreció, el 20 de diciembre, en el estadio Mario Kempes de Córdoba

Fue justamente por esas reapariciones públicas que el 4 de mayo de 2026, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 determinó que Pity estaba en condiciones de iniciar el proceso judicial por el crimen de Díaz. Hace dos meses anunció otro show, el 8 de agosto, en el Club Central de Tucumán, pero por las actuaciones judiciales quedó momentáneamente suspendido.