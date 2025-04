Lucas Gerson: tiene 20 años y siempre luchó contra su timidez; hoy es el nuevo Sinatra de un suceso en calle Corrientes

Lucas Gerson es una de las revelaciones de la temporada con su personificación del cantante norteamericano en el exquisito musical Cuando Frank conoció a Carlitos

“Había visto la obra en octubre del año pasado, me fascinó. En ese momento me dije: ’Quiero estar ahí’”. Lucas Gerson puede dar fe de eso que algunos definen como “ley de la atracción”. Aquella noche, sentado en la platea del Teatro Astral, el actor y cantante soñó despierto la posibilidad de formar parte del musical Cuando Frank conoció a Carlitos, una de las propuestas más bellas de la temporada pasada y que, este año, se ofrece en el Multitabarís, uno de los complejos de Carlos Rottemberg.

“ A pesar que siempre me encantó Frank Sinatra, hasta ver la obra no imaginé que podría componerlo en la Argentina , pensaba que era una posibilidad en caso de trabajar en los Estados Unidos”, argumenta el joven intérprete de solo 20 años, uno más con respecto a la criatura de ficción que le toca componer.

No necesitó desandar los 8500 kilómetros que separan a Buenos Aires de Nueva York para ponerse en la piel de La Voz. En la obra, el actor nacido y criado en San Fernando se calza el traje de un jovencísimo Francis Albert Sinatra quien se encuentra con un ya consagrado Carlos Gardel.

El cruce, que algunos sostienen real y otros que es producto de la fantasía, según la ficción teatral se dio cuando el Morocho del Abasto se presentó en los estudios NBC de la Gran Manzana.

El año pasado, la pieza se estrenó en el teatro Alvear, perteneciente al Complejo Teatral de Buenos Aires, donde realizó una temporada exitosa con localidades agotadas en cada función. Finalizada esa etapa, el material se mudó a la lindante sala del Astral.

Finalmente, desde hace pocas semanas, Cuando Frank conoció a Carlitos se instaló en el Multitabarís con Gerson en el rol que antes interpretó Alan Madanes, quien se lució como Frank Sinatra pero dejó el proyecto para sumarse al musical en homenaje a Sandro que se estrenó en el Coliseo.

Lucas Gerson se inició en la carrera artística a partir de la influencia de su hermana mayor, quien también es actriz y cantante Valeria Rotman

-¿Eras, sos, admirador de la obra de Frank Sinatra?

-Siempre me gustó.

-Por una cuestión generacional, no es habitual que un joven de tu edad disfrute de la música de Sinatra. ¿Cómo nace ese fanatismo?

-Desde chico lo vengo escuchando, más que nada por la influencia de mis abuelos, sobre todo, de mi abuelo materno. Cuando falleció, la música de Sinatra se convirtió en una forma de estar conectado con él. También escuchaba a Dean Martin y a la orquesta de Glenn Miller. Todo ese mundo siempre me gustó.

Encuentra en el protagonista del recordado film Levando anclas aspectos que los seducen como artista: “Su color de voz y el estilo jazzero para interpretar siempre me generaron atracción. Además, soy barítono, medio atenorado y puedo cantar los temas que él hacía. He buscado esa cercanía, soy fanático desde siempre”.

Con gran simbiosis y empatía, Oscar Lajad y Lucas Gerson deslumbran con sus interpretaciones de Carlos Gardel y Frank Sinatra Gentileza

Con dirección de Natalia del Castillo, Cuando Frank conoció a Carlitos cuenta con una actuación notable de Oscar Lajad, quien recrea el imaginario de Carlos Gardel, sin el trazo grueso aunque con gran similitud postural, gestual y vocal. Junto con Lajad y Gerson también se luce Antonella Misenti, quien interpreta a Nancy, la noviecita de Sinatra que se convertiría luego en su esposa.

-¿Cómo llegas a protagonizar la obra?

-Raúl López Rossi me escribió un mensaje por Instagram diciéndome que se quería comunicar conmigo.

-¿Intuías cuáles eran los motivos?

-Un poquito, pero no me quería ilusionar.

Corría el mes de diciembre y el actor envió algunos videos donde demostraba sus capacidades. En enero, comenzaron las audiciones presenciales y, ya en febrero, le llegó la confirmación.

Cuestión de química

Gerson reconoce que, desde la primera audición presencial, “tuve muy buena química con Oscar Lajad”. En la ficción, el joven Sinatra experimenta un gran nerviosismo al conocer al tanguero que hizo famoso aquello de “Mi Buenos Aires querido”, una sensación no muy alejada de lo que el propio Gerson experimentó al realizar su casting junto a Lajad: “Mis propios nervios me vinieron muy bien para interpretar a Frank. En las audiciones yo estaba tan nervioso como él, pegaba muy bien la situación”. No hay mal que por bien no venga.

-¿Qué te sucede cada vez que salís a escena?

-Sigo tan nervioso, así que capitalizo eso para componer. A medida que transcurre la obra, Frank se va tranquilizando y yo también.

Las dimensiones de la histórica sala uno del Multitabaris dialogan muy bien con lo que pide el entramado de ficción Valeria Rotman

-Cuando Frank conoció a Carlitos se convirtió en una “obra de culto”, ¿lo vivís así?

-Cuando comentaba que me sumaba a la obra, mucha gente me decía que la había visto, incluso más de una vez, y que volvería a verla de nuevo y, quienes aún no habían podido estar en alguna función, conocían de su existencia. Es increíble lo que sucede con este proyecto.

Tal la repercusión de la historia, tan amorosa y bien interpretada, que no pocos amigos del actor se sorprenden gratamente: “Mis amigos, que no son actores y me bancan en todas, siempre me van a ver. Pero en este caso salen muy impactados y me dicen que quieren volver. Algunos, hasta se pusieron a escuchar tangos y me mandan mensajes diciendo que buscaron a Gardel en Spotify”.

-El tango, ¿era un sonido alejado de vos?

-No tanto, si bien no lo sentía tan cercano como a la música de Sinatra, por mis abuelos también había una influencia tanguera. Por supuesto, a partir de la obra, descubrí muchos títulos que desconocía.

-Desde ya, la pieza es un éxito. ¿Qué devolución te hacen los espectadores?

-Me sorprende mucho la gente que nos espera a la salida para contarnos que vive en el exterior y que la obra los emociona mucho. El tango siempre nos va a conectar con nuestras raíces. Podés vivir desde hace treinta años en Budapest, pero escuchás un tanguito en la calle y te emocionás , aún cuando no seas fanático de esta música.

Frank de San Fernando

Campera de cuero y jopo al viento. Tranquilamente, Lucas Gerson podría haber sido aquel jovencito que interpreta en la ficción y que se paseaba con anhelos artísticos por los estudios lindantes con la Quinta Avenida de Nueva York.

Sin embargo, el actor y cantante argentino nació y se crio cerca del Delta, en la localidad de San Fernando, al norte de Buenos Aires.

-Tus padres, ¿tienen vínculo con la actividad artística?

-No, pero les gusta mucho el cine y la música. Por ellos, escucho mucha música ochentosa y noventosa.

Su padre trabaja en una aseguradora y su madre es escribana. “Nunca lo desarrollaron, pero, en el fondo, son un poco artistas y eso nos lo transmitieron a mi hermana Morita y a mí. En casa, cantábamos todo el día”.

Mora, de 22 años, también se dedica a la actuación y el canto: “La razón por la cual yo empecé a hacer teatro musical es por ella, es fanática del género”.

Lucas Gerson, a sus 20 años ya tiene un protagónico en calle Corrientes y sueña con el cine Valeria Rotman

-¿Así nació tu vocación?

-Fue muy raro, porque, de chico, le tenía pánico al escenario . En el colegio odiaba participar de los actos, aún cuando estuviese rodeado de todos mis compañeros.

El actor recuerda que, luego de una de esas presentaciones escolares, con sus padres en la platea, “volví a casa y convulsioné por los nervios”. Sin embargo, aquella sensación de pavor comenzó a amenguar: “Es muy raro lo que sucedió, porque, pasaron unos años, y, cuando fui a ver a mi hermana actuar, sentí que era un mundo que me encantaba”.

Una representación de George Harrison que le tocó llevar adelante en el colegio, cuando cursaba el último año de la escuela primaria, también fue parte de su epifanía.

Gerson lleva una década trabajando en el circuito independiente y su protagónico en Cuando Frank conoció a Carlitos es su primera experiencia en el profesionalismo del circuito comercial.

Los actores Oscar Lajad y Lucas Gerson en Cuando Frank conoció a Carlitos Gentileza

-Frank Sinatra era una meta. ¿Cuál es la que sigue?

-Buena pregunta… Me parece que hay que ir cumpliendo con objetivos paso a paso. En algún momento, me interesaría irme a los Estados Unidos, porque me gusta mucho el cine .

Además de su tarea como actor, estudia realización cinematográfica en la Fundación Universidad del Cine (FUC): “Siempre apunté a ser director de cine, normalmente hago cortometrajes, luego apareció la posibilidad de trabajar como actor. Ojalá creciera mucho la industria del cine en nuestro país, seríamos el Hollywood de América del Sur”.

-Entonces, a pesar de tu buen paso por el escenario, no descartás la posibilidad de dirigir.

-Para nada, me interesa la realización de cine tanto como actuar.

Gerson continúa rodando sus propios cortos. “Es un lenguaje que me interesa mucho transitar”, argumenta.

Por el momento, nada lo mueve de su San Fernando natal, ni siquiera la distancia que separa el Multitabaris de su casa, donde vive junto a su madre y su hermana. “Mis viejos están separados, pero me vinieron a ver al teatro, están como locos”.

A los 20 años, Lucas Gerson es una promesa del teatro musical argentino Valeria Rotman

-¿Qué directores y actores considerás faros a seguir?

-No sé si tengo favoritos. En la dirección, admiro mucho a Damián Szifrón. También me gustan Martin Scorsese y Quentin Tarantino.

-Pienso en Martin Scorsese y en el ideario de la obra, algún nexo se puede establecer.

-Hay un mundo de gánsteres de la época y aparece la influencia de lo ítalo-americano como cultura.

-En cuanto a la actuación, ¿qué nombres se instalan como referentes?

-La otra noche, cuando salí del teatro, me lo crucé a Ricardo Darín. Me quedé helado cuando lo vi, solo atiné a pedirle una foto e intenté explicarle qué salía de la función, pero no me salían las palabras, estaba mudo . Es uno de nuestros grandes actores.

-El niño tímido no se fue del todo.

-Para nada.