Patti Smith se presenta esta noche en el Luna Park y mañana ofrecerá una conferencia de prensa y un show íntimo para generar conciencia sobre la urgencia climática Crédito: Steven Sebring

Silvina Marino 21 de noviembre de 2019

La tercera, en este caso, no es la vencida: es otra bienvenida ocasión que se suma a las grandes presentaciones de la artista. Estamos hablando de Patti Smith, la cantante y poeta de 72 años que viene a la Argentina después de su última visita del año pasado en el CCK y que se presenta hoy en el Luna Park junto a su banda.

Por supuesto, l os alcances de Smith entrecruzan y trascienden las esferas netamente musicales y literarias. En efecto, la nacida en Chicago tuvo sus primeros logros gracias al notable Horses (disco editado en 1975) e, incluso previamente, gracias a sus trabajos en colaboración con el artista (por entonces estudiante de arte) Robert Mapplethorpe y, también, gracias a sus recitales poéticos y sus presentaciones en el conocido club neoyorquino CBGB. Y más: su participación en el movimiento punk se nutrió de otros aspectos que forjaron una trayectoria como intelectual, feminista, defensora de los derechos humanos y de los recursos de la naturaleza.

Justamente, el plus de esta tercera pasada por suelo porteño es lo que sucederá mañana: Patti Smith dará, antes del broche de un concierto privado, una conferencia en el CCK junto a su hija Jesse Smith y otros participantes en torno a un bien común: la necesidad de generar conciencia sobre la urgencia climática. El hecho tendrá lugar gracias a la plataforma Kabinett (fundada por Eduardo Constantini) en conjunto con Pathway to Paris (fundada por Jesse Smith, junto a Rebecca Foon), con el objetivo de que en ésta y otras ciudades de Argentina y América Latina se lleve a la práctica el Acuerdo de París para la no emisión de gases tóxicos.

Con este fin en mente, Patti contesta por escrito algunas preguntas antes de sus esperadas presentaciones.

-¿Cuando hiciste el click sobre la importancia de la energía renovable? ¿Quién convenció a quién para sumarse a la iniciativa, vos o tu hija?

-El presidente Jimmy Carter nos imploró a todos, en los años setenta, que estuviéramos informados sobre el consumo de combustibles fósiles y el impacto en nuestro medio ambiente. En las últimas décadas ha sido mi hija Jesse la que ha reavivado estas ideas, llevándome a ser más activa. Ella es la verdadera activista en nuestra familia, la que nos inspiró a todos.

-Recientemente diste tu apoyo al pueblo chileno que protesta en las calles. ¿Qué pensás de lo sucedido en dicho país y en otros de Latinoamérica como Bolivia? Solés mencionar El corazón de las tinieblas (Joseph Conrad) como uno de tus libros favoritos. ¿Recordás la frase final? ¿Cuál sería "¡el horror!" hoy en día?

-El horror es la matanza de nuestros pueblos indígenas, la quema de las selvas tropicales, el derretimiento de los glaciares, la falta de viviendas para los migrantes, millones de personas afectadas por la sequía y las inundaciones, la tortura de nuestros jóvenes revolucionarios. El horror es ahora.

-¿Qué pensás del trabajo de Greta Thunberg y de la admiración y el odio que despertó su figura?

-Tengo un gran respeto y admiración por Greta. Está absolutamente concentrada, solo puede decir la verdad y vive por esto. Ella es un gran modelo a seguir para todos nosotros, y está educando a nuestros hijos, al igual que mi propia hija me educó a mí.

-¿Qué cosas cambiaron y qué permanecen en tu modo de pensar sobre la naturaleza y el empoderamiento de las mujeres desde que empezaste tu carrera?

-Soy básicamente una humanista. Quiero que tanto mi hijo como mi hija sientan su fuerza y libertad. Ahí es en donde me paré cuando era joven. Por los derechos humanos, por la igualdad y la unidad de género. Siempre me ha preocupado el destino de nuestro mundo natural y nuestras especies. Es desgarrador pensar que estamos legando un planeta violado a nuestros hijos.