Wolf Alice en Argentina: cuándo y dónde toca, precios de las entradas y cómo comprarlas

Wolf Alice llega por primera vez a la Argentina con un show en C Art Media el próximo 25 de mayo, en el marco de la gira mundial de The Clearing, su cuarto álbum de estudio. La propuesta combina el nuevo material con los temas más celebrados de su repertorio, con la banda en un gran momento: acaba de ganar el BRIT Award 2026 a Mejor Banda.

Desde su irrupción en 2013, el cuarteto del norte de Londres construyó una trayectoria marcada por discos clave del rock alternativo británico: My Love Is Cool (2015) y el tema “Moaning Lisa Smile” (nominado al Grammy), Visions Of A Life (2018, ganador del Mercury Music Prize) y Blue Weekend (2022), que debutó número 1 en el Reino Unido y le valió el BRIT Award a Mejor Grupo.

Qué trae The Clearing y por qué marca una nueva etapa

Con The Clearing, Wolf Alice inaugura una etapa artística nueva: el disco fue escrito en Seven Sisters, al norte de Londres, y grabado en Los Ángeles junto al productor ganador del Grammy Greg Kurstin.

La banda lo describe como un trabajo ambicioso y emocional, con pop/rock clásico, guiños a los 70 y una búsqueda “sin nostalgia” pero anclada en el presente. La sofisticación sonora del nuevo material tiene melodías firmes, climas expansivos y letras sobre amor, pérdida y conexión humana.

Wolf Alice en Buenos Aires: cundo toca en C Art Media, precios de entradas y cmo comprarlas

Cómo comprar las entradas, paso a paso

Entrar a la página del evento en Passline.

Continuar con Registrarse o Iniciar sesión (según corresponda).

o (según corresponda). En “Tipo de Ticket”, elegir la opción disponible (por ejemplo, Preventa 2).

En “Cantidad”, seleccionar cuántas entradas se quieren comprar.

Hacer clic en Comprar .

. Seguir el flujo de la plataforma para completar los datos y finalizar la operación.

Ellie Rowsell al frente y el presente de la banda

Ellie Rowsell es la figura central del grupo, por su presencia escénica y una voz que puede pasar de la fragilidad a la furia en segundos, además de una escritura “afilada y sensible” que en The Clearing alcanza un nuevo nivel de profundidad y seguridad.

En los BRIT Awards 2026 (febrero), Wolf Alice fue uno de los grandes ganadores: además del premio a Grupo Británico del Año (su segundo en esa categoría), interpretó “The Sofa” y Rowsell usó el discurso para pedir apoyo a las salas pequeñas de música en vivo, con una mención al cierre de más de 30 venues independientes en el último año. La banda también recibió nominaciones como Álbum del Año y Mejor Acto de Rock.

Primera gira por Sudamérica y el debut local

Tras una gira por Reino Unido y Europa y fechas recientes en Australia y Nueva Zelanda, Wolf Alice anunció su primera gira sudamericana. La gacetilla remarca que, en vivo, la banda sostiene una identidad de alto voltaje emocional, con shows agotados y participaciones en festivales como Glastonbury y Radio 1’s Big Weekend.

La fecha porteña del 25 de mayo se presenta como una noche de cruce entre lo nuevo y los clásicos, con “delicadeza” y energía cruda conviviendo en el mismo show.

Cuándo y dónde toca Wolf Alice en Buenos Aires y cuánto salen las entradas