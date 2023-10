escuchar

El 18 de junio de 2022 Paul McCartney cumplía 80 años y -como era de esperar- comenzó a recibir saludos a través de las redes sociales desde las primeras horas del día. El que más sorprendió a sus seguidores fue el de Yoko Ono, quien le dedicó unas sentidas palabras en Twitter junto a una fotografía de los dos juntos. “Querido Paul, ¡Felices 80 y muchos, muchos años más! De parte de una compañera en la paz. Con amor, Yoko”, expresó la artista plástica y viuda del otro líder de los Beatles, John Lennon. El mensaje, para muchos, sirvió para confirmar que nunca había existido una mala relación entre ellos y que la supuesta grieta entre ellos era solo producto de malos entendidos. Sin embargo, el músico dejó en claro este sábado que la presencia constante de la artista plástica en el ámbito de trabajo de la banda resultó “una interferencia”.

Paul McCartney junto a Yoko Ono y John Lennon Cummings Archives - Redferns

En un nuevo episodio de su podcast McCartney: A Life in Lyric, el ex Beatle recordó el momento en el que Lennon empezó a llevar a su esposa al estudio de grabación y definió aquel tiempo como un “período de cambio” en la historia de la mítica banda de Liverpool. El músico explicó que mientras el grupo grababa The White Album, en 1968, ya se dirigía irremediablemente hacia la ruptura, y apuntó contra la presencia constante de Ono como uno de los motivos que precipitaron el final.

“John y Yoko se habían juntado y eso seguramente tuvo un efecto en la dinámica del grupo”, comenzó reflexionando, mientras el poeta Paul Muldoon lo escuchaba atento. Luego, se prestó a dar más detalles: “Cosas como que Yoko estuviera literalmente en medio de la sesión de grabación era algo con lo que tenías que lidiar. La idea era que si John quería que esto sucediera, entonces debía suceder. No había ninguna razón para negarse”.

Cuando Muldoon le mencionó al cantante de “Let It Be” que el grupo debía trabajar, sin interferencias, durante la grabación, McCartney añadió: “En esa instancia y en ese proceso, cualquier cosa que te perturbe, resulta inquietante. Pero lo permitimos y no armamos ningún escándalo”.

La presencia de Yoko Ono en la intimidad del estudio fue uno de los motivos que aceleraron el desgaste entre los cuatro

“Y, sin embargo, al mismo tiempo, no creo que a ninguno de nosotros nos haya gustado especialmente. Fue una interferencia en el lugar de trabajo. Teníamos una forma de trabajar: los cuatro trabajamos con George Martin, y eso básicamente era todo. Siempre lo habíamos hecho así. Así que, sin ser muy conflictivos, creo que simplemente reprimimos la molestia que nos generaba la presencia de Yoko en el estudio y seguimos adelante”, reveló.

“Lo hizo nuestro Johnny”

Apenas unos meses antes de que la artista plástica lo felicitara públicamente por su cumpleaños, McCartney había brindado su versión definitiva sobre la causa de la separación de la banda. En una serie de entrevistas de BBC Radio 4 This Cultural Life con John Wilson, el músico aseguró que no fue él quien precipitó y propició la desaparición de los Beatles, en 1970.

“Yo no instigué la separación. Quien lo hizo fue nuestro Johnny. No soy yo la persona que provocó la división. Oh, no. John entró en una habitación un día y dijo: ‘Dejo a los Beatles’. ¿Eso no es lo suficientemente contundente como para desencadenar la división?”, señaló. Además, indicó que tanto él como George Harrison y Ringo Star sentían que Lennon “siempre estaba tratando de liberarse de la banda”.

“La verdad es que John estaba haciendo una nueva vida junto con Yoko. Él siempre había querido liberarse de nuestra sociedad porque fue criado por su tía Mimi, que era bastante represiva, así que siempre buscaba liberarse ”, reflexionó McCartney sobre su compañero creativo. Lennon, por su parte, fue el primero en abordar el tema de la separación: en una entrevista publicada por la revista Rolling Stone en 1970 informó que estaba “abandonando” la mítica banda.

Yoko Ono y Paul McCartney coincidieron en varios eventos a lo largo de los años AP

Más allá de esta última alusión a Ono como una “interferencia“ durante el último tramo de vida de la banda, en otras ocasiones McCartney salió a desmentir las versiones que llevaban años instaladas en la memoria de los fanáticos. “Ella, ciertamente, no rompió el grupo. El grupo se estaba desarmando”, aclaró hace una década para poner fin a décadas de agresividad que se generaron contra la viuda de Lennon. El cantautor habló en una entrevista exclusiva con David Frost, allá por 2012, cuando incluso indicó que sin la aparición de la vanguardista “para Lennon, canciones como “Imagine” nunca podrían haber sido escritas”. “No creo que la hubiese escrito sin Yoko, por lo que no podría culparla por nada. Cuando apareció Yoko, parte de su atracción fue su lado vanguardista, su manera de ver las cosas. Ella le mostró a él otra forma de ser, lo que le produjo una gran atracción a Lennon. Entonces, era cuestión de tiempo para que él se fuera, porque igualmente se iba a ir”, explicó.

LA NACION