LA NACIÓN 104.9 +Música ofreció un adelanto exclusivo para sus oyentes del nuevo disco de Paul McCartney

“Mira a los chicos de Dungeon Lane, a lo largo de la costa del Mersey. Algunos sentirán el dolor. Pero algunos estaban destinados a algo más. Nada permanece igual. Nadie necesita llorar. Nada puede recuperar. Los días que dejamos atrás”. Estas frases, que pertenece a la canción “Days We Left Behind”, de Paul McCartney, están escritas en inglés, a mano alzada, por el propio Paul, en una tarjeta postal. En el frente hay una imagen de un muy joven McCartney. Al girarla, además de la frase del músico, figura la dirección del remitente: Arwick Road, Speke, que no es otra que la calle de Liverpool donde Macca vivió apenas por un par de años, entre los 11 y los 13 años.

Esa postal fue lo primero que un grupo de oyentes de LA NACION 104.9 +Música se encontraron este jueves en las oficinas de Universal Music Argentina, cuando fueron a escuchar de manera anticipada y exclusiva, las 14 canciones que integran el nuevo álbum, The Boys of Dungeon Lane.

LN+ Música en la escucha exclusiva del nuevo disco de Paul McCartney. Santiago Filipuzzi

El primero en tomar la palabra fue el principal referente de la radio, Leo Rodríguez: “Lo vi muchas veces, acá y afuera, tuve la oportunidad de entrevistarlo. Paul siempre tuvo la necesidad de sentirse uno más. Agarrar el auto y manejar, o llamar [él mismo] al periodista con el que iba a hablar. Fue una charla que hicimos en 2019 y parecía que estaba hablando con una persona conocida -recordó el locutor-. Porque Paul te baja a tierra. Pensemos que va a cumplir 84 años y con este disco no se si va a las raíces pero sí a su adolescencia y a su infancia, a como jugaba en las calles de aquella Liverpool que se recuperaba de la guerra. Porque recordemos que todos los Beatles nacieron en ese momento tan traumático. En una de las entrevistas que dio dijo que se ponía en el lugar de sus padres, y pensaba en cómo habría sido ser padres en esos tiempos”.

LN+ Música en la escucha exclusiva del nuevo disco de Paul McCartney Santiago Filipuzzi

Mientras tanto, entre el público había fanáticos con remeras de Macca, señores que peinaban canas y que tenían asistencia perfecta en todos los recitales que, desde 1993, dio el astro inglés en nuestro país, y gente con historias para contar, como aquellas parejas que, al momento de casarse, optaron por las canciones de los Beatles para animar su fiesta, en vez de los temas más clásicos de este tipo de eventos.

“Cuando escuché Chaos and Creation in the Backyard -disco que cumplió 20 años- lo sentí como una despedida”, agregó Leo Rodríguez. “Pero con Paul uno nunca sabe. Disfrutémoslo mientras lo tengamos en este plano. Porque, como siempre lo digo en la radio, quizá no nos demos cuenta que estamos con el Beethoven o el Mozart de estos tiempos”.

Un rato después, con escucha atenta, sonaron las 14 canciones que están incluidas en el repertorio de The Boys of Dungeon Lane. Desde ese rock de riff poderoso hasta los que llevan la sonoridad folk de las guitarras acústicas. Desde aquellos que Paul ya había anticipado (“Days We Left Behind” y “Home of Us”) hasta los que eran pura novedad para todos los oídos.

The Boys of Dungeon Lane, un disco con ciertas reminiscencias de la banda Wings Michael Putland/Getty Images

Al final, ya con los deberes hechos, algunos se atrevieron a dar su opinión sobre la flamante producción. Romina -una de las oyentes de la 104.9 que asistió a Universal Music para escuchar el álbum- contó que fue a ver a McCartney al primer show que dio en Buenos Aires. Tenía 11 años en ese momento y hoy lo lleva tatuado. Ahora convertida en una experta, ofreció su radiografía del álbum: “Este disco me trajo muchas reminiscencias de [su banda] Wings, pero también de discos como Flaming pie y Egypt Station. La verdad que esto es McCartney puro."