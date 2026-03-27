Paul McCartney anunció el lanzamiento de un nuevo álbum y explicó cómo eligió su título

De los rockeros vivos, Paul McCartney es el más activo. Porque sus conciertos nunca tienen menos de treinta canciones; porque hace giras extensas (solo el último tramo de finales de 2025 incluyó 20 shows en arenas y grandes estadios de Canadá y los Estados Unidos); porque también se muestra inquieto en los estudios de grabación, al momento de crear un nuevo álbum. Y su momento actual tiene que ver con eso, con un nuevo disco, que ya tiene fecha de lanzamiento, lista de canciones y unas palabras de Paul, que sirvieron de presentación.

Paul McCartney y sus recuerdos sonoros, en blanco y negro Mary McCartney

El trabajo en cuestión se llamará The Boys of Dungeon Lane. No es algo que surgió de un día para el siguiente. Sus 14 canciones son parte de un proyecto que comenzó a gestarse a principios de esta década, cuando McCartney se reunió con el productor Andrew Watt para tomar té e intercambiar ideas. Mientras tocaba la guitarra, durante la reunión, descubrió un acorde que ni siquiera él reconocía. Siguió investigando a través de acordes hasta darle forma a una de las canciones de este disco, “As You Lie There”, que es la que sirve de apertura de la producción. A imagen y semejanza del trabajo que hizo para el primer álbum de su discografía solista, (McCartney, 1970) tocó la mayoría de los instrumentos que se escuchan. El resto comenzó a fluir hasta acopiar canciones suficientes para tener un nuevo disco entre manos, el decimoctavo de estudio, de su extensa carrera.

Según su sello discográfico, la apretada agenda de Paul hizo que el álbum se grabara en sesiones intensas -intercaladas entre las etapas de su gira mundial Got Back Tour-, que se extendieron durante cinco años y alternaron registro entre Los Ángeles y Sussex. Sin la presión de una discográfica ni plazos de entrega, el dúo (músico y productor) pudo grabar el álbum a su propio ritmo.

También de acuerdo a los primeros comentarios proporcionados por su sello discográfico, The Boys of Dungeon Lane es musicalmente ecléctico y muestra a Paul explorando una variedad de instrumentos y estilos, demostrando su amplia musicalidad. ”Hay rock al estilo de Wings, armonías al estilo de los Beatles, ritmos al estilo de McCartney, intimidad sutil, narración melódica, canciones con personajes, con Paul como hilo conductor. The Boys of Dungeon Lane no es solo el decimoctavo álbum en solitario de Paul McCartney; es una colección de reflexiones únicas y reveladoras sobre recuerdos nunca antes compartidos, junto con nuevas canciones de amor inspiradas en una de las figuras más importantes de la cultura actual. Estas extraordinarias canciones nuevas muestran a Paul en un estado de ánimo sincero, vulnerable y profundamente reflexivo, escribiendo con una franqueza inusual sobre su infancia en el Liverpool de la posguerra, la resiliencia de sus padres y las primeras aventuras que compartió con George Harrison y John Lennon mucho antes de que el mundo hubiera oído hablar de la beatlemanía”, señalaron.

La portada del nuevo álbum de Paul McCartney Mary McCartney

De hecho, el álbum toma su título de una de las canciones: “Days We Left Behind”, una canción íntima que captura la esencia emocional del proyecto. Dungeon Lane es un lugar que Paul aún ve al regresar a su casa, una puerta simbólica a un mundo anterior a la fama: tardes junto al Mersey, con una guía de aves en mano, bares llenos de humo y guitarras baratas, y sueños aún por cumplir.

“Esta canción es, sin duda, una canción de recuerdos para mí -dijo el músico-. El título del álbum, The Boys of Dungeon Lane, proviene de una estrofa de este tema. Estaba pensando precisamente en eso, en los días que dejé atrás, y a menudo me pregunto si solo estoy escribiendo sobre el pasado, pero luego pienso: ¿cómo se puede escribir sobre otra cosa? Son muchos recuerdos de Liverpool. Incluye una parte en el medio sobre John y Forthlin Road, que es la calle donde vivía. Dungeon Lane está cerca. Antes vivía en un lugar llamado Speke, un barrio obrero. No teníamos mucho, pero no importaba porque la gente era maravillosa y ni siquiera te dabas cuenta de que no tenías mucho.”

Esta es la lista completa del álbum, que será publicado el 29 de mayo de 2026: “As You Lie There”, “Lost Horizon”, “Days We Left Behind”, “Ripples in a Pond”, “Mountain Top”, “Down South”, “We Two”, “Come Inside”, “Never Know”, “Home to Us”, “Life Can Be Hard”, “First Star of the Night”, “Salesman Saint” y “Momma Gets By”.