Pete Doherty, internado tras ser pinchado por un erizo

El músico sufrió una infección severa en su dedo por no prestarle atención a una herida Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de mayo de 2019 • 12:55

Pete Doherty se encuentra internado con una infección severa, tras ser pinchado por un erizo. El ex líder de The Libertines sufrió una complicación por no prestarle atención a la herida que le provocó el animal -que está cubierto de púas- en su dedo.

Fue el mismo vocalista de 40 años quien contó lo que le pasó en su cuenta de Twitter, donde además publicó una foto en la que puede verselo en una cama en un hospital en Manchester. "Una foto de mí en una cama de hospital con una herida de un erizo infectada, gracias a los maravillosos hombres y mujeres que trabajan en el NHS. Qué ángeles absolutos y un millón de veces merecen nuestro respeto y agradecimiento ", escribió.

No conforme con eso, Pete dio detalles de cómo se lastimó: "Zeus y Narco [sus perros] tenían el animal en sus colmillos. Me envolví la mano en una camiseta y lo liberé y me hice un pequeño corte. Eso fue el miércoles a la noche".

Y agregó: "Estuve tres días en una camioneta con una actitud despreocupada sobre una posible infección". Fue recién a los tres días cuando se dio cuenta de que tenía que consultar a un médico y se dirigió al hospital, donde le extrajeron la espina y le dieron un tratamiento con antibióticos.

Fue por este motivo que el polémico músico -quien ha sido noticia por su turbulenta vida personal, entre excesos y una tóxica relación con Kate Moss- no pudo presentarse en el programa BBC Radio 5 Live de Nihal Arthanayake ni cumplir con otros compromisos profesionales.