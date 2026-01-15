Murió el “Popeye brasileño”: se había inyectado aceite en los bíceps

La muerte de Arlindo de Souza, conocido como el “Popeye brasileño”, a los 55 años, dictó un sombrío final para una historia de alteración corporal extrema y peligrosa.

De Souza, un albañil oriundo de Olinda, Brasil, falleció en el Hospital Otávio de Freitas, en Recife, tras estar hospitalizado desde diciembre. La causa del deceso fue una insuficiencia multiorgánica severa, desencadenada por fallas renales y acumulación de líquido en los pulmones, consecuencia de años de inyectarse aceite mineral en los bíceps.

Según detalló su sobrino, Denis Gomes de Luna a medios locales, “uno de sus riñones dejó de funcionar y el otro había dejado de funcionar en la semana de Navidad”. “Sus pulmones comenzaron a llenarse de líquido”, agregó el familiar de Arlindo, que sufrió paro cardíaco que impidió la hemodiálisis, confirmando su cuadro de salud crítico.

El sepelio del “Popeye brasileño” tuvo lugar en el Cementerio de Águas Compridas, en el barrio donde residía con su anciana madre, quien, por su avanzada edad y postración, aún no fue informada de la pérdida.

Arlindo falleció luego de sufrir una falla generalizada en su cuerpo (Foto: X)

Su historia capturó la atención nacional desde los 2000, cuando sus bíceps desproporcionados, de 73 centímetros, lo llevaron a la televisión. Según contaron sus familiares, la búsqueda de volumen muscular se intensificó tras la muerte de su hermano, llevándolo a inyectarse aceite en los brazos. Esa práctica eventualmente le dio fama, ya que su cuerpo se veía visiblemente sobredimensionado. Junto con el posible uso de esteroides anabólicos, el caso de Arlindo puso en el centro del debate público los riesgos asociados a estas sustancias.

Expertos médicos advirtieron sobre las graves consecuencias de tales prácticas. El cardiólogo Anis Mitri, presidente de la Asociación de Hospitales y Servicios de Salud del Estado de São Paulo (AHOSP), subrayó a Agencia Brasil que el uso de hormonas anabólicas, aunque provea energía, “genera efectos secundarios que no se pueden controlar” a corto o largo plazo. Entre ellos, mencionó dependencia, formación de coágulos sanguíneos con riesgo de accidentes cerebrovasculares e infartos, y efectos oncológicos que pueden predisponer a cáncer de próstata, mama y tiroides.

Mitri fue enfático en que no existe una dosis segura. Las sustancias también provocan alteraciones psíquicas y psicológicas, como aumento de agresividad y nerviosismo. Se suman caída del cabello, picazón, enrojecimiento de la piel y presión arterial elevada. Respecto a la inyección de aceites, el cardiólogo afirmó: “Esto puede provocar gangrena, pudrición muscular y trombosis”.

Su caso generó debate sobre el uso de sustancias prohibidas en el cuerpo (Foto: X)

La Sociedad Brasileña de Endocrinología y Metabolismo (SBEM) calificó el consumo de testosterona y esteroides anabólicos sin supervisión médica como un problema de salud pública. Sus advertencias incluyeron acné, caída del cabello, disfunción hepática, tumores, arrebatos de ira, paranoia, alucinaciones, psicosis, coágulos de sangre, retención de líquidos e hipertensión. En respuesta a esta preocupación, el Consejo Federal de Medicina (CFM) prohibió en abril de 2023 la prescripción de esteroides anabólicos para fines estéticos o de rendimiento deportivo, citando la falta de evidencia sobre seguridad y beneficios.

A pesar de su notoriedad en redes sociales, donde sumó más de 30.000 seguidores, de Souza no obtuvo grandes ventajas económicas de su fama. Según CNN Brasil, su sustento provenía de la venta de agua mineral y trabajos eventuales de albañilería, una vida lejos del brillo que sugería su apodo.