El chef y empresario gastronómico Christian Petersen retomó sus tareas laborales de forma remota luego de recibir el alta médica el pasado 5 de enero. El cocinero permaneció casi un mes internado a causa de un colapso físico que sufrió el 12 de diciembre durante una excursión en la provincia de Neuquén. Tras su estabilización en Buenos Aires, brindó detalles sobre las complicaciones que pusieron en riesgo su vida en la Patagonia argentina.

Las cinco frases más destacadas de la entrevista a Christian Petersen

El empresario gastronómico conversó con LA NACION sobre el proceso de rehabilitación que transita y los momentos de mayor incertidumbre para su círculo íntimo. Sus definiciones principales fueron:

Christian Petersen, tras su milagrosa recuperación: “A mis hijos y a mi mujer les llegaron a decir que se despidieran de mí” Santiago Cichero/AFV

“A mis hijos, a mis amigos y a mi mujer les llegaron a decir que se despidieran de mí ”: Esta frase resume la extrema gravedad del cuadro médico que enfrentó el cocinero en la unidad de cuidados intensivos.

”: Esta frase resume la extrema gravedad del cuadro médico que enfrentó el cocinero en la unidad de cuidados intensivos. “ Voy mejorando día a día ”: El chef destacó su evolución constante y el aporte fundamental de su memoria muscular para recuperar la movilidad.

”: El chef destacó su evolución constante y el aporte fundamental de su memoria muscular para recuperar la movilidad. “ Tenía un virus preexistente y estaba con un poco de neumonía”: Petersen admitió que su salud presentaba complicaciones previas al inicio del ascenso al volcán.

y estaba con un poco de neumonía”: Petersen admitió que su salud presentaba complicaciones previas al inicio del ascenso al volcán. “Hay que cuidarse, escucharse, hacerse los chequeos y no creerse tan omnipotente”: El empresario dejó una advertencia sobre la importancia de los controles físicos preventivos antes de realizar actividades de alto rendimiento.

y no creerse tan omnipotente”: El empresario dejó una advertencia sobre la importancia de los controles físicos preventivos antes de realizar actividades de alto rendimiento. “Ya volví a trabajar”: A pesar de la recomendación médica de mantener la cautela, el profesional mantiene reuniones con sus equipos y socios desde su hogar.

"Guerrero": la primera imagen de Christian Petersen tras su internación

Cuál es el estado de salud de Christian Petersen tras la internación

El chef de 56 años cumple con un esquema de recuperación domiciliaria luego de abandonar el Hospital Alemán a principios de enero. Petersen manifestó que su evolución resulta positiva y constante. El cocinero realiza actualmente sus tareas profesionales desde su vivienda para respetar los tiempos de rehabilitación física.

El empresario visitó de forma presencial el Racket Club, uno de sus establecimientos gastronómicos, aunque aclaró que su retorno a la actividad presencial plena ocurre de manera paulatina.

El paciente requiere todavía varias semanas adicionales de cuidados para alcanzar una recuperación total. Los médicos monitorean su progreso tras el alta recibida el lunes 5 de enero. Su esposa, Sofía Zelaschi, acompaña el proceso diario en su domicilio.

Christian Petersen confirmó que se encuentra estable

Qué le ocurrió al cocinero en el volcán Lanín

El incidente sucedió el 12 de diciembre pasado mientras el cocinero realizaba una expedición en la montaña neuquina junto a un grupo de guías. Petersen sufrió una descompensación repentina que obligó a un operativo de rescate inmediato para su descenso hasta la base del macizo.

Los profesionales de la salud lo asistieron inicialmente en el Hospital de Junín de los Andes y luego lo derivaron al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

El diagnóstico principal indicó una falla multiorgánica, término que describe la disfunción simultánea de diversos órganos vitales. Petersen ingresó a terapia intensiva con pronóstico reservado y requirió asistencia respiratoria mecánica durante varios días.

Un guía del volcán Lanín habló tras el accidente de Christian Petersen y fue letal

El silencio oficial de sus allegados y la escasez de partes médicos durante las primeras jornadas generaron diversas versiones sobre su estado real. La mejoría del paciente permitió su traslado en un avión sanitario hacia Buenos Aires el 27 de diciembre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Liliana Podestá.