La reflexión de James Van Der Beek en las redes, en medio de su batalla contra el cáncer: “No tiene sentido”

James Van Der Beek recurrió esta semana a las redes sociales para explicarle a sus seguidores por qué decidió “abandonar” sus propósitos de Año Nuevo. En un video que compartió en su cuenta de Instagram, el actor de Dawson Creek preguntó si a alguien más le está costando cumplir con esos objetivos y, previendo una respuesta positiva mayoritaria, explicó por qué considera que eso está ocurriendo.

“¿Por qué celebramos el Año Nuevo en pleno invierno [boreal]?”, se preguntó Van Der Beek, de 48 años. Y continuó: “¿Por qué celebramos nuevos comienzos en un momento en el que la naturaleza descansa? Los animales hibernan, las aves vuelan al sur para pasar el invierno”.

Mirando a cámara y sin perder la sonrisa, el actor propuso, en cambio, fijar propósitos “en el equinoccio de primavera, cuando las flores florecen, hace más calor y los pájaros regresan”.

“Así es la naturaleza. ¿Por qué luchamos contra ella? Con todo el respeto al papa Gregorio VIII, quien nos endosó este sistema de calendario gregoriano, pero no tiene ningún sentido”, sentenció.

Van Der Beek, que fue diagnosticado en 2023 con cáncer colorrectal en etapa 3, reveló que se dedicará a “descansar” y “recuperarse” durante el invierno (boreal) y revisará sus objetivos en la primavera.

Muchos de sus seguidores se mostraron entusiasmados con su propuesta, entre ellos las actrices Alyssa Milano y Odette Annable, que aseguraron que se sumarán.

En diciembre, Van Der Beek brindó una entrevista televisiva y habló sin rodeos de las sensaciones que viene atravesando desde que comenzó su lucha contra el cáncer.

En aquella entrevista reveló que antes de recibir su diagnóstico, había empezado a experimentar una serie de cambios en sus hábitos intestinales y sintió que algo no iba bien en su cuerpo. Por eso, decidió visitar a su médico y solicitar una colonoscopia por precaución.

Cuando aún se encontraba algo aturdido por el efecto de la anestesia, escuchó a su médico anunciándole que tenía cáncer colorrectal en etapa 3. Poco después, Van Der Beek “entró en shock”, según relató. “Realmente, no tenía la menor idea de lo que tenía que hacer a partir de ese momento. Mi esposa tampoco. Y condujimos a casa en silencio”, recordó el actor.

James Van Der Beek junto a su esposa Kimberly @vanderjames

“Una parte de mí estaba a punto de dejarse atrapar por el pánico, pero otra simplemente quería romper todo. Pero luego, otra parte de mi cerebro me llamó a la calma diciéndome una gran verdad: ‘Todavía no sabes lo suficiente’”, reveló, sobre esos primeros momentos en los que fue consciente de que padecía la enfermedad.

Defensor

Desde que recibió su diagnóstico, Van Der Beek se convirtió en un firme defensor de la detección temprana del cáncer de colon y en uno de sus principales generadores de conciencia sobre la importancia de actuar a tiempo. “Cualquier persona mayor de 45 años puede hacerse la prueba, independientemente de si presenta síntomas o no”, explicó, en varias oportunidades.

Una de las principales preocupaciones que surgieron una vez que recibió el diagnóstico fue cómo comunicarle a sus seis hijos lo que estaba pasando. Y, junto con su esposa Kimberly, decidió hacerlo de la manera más honesta posible. “Los chicos se dan cuenta cuando algo extraño ocurre. Saben si estás enfermo. Saben que no te sentís bien. Saben si sentís dolor”, explicó Van Der Beek. “Así que me piden, sobre todo los mayores, que sea sincero con ellos. Quieren estar al tanto de lo que me sucede”, explicó.

James Van Der Beek junto a su esposa y sus cinco hijos Instagram James Van Der Beek

En la entrevista, Van Der Beek también elogió a su esposa por su constante apoyo. “Se desempeña como cuidadora, enfermera y cabeza de familia”, reveló el actor. Y añadió; “Si no fuera por ella, no estaría vivo”.