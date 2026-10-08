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Piero es despedido por sus familiares, amigos y colegas
Comenzaron a realizarse las exequias del músico, fallecido el miércoles, a los 81 años
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LA NACION
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