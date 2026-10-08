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Piero es despedido por sus familiares, amigos y colegas

Comenzaron a realizarse las exequias del músico, fallecido el miércoles, a los 81 años

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La familia de Piero de Benedictis vela los restos del querido cantante que murió este miércoles a los 81 años
La familia de Piero de Benedictis vela los restos del querido cantante que murió este miércoles a los 81 añosGerardo Viercovich
El cantante Piero de Benedictis murió este miércoles 7 a los 81 años, luego de complicaciones en su estado de salud, por lo que debió pasar sus últimos días internado. Sus restos son velados en una sala del barrio de Belgrano
El cantante Piero de Benedictis murió este miércoles 7 a los 81 años, luego de complicaciones en su estado de salud, por lo que debió pasar sus últimos días internado. Sus restos son velados en una sala del barrio de BelgranoGerardo Viercovich
El productor teatral y musical Darío Arellano fue uno de los primeros que se acercó para despedir a Piero. También lo había hecho a través de sus redes sociales el día anterior. "Gracias Tano querido, siempre en mi corazón. Buen viaje al cielo", escribió
El productor teatral y musical Darío Arellano fue uno de los primeros que se acercó para despedir a Piero. También lo había hecho a través de sus redes sociales el día anterior. "Gracias Tano querido, siempre en mi corazón. Buen viaje al cielo", escribióGerardo Viercovich
Gustavo Luteral, al ingresar a la casa velatoria donde se comenzó a despedir a Piero, en la mañana del jueves. De larga trayectoria en la música, Piero fue uno de los grandes referentes de la canción popular testimonial argentina, de las décadas del setenta y del ochenta
Gustavo Luteral, al ingresar a la casa velatoria donde se comenzó a despedir a Piero, en la mañana del jueves. De larga trayectoria en la música, Piero fue uno de los grandes referentes de la canción popular testimonial argentina, de las décadas del setenta y del ochentaGerardo Viercovich
Darío Arellano y Gustavo Luteral, antes de ingresar al velatorio de Piero, recordado por canciones como "Mi viejo", "Para el pueblo lo que es del pueblo" y "Soy pan, soy paz, soy más"
Darío Arellano y Gustavo Luteral, antes de ingresar al velatorio de Piero, recordado por canciones como "Mi viejo", "Para el pueblo lo que es del pueblo" y "Soy pan, soy paz, soy más"Gerardo Viercovich
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