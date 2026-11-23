Alejandro Sanz vuelve a la Argentina después del show que ofreció en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires el 6 y 7 de marzo de 2026. A través de sus redes sociales, el artista español dio a conocer las fechas de su gira en Sudamérica y en qué ciudades cantará.

Mientras finaliza con el tour “¿Y ahora qué +?” por España, el cantante y compositor anunció nuevas fechas para el año próximo. Enterate todo lo que tenés que saber.

Alejandro Sanz tocará en la Argentina entre el 9 y el 18 de marzo del 2027 (Fuente: Instagram/@alejandrosanz)

Cuándo viene Alejandro Sanz a la Argentina y cómo comprar las entradas

“Y ahora qué +? Ahora + Latinoamérica 2027... Aún no llegaste y ya me hiciste feliz”, escribió Sanz en su cuenta de Instagram, junto con el flayer que confirma su regreso a Latinoamérica en febrero y marzo de 2027.

Así anunció Alejandro Sanz su regreso a la Argentina (Fuente: Instagram/@alejandrosanz)

En la Argentina ofrecerá tres shows:

Buenos Aires , 9 de marzo (Movistar Arena).

, 9 de marzo (Movistar Arena). Córdoba , 13 de marzo (Estadio Mario Alberto Kempes).

, 13 de marzo (Estadio Mario Alberto Kempes). Rosario, 18 de marzo (Autódromo de Rosario).

Además de la gira por la Argentina, el intérprete se presentará el 10 de febrero en Medellín, Colombia; el 13 de febrero en Lima, Perú; y el 6 de marzo en Concepción, Chile.

Acerca de las entradas, todavía no se informó la fecha oficial de inicio de venta ni las ticketeras para el tramo argentino; sin embargo, se especula que podría ser mediante el mismo sistema que ofrece el Movistar Arena. El tour combinará clásicos, nuevas letras y momentos de íntima conexión con su público.

Apenas se conoció el anuncio de la gira, los fans no tardaron en reaccionar a la publicación del cantante en las redes sociales. “Así se arranca el año, sabiendo que Ale Sanz viene a la Argentina”; “¡Qué alegría que vuelvas. Gracias Alejandro, te esperamos!”; “Me alegraste el día y el corazón como no te imaginas. “¡Qué felices somos de tenerte nuevamente en Perú!” y “Concepción te espera, yo te espero y todas te esperamos”, fueron solo algunos de ellos.

Durante su paso por Buenos Aires a principios de este año, el español cantó ante más de 35.000 espectadores en el Campo Argentino de Polo.

Alejandro Sanz, junto a Yami Safdie en su show en Buenos Aires (marzo 2026) Gentileza

“Sabemos que tenemos muchas personalidades, somos diferentes dependiendo de muchas cosas. Hoy solo se me ocurre pensar qué maravilla la música. ¡Te quiero, música, te quiero! Porque nos hace juntarnos aquí y nos olvidamos de todo. Solo estamos conectados por este hilo invisible que es la emoción que crean las canciones”, expresó arriba del escenario en esa ocasión.

En cuanto a la puesta en escena con la que llega en 2027, tendrá lugar su más reciente material discográfico, que lleva el mismo nombre que su gira y que reúne varias colaboraciones con artistas como el Grupo Frontera, Carín León y Shakira.