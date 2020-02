Playlist: Green Day, Nathy Peluso, Stone Temple Pilots, y más

Escuchá los temas del nuevo disco de Green Day. Además, Stone Temple Pilots, Los Cafres, Nathy Peluso, Javier Calamaro y Nicki Minaj Crédito: Green Day

7 de febrero de 2020 • 13:53

Green Day - Father of all... (DISCO)

Suena como: garaje-pop

Ideal para: no hablar de política

A 16 años de American Idiot, uno de los discos de rock definitorios de la era de George W. Bush, Green Day no intentó duplicar tal suceso en tiempos de Donald Trump. En cambio, lejos de apreciaciones políticas, Father of all Motherfuckers es un álbum urgente, vital, despreocupado y entretenido. En tan solo 26 minutos (el disco más corto en la historia de la banda), el trío sorprende en tracks como el que le da nombre al disco, en donde Billie Joe suena oscuro y rasposo, más cerca de Jack White que de ese hombrecito saltarín de corazón pop-punk que tanto escuchamos.

Los Cafres - Esclavo (SIMPLE)

Suena como: lounge-reggae

Ideal para: musicalizar un parador costero

El nuevo adelanto de Hoy 3Décadas (Vol.2), la segunda edición de una trilogía de discos digitales que Los Cafres lanzará por sus 30 años de historia, es una relectura de la canción "Esclava", incluida en el disco Instinto, de 1995. Convertida del femenino al masculino, "Esclavo" - el tercer corte del disco después de "La leña de la risa" y "La Naturaleza"- baja la intensidad y se recuesta sobre el cabalgar sólido y confortable del grupo en su versión big band, definida por una orquesta de vientos pomposa y elegante.

Nathy Peluso - Business woman (SIMPLE)

Suena como: rap perfumado

Ideal para: adjuntarlo al CV

En "Business woman", Nathy Peluso suena verborrágica y más empoderada que nunca, al frente de su propia empresa millonaria. "Tengo negocios que dirigir yo sola, hago guita desde que nací bien piola. Me llaman porque soy una business woman", canta sobre una base de rap caliente en este track -sucesor de "Copa Glasé", de diciembre pasado- como adelanto de su próximo disco. El video, fue realizado por Bradley & Pablo, la dupla detrás de clips de Frank Ocean, ROSALIA, Migos y Charli XCX.

Stone Temple Pilots - Perdida (DISCO)

Suena como: folk noventoso

Ideal para: un camping familiar

El nuevo disco de Stone Temple Pilots puede desconcertar a sus fans más acérrimos. Perdida, el segundo álbum con Jeff Gutt en reemplazo del líder Scott Weiland fallecido en diciembre de 2015, es un lapso melancólico, acústico y reposado, que gana efecto en amplio kit de instrumentaciones mínimas, entre parches de cuero, violonchelos, violines, saxo alto y marxófono. Es un movimiento osado que lo tiene a Gutt sólido en su papel de vocalista y a la banda ostentando una versatilidad madura, sin intenciones de rendirle cuentas al pasado.

Javier Calamaro Feat. Charly García - Sweet Home Buenos Aires

Suena como: un flashback de Much Music

Ideal para: sentir el paso del tiempo

Como festejo por los 30 años de su debut con Los Guarros, Javier Calamaro lanza una nueva versión de "Sweet Home Buenos Aires" junto a Charly García en voz y piano. Juntos ya habían grabado una versión de la canción en 1999, incluida en el disco Demasiado ego de García y convertida en éxito nacional de finales de milenio. En esta relectura menos caótica, invierten roles, con Calamaro al frente y Charly al mando de la segunda estrofa y de algunas acotaciones, como ese imperdible "¡Yo no fui!"

Nicki Minaj - Yikes (SIMPLE)

Suena como: trap combativo

Ideal para: un paseo suburbano

El primer track del 2020 de Minaj viene con controversia. Después de adelantarlo en Instagram, dándole aire a esa línea del estribillo que dice "Todas las perras, Rosa Parks / Levanten el culo", desde el Rosa And Raymond Parks Institute salieron a comunicar que había sido ofendido el nombre de la activista fallecida en 2005. Pero nada detiene a Nicki. La canción, sobre una base de trap humeante, la tiene a Minaj con su porte desafiante, poniéndole los puntos a todos y de entrada: "Nunca juegues conmigo / Todos los negros lo saben, todas las perras saben que soy la puta reina".