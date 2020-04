Playlist: The Strokes, Los Auténticos Decadentes, Charli XCX y más

The Strokes lanzó su nuevo disco Crédito: Sony Music

11 de abril de 2020 • 10:57

The Strokes - The New Abnormal

Suena como: una tregua

Ideal para: una cuarentena nostálgica

A casi dos décadas de Is This It , su disco debut con el que decretaron el sonido de toda una década a pura guitarra vintage, The Strokes sigue abanicando por mantener la llama encendida. Con producción de Rick Rubin, The New Abnormal -sexto álbum del grupo, el primero en siete años tras Comedown Machine, de 2013-, los tiene reunidos después de años de conflictos internos y distancias. Y aunque estén lejos de su mejor versión, todavía brilla de forma intermitente el encanto de los neoyorquinos a través del diálogo de guitarras de Albert Hammond Jr. y Nick Valensi, y el halo nostálgico y aguerrido de Julián Casablancas, cada vez más hábil en eso de llevar su voz elástica, del falsete a la distorsión desesperada, en cuestión de segundos.

Los Auténticos Decadentes - Juntos para siempre

Suena como: el consejo de un tío

Ideal para: desinfectar las compras de supermercado

"Ando todo el día con la lavandina, me lavo las manos como un cirujano, no me obsesiono, pero tengo cuidado", cantan Los Auténticos Decadentes en "Juntos para siempre", su nueva canción compuesta en cuarentena para concientizar sobre la importancia de los cuidados frente al avance del Coronavirus y también traer algo de esperanza. "Lo único que cura es la solidaridad", repiten los Deca sobre su clásica murga pop. Por el periodo de un año, todos los ingresos generados por la canción serán destinados a la Cruz Roja Argentina en su batalla contra el COVID-19.

Charli XCX - Forever

Suena como: pop ciclotímico

Ideal para: una confesión a distancia

Como un primer adelanto de How I'm Feeling Now , el disco que Charli XCX viene trabajando en su cuarentena junto a BJ Burton (Bon Iver, Miley Cyrus) y A.G. Cook de PC Music, "Forever" resulta una pieza de pop disruptivo, que va de lo abstracto a lo bailable, de los sucio a lo diáfano, dedicado a su pareja, Huck Kwong. "Siempre te querré / Te amaré siempre / incluso cuando no estemos juntos", canta la artista inglesa de 27 años. Su nuevo álbum, que está siendo grabado en su casa de Los Ángeles y que puede seguirse casi en tiempo real a través de su cuenta de Instagram, saldrá apenas meses después de Charli , su tercer disco editado el año pasado.

Florian - Lejos de mi

Suena como: Emo-R&B

Ideal para: poner a prueba tu falsete

El nuevo single de Florian, después lapso intimista de Canzoni di pianoforte per far piangere l'anima editado el mes pasado, es un viaje hacia el kilómetro cero de su carrera solista. Esta canción, de ritmo cadente y guitarras doradas con aires a IKV ("Se puso oscuro el cielo, se fue prendiendo fuego y no me asusta morir", introduce él con tono apagado y fatalista), fue la primera compuesta por el ex Callate Mark en 2018 junto al productor Mariano Otero, iluminándole el inicio de su recorrido en solitario tras la experiencia como parte de Los Fabulosos Cadillacs, la banda de su padre, con quienes llegó a dar 60 conciertos entre 2016 y 2018.

Gorillaz Feat. Peter Hook y Georgia - Aries

Suena como: post-punk digital

Ideal para: tu playlist nocturna

Siguiendo con su proyecto Song Machine, la serie animada en la que Gorillaz trabaja sus canciones junto a diferentes invitados del mundo, esta tercera entrega lo tiene al grupo de criaturas de fantasía liderado por Damon Albarn uniendo fuerzas junto a Peter Hook (New Order y Joy Division) y Georgia, la ascendente productora inglesa, a cargo de la batería. En el video de "Aries", Murdoc y 2D viajan en moto por una ruta inglesa al ritmo de esta pieza de aires post-punk y new wave, cargada de sintetizadores y golpes digitales.

Lisandro Aristimuño - Sombra 1

Suena como: folk patagónico

Ideal para: un momento de tristeza

"Sombra 1´ es una canción nueva que quiero compartirles para acompañar con música el momento que estamos viviendo desde nuestras casas", escribió Lisandro Aristimuño desde su cuenta de Facebook a modo de presentación del tercer adelanto de Criptograma , el nuevo disco del cantante patagónico. Se trata de una pieza de climas oscuros y orquestaciones pomposas, sobre la que Aristimuño flamea un desánimo denso, casi asfixiante. "Otra escalera en el vacío que destruye el amor / como una trampa, un castigo, un primer acto de Dios", canta en el inicio con tono melodramático. Criptograma , su séptimo álbum de estudio -del cual ya se pudo escuchar los simples "Levitar" y "Señal 1"-, tendrá ocho canciones y saldrá a finales de este mes.