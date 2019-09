Post Malone: vampiros y sueños de grandeza

Sebastián Espósito SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de septiembre de 2019

Hollywood's bleeding: "Hollywood's Bleeding", "Saint-Tropez", "Enemies" (con DaBaby), "Allergic", "A Thousand Bad Times", "Circles", "Die For Me", "On The Road" y otros / Nuestra opinión: muy buena

Está hablando de vampiros Post Malone. Vampiros que chupan la sangre en Hollywood, esa fantasía que "está sangrando pero que llamamos hogar". Si "Hollywood's Bleeding" desorienta en el comienzo mismo de la nueva obra del rapero formado en Dallas, más lo hace varios tracks después, cuando se cruza con el vampiro que todos amamos: Ozzy Osbourne.

Fuente: LA NACION

En su tercer disco, sucesor del interesante Beerbongs & Bentleys, del año pasado, PM ahonda aún más en su vena de cantautor. Aunque todo esté cubierto por una producción y un sonido finales ligados al hip hop, Malone se permite salir del corsé del género para dejar correr el hombre romántico y nostálgico que lleva dentro. Y erigirse como un todoterreno, capaz de fantasear con Ozzy cómo sonaría Black Sabbath si hubiera nacido este año o de dar rienda al pop-star que lleva dentro, con piezas delicadas como "Starting at the Sun", con la niña mimada del R&B: SZA.

Como "Hollywood" está sangrando PM decidió dejar atrás la ciudad e intentar, a partir de este álbum, capitalizar aún más el suceso de su hit "Sunflower" (de Spider-Man: Into the Spider-Verse), que aquí incluye. Ahora se cruza con Future y Halsey, con Travis Scott y con sus locas ganas de ubicarse entre Kanye West y The Weeknd. ¿Lo logrará?