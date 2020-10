Post Malone posa feliz con todos sus premios Billboard Crédito: Christopher Polk / NBC / Handout a través de REUTERS

Los Premios Billboard 2020 se transmitieron en vivo anoche desde el Dolby Theatre de Los Ángeles en una gala que tuvo como gran ganador de la jornada a Post Malone.

El rapero fue el músico más reconocido de esta edición al quedarse con 9 de las dieciséis estatuillas en las que competía. Entre ellas, la que reconoce al mejor artista masculino y al mejor artista del año. "Estoy asombrado por el amor que me han mostrado. Es muy importante para mí y para todos los involucrados, porque trabajamos durísimo', dijo Malone en el escenario.

La presentadora de los Billboard Music Awards, Kelly Clarkson Crédito: AP / Chris Pizzello

Billie Eilish fue la otra gran figura de la noche al ser nombrada mejor artista femenina y galardonada por su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, que fue elegido como el mejor del año. La cantante de 18 años, usando mascarilla, agradeció ambos reconocimientos con una mención a la actualidad: "Por favor, voten. Por favor, usen tapabocas. Por favor, lávense las manos. Manténganse seguros. Cuídense'', expresó.

Billie Eilish acepta el premio al mejor álbum por When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Crédito: AP / Chris Pizzello

Otros artistas tuvieron mensajes similares. Khalid, nombrado mejor músico de R&B, dijo a sus fans que "su voz importa ahora más que nunca'', y Lizzo usó un vestido negro con la palabra "vote'' (vota) estampada en blanco. La artista también dio un discurso alentador en el que exhortó a los espectadores a encontrar su propia voz y no cambiar para cumplir con un patrón social.

Lil Nas X recibió el premio a la mejor canción del Hot 100 por "Old Town Road'', que rompió el récord de semanas en el primer puesto de la lista. Y Bad Bunny se llevó el galardón al mejor artista latino y subió al escenario con Ivy Queen y Nesi para interpretar el éxito "Yo perreo sola''.

Luke Combs, quien también actuó, fue nombrado mejor artista country. "Sé que todos hemos pasado por muchas cosas este año. Espero que todos estén seguros en sus casas'', dijo. El ídolo de la música country Garth Brooks recibió el premio Icon de manos de Cher, quien lo definió como "una verdadera leyenda musical". Brooks, el único artista con nueve discos que han vendido más de 10 millones de copias cada uno y se han certificado diamante, interpretó un popurrí de sus éxitos.

Kelly Clarkson volvió a lucirse en la conducción de la ceremonia, que también contó con actuaciones de Alicia Keys, Bad Bunny, BTS, Demi Lovato, Doja Cat, En Vogue, Garth Brooks, Kane Brown, Swae Lee & Khalid, Luke Combs, Post Malone, Saint Jhn y Sia.

La anfitriona abrió la gala con una conmovedora interpretación de "Higher Love", de Whitney Houston, con Pentatonix, la percusionista Sheila E. y un coro virtual. "Esta noche se trata de la forma en que la música nos toca a todos porque la música se conecta con nosotros de muchas maneras. No importa quién seas, nos conmueve", dijo Clarkson en la apertura.

Más tarde, John Legend ofreció una emotiva actuación que le dedicó a su esposa. Con la voz dolorida mientras cantaba apasionadamente frente al piano, el músico dijo a los televidentes: "Esto es para Chrissy'", antes de interpretar "Never Break''. Hace dos semanas, Chrissy Teigen anunció la pérdida del hijo que esperaban con un desgarrador mensaje en redes sociales.

John Legend, la emotiva presentación Crédito: Christopher Polk / NBC / Handout a través de REUTERS

El ídolo del rock Eddie Van Halen, fallecido la semana pasada, fue recordado con un video de su actuación en los Premios Billboard de 2015. Y el rapero y activista Killer Mike recibió el premio Change Maker (agente de Cambio).

