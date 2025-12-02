Descongelan a Mariah Carey: “All I Want for Christmas Is You” domina las listas musicales 30 años después

No importa cuántas playlists nuevas nazcan ni cuántos artistas intenten publicar su propio tema navideño: cuando llega diciembre, el mundo entero escucha la misma señal. Mariah Carey sube un video a redes sociales diciendo “It’s time!” y, de inmediato, comienza oficialmente la temporada más rentable de su carrera.

Treinta años después de su lanzamiento, “All I Want for Christmas Is You” no solo sigue viva: domina. Esta semana, la canción regresó al No. 1 del Billboard Holiday 100, la lista que reúne los temas festivos más populares de todas las épocas. El ascenso del puesto 8 al 1 marca su semana número 66 en la cima desde que el chart existe (2011).

Mariah Carey y Ariana Grande

Un dato contundente para entender su impacto es que, de las 74 semanas totales que el Holiday 100 está activo, la mitad le pertenecen a Mariah.

Durante la última semana en Estados Unidos, la popularidad del tema volvió a dispararse: acumuló 15.7 millones de reproducciones en plataformas digitales, un incremento del 14%; alcanzó 9.7 millones de impresiones en radio, creciendo un notable 82%; y registró 1,000 descargas vendidas, un 13% más que la semana anterior.

Este impulso fue suficiente para que “All I Want for Christmas Is You” retomara el primer lugar del Billboard Holiday 100, una actividad tan potente que ni los lanzamientos nuevos ni los títulos clásicos de Brenda Lee, Ariana Grande o Pentatonix logran desbancar.

El negocio multimillonario detrás del villancico pop

“All I Want for Christmas Is You” es más que un éxito musical: es un modelo de negocio que se reactiva con puntualidad quirúrgica.

Desde su estreno en 1994 dentro del álbum "Merry Christmas“, la canción generó más de 60 millones de dólares en su primera etapa comercial y entre 2.5 y 3 millones de dólares anuales en regalías, según estimaciones de Forbes, The Economist y el New York Post.

Las plataformas digitales también la sostienen como el tema navideño más reproducido del mundo en Spotify, y su video oficial, publicado en 2009, roza los 800 millones de vistos en YouTube, considerando que solo se ve masivamente durante unas semanas al año.

El tema está presente en todo: series, películas, anuncios, remixes, memes y hasta duetos inesperados, como la versión con Justin Bieber en 2011. También aparece en "Love Actually," una de las películas que más ayudaron a inmortalizarlo frente a nuevas generaciones.

En 2021, Recording Industry Association of America lo reconoció con el Diamond Award, convirtiéndose en la primera canción navideña en la historia en lograr 10 millones de unidades certificadas en Estados Unidos.

Cada diciembre, mientras se encienden árboles, se decoran casas y comienzan las compras, su voz vuelve a sonar en centros comerciales, fiestas, supermercados, mercados navideños y playlists familiares.

Treinta años después, “All I Want for Christmas Is You” sigue marcando el inicio de la época más festiva del año y de los ingresos más sólidos para Mariah Carey.

Un villancico moderno que, lejos de desgastarse, se consolida como la canción navideña más poderosa de la historia reciente.

¿El trono está en disputa? Por ahora, no hay nadie lo suficientemente cerca. La Navidad sigue teniendo reina, y su nombre es Mariah Carey.