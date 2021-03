Grammy 2021: Beyoncé y Taylor Swift baten records en una gala que premió a las mujeres

Con las actuaciones de Harry Styles y Billie Eilish como telón de apertura, dio comienzo pasadas las 21 de este domingo la 63° entrega de los Premios Grammy en una ceremonia parcialmente virtual desde el Staples Center de Los Ángeles en la que dos artistas mujeres hicieron historia: Beyoncé y Taylor Swift.

Tras haber alcanzado el mayor número de nominaciones al Grammy para una artista femenina (79), Beyoncé se convirtió en la mujer más premiada de los galardones al obtener su 28a. estatuilla, superando las 27 de Alison Krauss . Sobre el escenario, la reina del R&B dijo: “Estoy muy orgullosa y emocionada. Como artista creo que es mi trabajo y el trabajo de todos reflejar los tiempos que vivimos. Son tiempos difíciles. Quiero celebrar y apoyar a todos los reyes y reinas negros que me inspiran en mi camino. Esto es estupendo. Estuve trabajando toda mi vida para esto y no puedo creer que sea una noche tan mágica y que haya pasado esto”, expresó.

Con el reconocimiento al Mejor álbum del año por Folklore, Taylor Swift se convirtió, por su parte, en la primera mujer en ganar este reconocimiento tres veces , uniéndose así al podio coronado hasta ahora por Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon.

El premio a la Grabación del año, en tanto, fue para una tercera voz femenina: Billie Eilish, la artista que triunfó en la última edición de los premios, ganó con su tema “Everything I Wanted” y fue galardonada, junto a su hermano Finneas, en la categoría a mejor composición para medios visuales por “No Time to Die”.

La noche más grande de la música tuvo su inicio a las puertas del emblemático recinto, donde el conductor de la gala, el comediante Trevor Noah, dio la bienvenida: “Celebramos la fantástica música que tocó nuestras vidas y salvó nuestras almas. Este es el evento al aire libre más grande de este año después del asalto al Capitolio y debemos hacerlo rápido porque mañana esta carpa será usada para una boda en Malibú”, introdujo con humor.

Antes de dar paso a las primeras actuaciones del encuentro, el anfitrión invitó a la audiencia a unirse a la celebración, “como lo hace la música… y la vacuna”, señaló en referencia a los efectos de la pandemia.

Dentro del teatro, la megaestrella británica Harry Styles puso voz a la primera actuación de la noche con una interpretación del tema “Watermelon Sugar”, y Billie Eilish volvió a subirse al escenario de los Grammy, esta vez para cantar “Everything I Wanted”. “Billie ganó tantos Grammys el año pasado que seguramente se habrá ido a casa con un camión de mudanzas”, pronunció Noah.

Las hermanas oriundas de Los Ángeles integrantes de Haim, banda que competía en la categoría a Mejor álbum del año, tuvieron su participación a continuación con el tema “The Steps”, antes de la entrega del primer premio de la ceremonia. Lizzo, otra de las protagonistas de la última edición de los premios, fue quien entregó el gramófono a Mejor nuevo artista, otorgado por la Academia de la Grabación a la rapera estadounidense Megan Thee Stalion, una de las grandes ganadoras de la noche, reconocida como Mejor arista nueva y quien también obtuvo el premio a Mejor canción de rap por “Savage”, con la colaboración de Beyoncé. “No quiero llorar, pero en primer lugar quiero decir que todos son increíbles; todos los artistas nominados para este premio son fascinantes. Y agradezco a Dios por darme vida y permitirme estar aquí hoy. Gracias a todos por soportar mi locura”, expresó.

Los shows de Taylor Swift, Bad Bunny y Bruno Mars

En una gala con distanciamiento, que intercaló shows en vivo y pregrabados en interiores y en distintos espacios abiertos de la ciudad, la cercanía llegó al calor de las grandes voces. En un momento álgido de la celebración, pasaron a la acción los candidatos a Mejor disco del año. Black Pumas dijo presente con su poderosa evocación al soul al entonar “Colors” y Bad Bunny y Jhay Cortez se lucieron con “Dákiti”, aclamado sencillo de su álbum El último tour del mundo.

Dua Lipa tomó luego el protagonismo con una magistral puesta en “Levitating”. “Cuando veía a los artistas en la televisión, pensaba que era algo muy distante. Los Grammy siempre han sido un sueño para mí”, expresó la estrella británica. Por primera vez, el escenario de los premios reunió a continuación a otros grandes emblemas de la música contemporánea, Bruno Mars y Anderson Paak, con su formación Silk Sonic, con el tema “Leave the Door Open”.

Trevor Noah tomó la palabra para recordar que durante los meses de pandemia las tecnologías sirvieron de puente para las comunicaciones e invitó con ello a viajar de forma virtual a algunas salas de conciertos del país que se han visto, como en todo el mundo, afectadas por la suspensión de las actividades culturales. Desde Nashville, Tennessee, JT Gray, manager del establecimiento The Station Inn, compartió el sentir del sector: “Cuando llegó el Covid tuvimos que cerrar, no teníamos idea de qué íbamos a hacer. Este tipo de lugares no se pueden sostener, pero esperamos regresar pronto. Mientras tanto, me da mucho honor presentar el Grammy al Mejor disco country”, que recayó en la catante Miranda Lambert, dijo.

Llegó entonces el turno de Taylor Swift, nominada en seis rubros y quien se lució en la interpretación de los temas “Cardigan” y “August”, de su álbum Folklore. En una puesta pregrabada junto a sus colaboradores, Taylor se convirtió en ninfa, deslizándose con su voz por un bosque de ensueño.

El premio a la mejor interpretación solista pop fue para Harry Styles , quien aseguró que fue “un honor” recibir el reconocimiento, mientras obtenía el aplauso de Taylor Swift, Billie Eilish y el resto de los artistas presentes en la ceremonia.

Homenajes in memoriam

La pérdida de vidas por la pandemia alcanzó en 2020 a varias voces legendarias. En un sentido homenaje, la gala destacó el legado de artistas como Bill Withers, Chick Corea, Johnny Nash, Sophie, Charley Pride, Armando Manzanero, Peter Green, MF Doom, Betty Wright, Eddie Van Halen y Little Richard . A este último se lo recordó con una versión de “Good Golly, Miss Molly”. Lionel Richie interpretó, por su parte, una tema de Kenny Rogers y Brandi Carlile rindió tributo al aclamado cantante y compositor John Prine.

Alegatos contra el racismo: “I Can’t Breathe” (H.E.R.), mejor canción del año

El tema “Black Like Me” sonó en la voz de Mickey Guyton en una referencia a la discriminación racial inspirada en un libro del escritor John Howard Griffin, quien a finales de los años 50 se oscureció la piel para viajar por el país y vivir en primera persona la realidad de la población afroamericana.

“The Bones”, de Maren Morris, fue el plato musical previo al anuncio del premio al Mejor álbum de pop urbano latino para Bad Bunny, quien dedicó su agradecimiento “a cada persona que escucha” su música.

La Academia concedió el galardón a la Mejor canción del año a otro tema de trasfondo social, “I Can’t Breath”, que la cantante y compositora estadounidense H.E.R. compuso en alusión a las protestas raciales que estallaron en el Estados Unidos durante el verano de 2020 tras la muerte de George Floyd, asfixiado por un policía. El título cita la frase que el fallecido pronunció antes de morir y que se volvió emblema de la lucha contra el racismo y la represión policial. “Grabé esta canción con mi mamá en mi casa, mi padre lloró cuando la escuchó. Recuerden: somos el cambio que queremos ver. Continuaremos luchando y dando esperanzas a la gente”, sostuvo la ganadora.

Tras una explosiva puesta de Megan Thee Stallion junto a Cardi B con el tema “WAP”, desde el “corazón de Harlem” y desde el mundialmente famoso Teatro Apolo se anunció el galardón a Mejor canción de rap para “Savage”, de Megan The Stallon junto a Beyoncé. “La música nos ayudó a pasar la pandemia”, dijo la rapera, que agradeció a su compañera el apoyo recibido. “Quienes me conocen, saben que desde que soy pequeña decía: ‘alguna vez voy a cantar una canción de rap con Beyoncé'. Gracias por tu aliento”, recalcó la ganadora dirigiéndose a su colega y extendiendo su agradecimiento a la pareja de esta última, Jay Z, quien la acompañó en la gala.

La música siguió sonando en la ceremonia de la mano de Post Malone con el tema “Hollywood’s Bleeding”, antes del anuncio del premio a Mejor álbum pop para Dua Lipa. “Esto es una locura. Future Nostalgia es mi mundo y ha cambiado mi vida en muchas formas. Al finalizar mi último álbum creí que necesitaba hacer música triste para generar un impacto, pero estoy muy orgullosa porque generar felicidad es muy importante. Agradezco a los fans, esto es por ustedes”, manifestó en su discurso.

El tema “The Bigger Picture”, en la voz de Lil Baby, fue otro de los llamados de la noche a reflexionar sobre los problemas de desigualdad y discriminación que se viven en el continente.

Billie Eilish, Grabación del año

Al recibir el premio a Grabación del año, Billie Eilish expresó: “Iba a escribir un discurso pero pensé que no me iban a elegir”, dijo primero, y dirigiéndose a Megan Thee Stallion, agregó”: “Megan, amiga, tú te mereces esto, tuviste un año inigualable. Eres la reina, quiero llorar por lo que te amo, te mereces el mundo, siempre te sigo”, expresó y pidió un aplauso para la rapera.

