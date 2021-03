Premios Grammy 2021: todos los ganadores

Una nueva entrega de los Premios Grammy distinguió este domingo a los máximos referentes de la música internacional en rubros tan variados como el rock, el pop, el hip hop, el jazz, el country, los ritmos latinos y mucho más. Desde el Staples Center de Los Ángeles, la gala conducida por el comediante Trevor Noah incluyó números en vivo y un segmento in memoriam para recordar a los artistas que murieron en 2020.

A continuación, todos los ganadores correspondientes a los galardones otorgados a lo largo de esta tarde en el tramo no televisado de la ceremonia y durante la noche, en las tres horas y media que duró el especial.

Grabación del año: “Everything I Wanted”, Billie Eilish

Álbum del año: Folklore, Taylor Swift

Grabación del año: "Everything I Wanted", Billie Eilish

Canción del año: “I Can’t Breathe”. Dernst Emile II, H.E.R. y Tiara Thomas

Mejor nuevo artista: Megan Thee Stallion

Mejor álbum pop: Future Nostalgia, Dua Lipa

Mejor performance de R&B: "Black Parade", Beyoncé

Mejor performance de R&B: “Black Parade”, Beyoncé

Mejor álbum country: Wildcard, Miranda Lambert

Mejor álbum de latino pop o urbano: YHLQMDLG, Bad Bunny

Mejor álbum de rock: The New Abnormal, The Strokes

Mejor álbum pop: Future Nostalgia, Dua Lipa

Mejor álbum de rock alternativo latino: La conquista del Espacio, Fito Páez

Mejor álbum de música alternativa: Fetch the Bolt Cutters, Fiona Apple

Mejor álbum pop tradicional: American Standard, James Taylor

Mejor álbum de rock alternativo latino: La conquista del Espacio, Fito Páez

Mejor álbum de R&B: Bigger Love, John Legend

Mejor álbum de blues tradicional: Rawer Than Raw, Bobby Rush

Mejor álbum blues contemporáneo: Have You Lost Your Mind Yet?, Fantastic Negrito

Mejor álbum de música regional mexicana: Un canto por México, Vol. 1, Natalia Lafourcade

Mejor álbum latino tropical: 40, Grupo Niche

Grabación del año: "Everything I Wanted", Billie Eilish

Mejor álbum de rap: King’s Disease, Nas

Mejor álbum góspel: Gospel According to PJ, PJ Morton

Mejor álbum de música cristiana contemporánea: Jesus Is King, Kanye West

Mejor álbum de reggae: Got to Be Tough, Toots and the Maytals

Mejor álbum pop: Future Nostalgia, Dua Lipa

Mejor álbum de jazz vocal: Secrets Are the Best Stories, Kurt Elling con Danilo Pérez

Mejor álbum de jazz instrumental: Trilogy 2, Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade

Mejor álbum de jazz latino: Four Questions, Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

Mejor interpretación de rap: "Savage", Megan Thee Stallion con Beyoncé

Productor del año: Andrew Watt

Productor del año, clásico: David Frost

Mejor interpretación pop dúo/grupo: “Rain on Me”, Lady Gaga con Ariana Grande

Mejor interpretación country dúo/grupo: “10,000 Hours”, Dan + Shay & Justin Bieber

Mejor interpretación country solista: “When My Amy Prays”, Vince Gill

Canción del año: "I Can't Breathe". Dernst Emile II, H.E.R. y Tiara Thomas

Mejor interpretación de rap: “Savage”, Megan Thee Stallion con Beyoncé

Mejor interpretación orquestal: “Ives: Complete Symphonies”, Gustavo Dudamel

Mejor solo de jazz improvisado: “All Blues”, Chick Corea

Mejor álbum de latino pop o urbano: YHLQMDLG, Bad Bunny

Mejor canción country: “Crowded Table”, The Highwomen

Mejor canción rock: “Stay High”, Brittany Howard

Mejor álbum hablado: Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth, Rachel Maddow.

Mejor canción compuesta para medios visuales: “No Time to Die”, Billie Eilish y Finneas

Mejor banda sonora compilada para medios visuales: Jojo Rabbit

Mejor banda sonora compuesta para medios visuales: Joker, Hildur Guðnadóttir.

Mejor nuevo artista: Megan Thee Stallion

Mejor álbum de comedia: Black Mitzvah, Tiffany Haddish

Mejor álbum de teatro musical: Jagged Little Pill

Mejor video musical: “Brown Skin Girl”, Beyoncé, Blue Ivy y Whiz Kid.

Mejor video musical versión larga: “Linda Ronstadt: The Sound of My Voice”

