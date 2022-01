Premios Grammy 2022: la ceremonia fue suspendida por la propagación de la variante ómicron

La Academia de la Grabación de los Estados Unidos anunció que la 64° entrega de premios Grammy, prevista para el 31 de enero próximo, fue suspendida por el notable aumento de contagios de Covid-19, desde la aparición de la variante ómicron. “ La salud y seguridad de los miembros de nuestra comunidad musical, la audiencia en vivo y los cientos de personas que trabajan incansablemente para producir nuestro programa sigue siendo nuestra principal prioridad ”, expresa un comunicado emitido luego de una decisión consensuada con la cadena de televisión CBS, que se encarga de la transmisión de los premios. En los próximos días se conocerá la reprogramación.

El pianista de soul y jazz Jon Baptiste, la gran sorpresa que surgió de las nominaciones, deberá esperar algunos meses para saber si el título que hoy ostenta como favorito (participa en 11 categorías), se sostiene en la noche de gala. No es la primera suspensión del año y quizá no sea la última. Días atrás, los organizadores de los Critics Choice Awards también pusieron en suspenso la fiesta programada para el 9 de este mes, también por cuestiones sanitarias.

El anuncio de los Grammy se concretó luego de una semana de rumores. En muchas partes del mundo se trata de buscar la manera de no reprogramar actividades a pesar del aumento de los contagios. Sin embargo, la decisión se tomó debido al ritmo de propagación de la variante Omicron. “Ha resultado altamente infecciosa”, indican. Al mismo tiempo, la noticia no debe llamar tanto la atención porque no es la primera vez que esto ocurre desde el comienzo de la pandemia: la ceremonia de 2021 había sido postergada de enero hasta el 14 de marzo pasado , justamente por los mismos motivos que llevan a la actual cancelación.

“Después de una cuidadosa consideración y análisis con funcionarios de la ciudad y el Estado, expertos en salud y seguridad, la comunidad de artistas y muchos de nuestros socios, la Academia de la Grabación y CBS [la cadena televisiva a cargo de la transmisión de la ceremonia] pospusieron la 64a entrega anual de los premios Grammy”, dice el anuncio.

En parte, seguramente el aplazamiento tiene que ver con el deseo de no volver al formato extremadamente televisivo al que se debió ajustar la última edición de los Grammy, que fue transmitida desde el Staples Centre de Los Ángeles. Hubo muchos shows con estética de clip. Aquella noche Beyonce era la favorita, con nueve nominaciones; si bien no se impuso en todas ellas, batió un récord: consiguió su estatuilla número 28 de su carrera y con ese mérito se convirtió en la mujer más premiada por la Academia.

La fiesta latina tuvo más suerte

Para noviembre de 2021, cuando se conocieron los nombres de los nominados de los Grammy 2022, el director ejecutivo de la academia, Harvey Mason Jr., se mostró entusiasmado con la idea que una celebración pospandémica, con una vuelta a la vieja normalidad que contemplara la participación del público. “Definitivamente va a ser un espectáculo diferente al anterior, más cercano a las ceremonias que hemos tenido en el pasado”, había dicho. Incluso, se contaba con el antecedente de la versión Latin Grammy, cuya ceremonia realizada el 18 de noviembre nada tuvo que envidiarle a ediciones prepandémicas. Hubo varias fiestas previas, como la de Persona del Año, que en 2021 celebró la carrera de Rubén Blades, hubo premios a la excelencia y hubo dos galas, la de la tarde y la de la noche, con alfombra roja, grandes performances y mucho público para celebrar la “latinidad” de la industria musical.

Fito Páez, premio a la Excelencia Musical Rodrigo Varela/Getty Images

Así como Fito Páez se llevó un premio de los Grammy entregados en marzo pasado, hubo varios argentinos que actuaron o se llevaron varias estatuillas en los “latin” de noviembre: Vicentico se alzó con dos (Álbum de rock y Canción de rock). Nathy Peluso (ganadora en la categoría Mejor Álbum Alternativo, por Calambre) y Nicki Nicole se dieron el gusto de cantar con Christina Aguilera. María Becerra esparció su simpatía por la alfombra roja. Tinto Tango se impuso en la categoría Mejor Álbum de Tango por su disco Tinto Tango plays Piazzolla. Zoe Gotusso cantó sola con su guitarra en la ceremonia previa y captó el silencio absoluto de la audiencia. Y a Fito le tocó en esa edición el premio a la Excelencia Musical.