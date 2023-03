Red Hot Chili Peppers: cómo conseguir las entradas para el próximo show que darán en Buenos Aires

escuchar

Con su formación clásica (Anthony Kiedis, John Frusciante, Flea y Chad Smith), Red Hot Chili Peppers regresa a la Argentina para celebrar sus cuatro décadas de carrera y presentar sus últimos álbumes. La cita será el 24 de noviembre, en el Estadio de River y el miércoles de la semana que viene se podrá en marcha la venta general de entradas. Dos días antes, los clientes de BBVA tendrá la oportunidad de acceder a una preventa exclusiva.

Cuando se anunció que los Red Hot darían conciertos en Brasil creció la expectativa de un show en la Argentina, con su formación original. Tras la reincorporación del venerado guitarrista John Frusciante en 2019, luego de 10 años de ausencia de la banda, en 2022 vieron la luz dos álbumes nuevos con el material de sus sesiones en el estudio: Unlimited Love y Return of the Dream Canteen. A fines de 2022 anunciaron una gira mundial con su formación más hitera, confirmando fechas en los Estados Unidos y Europa, para presentar las canciones nuevas así como para festejar nada menos que su aniversario número 40. Los rumores por la etapa sudamericana del tour no pararon de crecer desde noviembre del año pasado, cuando se viralizó un video del baterista de la banda, Chad Smith, asegurándole a un fan argentino que volverían a tocar en el país en 2023. Las fechas anunciadas a comienzos de marzo en Brasil reavivaron el sueño que hoy se convierte en realidad para esos fans y para todos esos amantes de la música bien hecha.

Desde 1993, cuando hicieron su debut en vivo en nuestro país, la banda vino en siete ocasiones, mientras su público fiel crecía en números y se sumaban nuevas generaciones de fans. La última visita fue en 2018 cuando cerraron el festival Lollapalooza. El show en River promete ser la oportunidad para reencontrarse con los Red Hot y ser parte del cruce entre la adrenalina de sus estrenos y el paso obligado por los clásicos, enlazados a recuerdos de diferentes etapas en la vida de sus miles de fans.

En su relación con el público local, los números del grupo impresionan. Entre 1993 y 2018, los Red Hot Chili Peppers visitaron Buenos Aires siete veces, con un total de nueve shows. La cifra le permite a la banda californiana chapear una localía ad honorem junto a los Rolling Stones, Die Toten Hosen, Ramones, Deep Purple y The Magic Numbers, entre otros. Pero, además, cada una de esas ocasiones estuvo signada por darse en un momento histórico clave para la banda o para el país (de un lado, el pico de popularidad; del otro, el primer show internacional de peso post crisis de 2001). En todo este tiempo, el grupo pasó de la cultura alternativa al mainstream de estadios, un crecimiento que no desentona con el hecho de que fueran los Peppers los encargados de cerrar la primera jornada de la edición 2018 del Lollapalooza Argentina.

