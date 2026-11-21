Era una idea que Soledad Pastorutti venía masticando desde hace años y por fin este noviembre se hará realidad. Un festival con una grilla artística como la de los festivales de folklore del interior del país, pero con la dinámica de los encuentros musicales porteños y bonaerenses.

Con la estructura de Dale Play —baluarte argentino de la producción de shows de música urbana que ahora incursiona en la nativa—, este fin de semana se realizará República Folklore, con dos jornadas que comenzarán al mediodía y se extenderán hasta la madrugada, en el Parque de la Ciudad. ¿Por qué hasta tan tarde, un domingo? Porque el lunes será feriado y la mayoría no tendrá que madrugar.

El plan está concentrado en cuatro escenarios que alternarán sus shows y otras actividades satélites desparramadas a lo largo y ancho del parque.

Abel Pintos, uno de los invitados especiales de este festival Gentileza Paul Delón y Nacho Chinchilla

“Viste que hoy está de moda decir: ‘Vamos a vivir una experiencia’. Yo que vengo de mucho festival, eso se vivió siempre —decía Soledad, durante su última charla con LA NACION—. Vivir nuestra experiencia, la más cercana a nosotros, la que nos tiene que dar orgullo porque es lo que somos y la que tiene que mostrar al correntino que viene con su música, al salteño con la suya y que el porteño también encuentre su lugar. Hace rato que tengo la idea de este festival. Y va a estar buenísimo”.

Escenarios y shows

Se espera que por sus cuatro escenarios pasen 50 artistas durante las dos jornadas. Uno junto al otro, los escenarios Personal y Macro alternarán sus shows. Y en otros sectores del parque habrá una pulpería (con peña libre, clases de danza y campeonato de truco desde el mediodía, y ya comenzada la noche, más shows) y un cuarto escenario llamado Pampa que estará ubicado en el sector donde hace casi cuatro décadas funcionaba la gran montaña rusa del Parque Interama.

República Folklore Día 1

República Folklore Día 2

Otras actividades

La pista de baile será un espacio de más de 1000 metros cuadrados ubicado frente a los dos escenarios principales, diseñado para que el público participe activamente.

Según los organizadores, “La Pulpeña será el rincón que recrea la mística de los antiguos almacenes de campo. El punto de encuentro ideal para hacer una pausa, disfrutar de la cocina hogareña y sumarse a la magia de las guitarreadas compartidas. También será un espacio dedicado al pensamiento y la reflexión. Historiadores, músicos, académicos y referentes del tradicionalismo se darán cita para ”debatir y pensar el folclore como una cultura viva en constante evolución, más allá de su carácter de herencia”.

Por otro lado, el Patio de la Empanada. “Un polo gastronómico que rendirá homenaje a las cocinas originarias y tradicionales de cada provincia argentina, acompañado por un mercado de artesanías con piezas únicas elaboradas mediante técnicas heredadas”.

Mapa del predio de República Folklore

Cómo llegar y los accesos

El ingreso será por la Avenida Roca 4113. Cada entrada —diaria o abono se consiguen únicamente por allaccess.com.ar— indica la puerta de acceso correspondiente.

Desde la avenida Roca se puede acceder a las líneas de colectivos 28, 47, 91, 114, 117, 145 y 150. En las cercanías se encuentra la estación Presidente Illia del tren Belgrano Sur. También habrá estacionamiento para vehículos propios, que se compran previamente.

Consumos en el predio

La única forma de pago será una tarjeta recargable para abonar comidas, bebidas y merchandising. Se retiran en distintos puntos “Caja” dentro del parque y se carga con todos los medios de pago: crédito, débito, efectivo y QR.

Si hubiera dinero sobrante, tras el cierre del festival se puede obtener la devolución del saldo desde el link en el Instagram oficial de República Folklore.

Qué entra y qué no

Como en todo festival masivo hay muchos objetos que están prohibidos (armas blancas o de fuego, aerosoles, comidas y bebidas, sustancias ilegales, carpas, sombrillas y vehículos, como bicicletas, entre otros), pero, a diferencia de otros festivales, entre lo que sí está permitido -además de celulares, cargadores, protector solar o repelente de mosquitos- se destaca la posibilidad de llevar el termo y el mate y sillas playeras, siempre que no sean de gran tamaño (reposera no).

Desde casa

Para los que no puedan acercarse hasta el Parque de la Ciudad, podrán disfrutar el festival desde casa. Los shows de los dos escenarios principales serán transmitidos por el canal 605 de Flow.