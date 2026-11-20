Es oficial, hay un nuevo Bond... James Bond. Después de una larga espera, de un sinfín de especulaciones y rumores sobre el exigente proceso de casting —al que se presentaron desde Callum Turner, Jack Lowden y Josh O’Connor, entre otros actores británicos—, finalmente el lunes 16 de noviembre Amazon MGM anunció que Robert Pattinson fue el elegido para protagonizar la película que se estrenará en 2028 con dirección de Denis Villeneuve (Dune), que dará inicio a una nueva era del personaje creado por Ian Fleming.

Tras sus papeles como el vampiro Edward Cullen en la saga Crepúsculo, Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego, Scytale en Dune y de ponerse el traje negro de Batman, ahora Robert Pattinson está a punto de convertirse en el séptimo actor en lucir como el agente 007. A lo largo de los últimos 62 años, la franquicia atravesó por distintas etapas y tuvo al frente a diferentes intérpretes. Cada uno de ellos le puso su impronta, su personalidad y le introdujo la historia a diferentes generaciones. Sean Connery fue el primero en ponerse el traje blanco y Daniel Craig el último, hasta ahora.

Robert Pattinson fue el elegido para interpretar al nuevo James Bond (Foto: Instagram @007)

Todos los actores que interpretaron a James Bond

1) Sean Connery

Sean Connery fue el primer actor en interpretar a James Bond; usó el traje blanco desde 1962 hasta 1971 Archivo

Fue quien marcó el comienzo de James Bond en la pantalla. El satánico Dr. No, dirigida por Terence Young, fue la primera de las seis películas que protagonizó. Tenía 32 años cuando se estrenó la película y 41 cuando colgó oficialmente el traje blanco. Connery falleció el 31 de octubre de 2020 a los 90 años.

Las películas de Sean Connery como James Bond

El satánico Dr. No (1962)

Desde Rusia con amor (1963)

007 contra Goldfinger (1964)

Operación Trueno (1965)

007: Sólo se vive dos veces (1967)

Los diamantes son eternos (1971)

2) George Lazenby

George Lazenby fue el agente 007 en 1969 (Foto: IMDb)

Fue el que menos tiempo estuvo en una misión, solo una: Al servicio de su majestad, dirigida por Peter Nunt. A diferencia del resto de los actores de esta lista, Lazenby es el único que no es de origen británico. Nació en Australia, al igual que Jacob Elordi, quien fue uno de los candidatos para la nueva adaptación de la franquicia, pero quedó a mitad de camino.

Película de George Lazenby como James Bond

Al servicio de su majestad (1969)

3) Roger Moore

Roger Moore fue James Bond durante 12 años y protagonizó siete películas (Foto: IMDb)

Así como Lazenby fue el que menos películas protagonizó, Roger Moore fue el que más títulos acumuló con siete. Empezó en 1973 con Vive y deja morir, de Guy Hamilton, y culminó dirigido por John Glen en En la mira de los asesinos 12 años después. El actor falleció el 23 de mayo de 2017 a los 89 años.

Película de Roger Moore como James Bond

Vive y deja morir (1973)

El hombre del revólver de oro (1974)

La espía que me amó (1977)

Moonraker (1979)

Sólo para sus ojos (1981)

Octopussy (1983)

En la mira de los asesinos (1985)

4) Timothy Dalton

Timothy Dalton fue Bond entre 1987 y 1989

Tenía 41 años cuando se dio a conocer como el agente 007, la misma edad que podría tener Pattinson cuando llegue su momento, dependiendo de en qué mes del 2028 se estrene su película. Dalton se hizo cargo del personaje a finales de la década del ochenta y protagonizó dos entregas, ambas dirigidas por John Glen.

Película de Timothy Dalton como James Bond

007: Su nombre es peligro (1987)

Licencia para matar (1989)

5) Pierce Brosnan

Pierce Brosnan fue 007 entre 1995 y 2002 y protagonizó cuatro películas

En los noventa llegó Pierce Brosnan y lo cierto es que su carrera nunca más volvió a ser la misma. Se convirtió en una estrella, en un galán, en el héroe con armas capaz de resolver los peores problemas. Estuvo siete años al frente de la franquicia y, aunque se despidió del papel hace más de veinte años, el público no lo olvida. De hecho, en septiembre se volvió viral con su presencia en el US Open cuando la cámara lo enfocó cuando el cronómetro marcó los 0:07 segundos del partido.

Las películas de Pierce Brosnan como James Bond

GoldenEye (1995)

El mañana nunca muere (1997)

El mundo nunca es suficiente (1999)

Muere otro día (2002)

6) Daniel Craig

Daniel Craig interpretó a James Bond en cinco películas entre 2006 y 2015

El último, el más contemporáneo, el único rubio del grupo y el que le pasará la antorcha a Pattinson. Aunque Craig ya tenía una sólida carrera en Hollywood, convertirse en el protagonista de la franquicia lo hizo despegar a otro nivel, tal y como le pasó al resto de los actores. Fue protagonista entre 2006 y 2021 y, aunque oficialmente ya hay una nueva elección para continuar la historia, la suya aún resuena —y con “Skyfall” de Adele sonando de fondo— con fuerza.

Las películas de Daniel Craig como James Bond