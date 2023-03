River vs. Vélez, el clásico del rock: los shows históricos en cada estadio y una agenda de recitales que sigue creciendo

De Queen a Fito Páez en Vélez, y del festival Amnistía Internacional a Coldplay en el Monumental de Núñez, los shows en canchas de fútbol son una tradición sostenida durante más de cuatro décadas

La pospandemia ha sido una verdadera revancha para la música en vivo. Fue récord en cantidad de shows que se programaron durante 2022 y, a pesar de los pronósticos agoreros sobre un corte abrupto en la llegada de artistas extranjeros –por los cambios en las reglas de juego para el giro de divisas al exterior– este 2023 pinta muy bien para recibir visitas. Las pruebas están a la vista: una exitosa octava edición del Lollapalooza Argentina, el anuncio de una nueva edición de Primavera Sound y shows en estadios que se agotan en pocas horas, como los que dará en noviembre la decana banda californiana Red Hot Chili Peppers, las funciones del canadiense The Weeknd, en octubre, o las de Fito Páez, este fin de semana.

Para espectáculos masivos y al aire libre nunca es fácil dar con los espacios adecuados. Es por esto que se van abriendo posibilidades. El Campo Argentino de Polo y el Hipódromo de Palermo comenzaron a captar esa demanda de escenarios que tienen tanto las visitas internacionales como los locales que crecen en convocatoria. El Estadio Único de La Plata sigue ubicado como una alternativa a los pastos porteños. Y este año se recuperó un viejo espacio que, con mucha intermitencia, ofreció shows musicales: el Parque Sarmiento. Por allí pasaron Def Leppard y Mötley Crüe y a fin de año se realizará el Primavera Sound. Por otro lado, el Sur de la ciudad propone el Parque de la Ciudad, donde el 28 de abril se realizará el Masters of Rock, con Kiss, Deep Purple y Scorpions a la cabeza.

Por supuesto que en esta agenda siempre figuran River y Vélez, espacios históricos para el rock y el pop que ahora reciben a las diversas corrientes de música urbana. En Vélez recalan los artistas de varias productoras como DG Experience, 6 Pasos, Fénix Entertainment, Lauría y 300 Producciones. A River llegan los artistas que trae DF Entertainment. Otra prueba de esa revancha que la música en vivo sobre la pandemia es la proyección que hace la mayor productora argentina de la actualidad (realiza el Lollapalooza y trajo a estrellas como Coldplay y Harry Styles el último año): DF presentó una carta de intención, ya aprobada por la Comisión Directiva y la Asamblea de Representantes de Socios del club, para un contrato de tres años (hasta el 31 de diciembre de 2025) que establece la exclusividad de realizar en el Monumental durante ese lapso al menos veinte shows.

Este dato, que surge de un informe de La Página Millonaria, indica, además, que por cada show el club recibiría entre 650.000 y 750.000 dólares, dependiendo esto si son funciones únicas o agregadas y del tipo de escenario que se instale (solo sobre la tribuna Centenario o utilizando parte del campo de juego). Este tipo de proyecciones, que no son tan habituales en la Argentina por la falta de previsibilidad, dan cuenta del potencial que sigue teniendo el negocio del entretenimiento musical. Lo vale la historia que hay detrás y que se puede repasar con algunos hitos sobre el césped del estadio de Núñez y el de Liniers.

Grandes hitos

Si esto hubiera que pensarlo como un River-Boca, en realidad, sería River-Vélez, porque se trata de hacer un racconto de los grandes shows de estadios que pasaron por canchas de fútbol porteñas. Y más de allá de que hay otras que recibieron importantes espectáculos, son estas las que se llevan la gloria en el momento de pensar en recitales al aire libre.

Y todo esto viene a cuento porque, a pesar de que hubo años de clausuras y de prohibiciones, por quejas de vecinos y otros obstáculos, River tiene su agenda bien disponible para los grandes conciertos y Vélez, desde el último año, volvió a programar shows cada vez con más frecuencia. Las dos actuaciones que dará Fito Páez este fin de semana en el José Amalfitani del barrio de Liniers no son, es absoluto, un hecho aislado. Por ese estadio, solo en 2023, ya pasaron Ricky Martin, La K’onga y Lali Espósito y tiene más música para lo que resta del año, como Romeo Santos y Divididos, en abril y mayo, respectivamente. Fito celebrará este fin de semana los treinta años del lanzamiento de su disco El amor después del amor. En realidad, ya son 31 años: su gira comenzó en 2022 y por la demanda sigue agregando funciones este año. De hecho, en 2023 se cumple recién las tres décadas de la presentación de aquel álbum, nada casualmente en Vélez .

Los shows de Coldplay, The Rolling Stones y Roger Waters posicionan a River como un lugar de privilegio entre los gigantes para recitales masivos. Claro que también hubo shows importantes en otros estadios. Sin salir de la ciudad de Buenos Aires, el escenario de boca más ancha se montó en la Bombonera. Y no fue el de un famoso artista internacional sino el del Chaqueño Palavecino, quien decidió utilizar los cien metros del lateral de la Cancha de Boca para montar un interminable escenario, de espaldas a los palcos.

El seleccionado de “El Fortín”

River y Vélez se reparten la mayor cantidad de shows de estadios que se han realizado en la Argentina. Sin ánimo de crear rivalidades, veamos algunos de los hitos más importantes de estas dos canchas.

1. Queen. Vélez tiene el privilegio de haber sido la sede del primer recital a gran escala de un grupo de fama internacional en el país. Queen dio cinco recitales allí, a partir dsel 28 de febrero de 1981. Hasta Diego Maradona subió al escenario con una remera que tenía pintada la bandera inglesa y Freddie Mercury lució una de la selección argentina. Ya en esos años el grupo inglés mezclaba fútbol y música sobre un escenario. Sus días en Buenos Aires dejaron muchas anécdotas, incluida su visita a la casa de Roberto Viola, semanas antes de que se convirtiera en presidente de facto al suceder a Jorge Rafael Videla. Los shows de Queen contaron con Zas como grupo soporte.

2. Abre Fito, cierra Charly. El 11 de octubre de 1985, a las 20, Fito Páez fue el encargado de abrir el Festival Rock & Pop, que celebraba el éxito de la emisora de Daniel Grinbank. Charly García fue el encargado del cierre. En esas tres noches, por el escenario pasaron grupos y solistas locales que se alternaron con visitas extranjeras. Fito, G.I.T., Virus, Los Abuelos de la Nada y Nina Hagen actuaron en el primer día. Zas, Juan Carlos Baglietto, John Mayall and the Bluesbreakes, La Torre e INXS, en el segundo; Sumo, Blitz, La Unión, Soda Stereo y Charly, en el tercero.

3. La precuela de los Stones. Cuentan las buenas lenguas que la buena impresión que Keith Richards se llevó de su actuación en la Argentina ayudó para que The Rolling Stones evaluara la posibilidad de contar a Buenos Aires como una nueva plaza de conciertos. El guitarrista de los Stones presentó su proyecto solista en la Argentina el 7 de noviembre de 1992, en Vélez. Esto, más las largas y arduas negociaciones con la producción local, permitieron que en 1995 los Stones pisaran por primera vez suele argentino y dieran su primera serie de conciertos, pero en River.

Diluvio 1: concierto Subacuático. Cada 23 de octubre, Charly García hace algún festejo por su cumpleaños. La fecha nunca pasa inadvertida. En general, son reuniones con amigos que terminan en largas zapadas. Pero el festejo de 2009 fue especial. Charly quiso que fuera con un concierto en Vélez. La idea era publicar un CD y DVD de ese concierto. La particularidad que tuvo fue que la lluvia torrencial lo convirtió en un show especial, mágico. Y terminó bautizado como Concierto Subacuático.

4. Spinetta y las bandas eternas. Casi dos meses después de Charly y su diluvio, el que subió al escenario del barrio de Liniers fue Luis Alberto Spinetta, con una producción colosal que bautizó Las bandas eternas. Ese concierto de cinco horas fue un resumen de su historia como músico a través de las excelentes bandas que encabezó. Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Los Socios del Desierto más invitados especiales como Fito Páez, Charly García y Gustavo Cerati. 50 canciones y más de 30 músicos.

Los imborrables de River

1. Amnesty International. Hasta 1988 fue el escenario más grande de la Argentina para conciertos de rock. Era altísimo y estaba custodiado, a cada lado, por dos inmensas paredes de parlantes. La cantante Tracy Chapman, sola con su guitarra, se veía diminuta en medio de semejante inmensidad. Fue gracias a la calidad de su voz y sus bellas canciones que todavía su actuación queda en el recuerdo de los que asistieron a ese concierto tan especial. El festival benéfico producido por Amnistía Internacional como campaña de concientización pasó por Buenos Aires el 15 de octubre de 1988. Como créditos locales estuvieron León Gieco y Charly García. En gira, junto a Chapman, llegaron Sting, Peter Gabriel, Bruce Springsteen y Youssou N’Dour. El show de Gabriel fue realmente impactante porque el inglés trajo toda la puesta en escena y las luminarias de su gira solista. Un par de años antes había presentado el álbum So. Aunque uno de los momentos más emotivos de su set no fue gracias a la tecnología sino cuando cantó el tema dedicado al activista sudafricano Stephen Biko, encarcelado y asesinado.

2. Prince el… breve. Era 21 de enero de 1991. Para el comienzo de la década del 90, un recital en medio del verano no era lo más habitual, pero el festival Rock & Pop dedicaba jornadas completas a grandes estrellas. Prince, en este caso. Ante un estadio que le quedó grande en términos de convocatoria (apenas 25.000 personas), el astro de Minneapolis dio una clase magistral de música que quienes estuvieron allí no han podido olvidar, a pesar de que pasaron más de tres décadas. Hubo otra curiosidad que casi nadie ha podido olvidar. Tocó y cantó poco más de una hora (apenas 77 minutos). Pero ni siquiera la producción se lo pudo reclamar, ya que su contrato decía que, como mínimo, su show debía ser de 60 minutos.

3. Gloria Stone. La banda de rock más amada por el público argentino se presentó por primera vez en nuestro país en 1995. Fueron cinco conciertos en el marco de su gira Voodoo Lounge. Se calcula que 900.000 personas vieron a la banda a lo largo de sus cuatro visitas al país. Las tres primeras (1995, 1998 y 2006) fueron funciones en River; la última (2016), en el Único de La Plata.

4. Solo rocanrol. El rock local tuvo en River grandes hitos. Estos nombres ya lo dicen todo: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y La Renga. Para los Redondos nunca fue fácil conseguir lugares para tocar desde que dejaron las salas chicas. Sus dos shows en River, el 15 y 16 de abril de 2000, fueron intensos. Mucha agitación dentro y fuera de la cancha que dejaron como saldo un muerto por herida de arma blanca y 150 heridos. Casi dos años después, el 30 de noviembre de 2002, La Renga llegaba a tocar en River.

En este caso absolutamente celebratorio, el fanzine El Precipicio, que la banda repartía en sus recitales, rezaba en esa edición: “Esta noche, una vez más, nos encontramos al borde del precipicio. Un paso más y no me importaría caer en la insondable profundidad de sensaciones que dejarán derramar mi sangre en este sembrar ilusiones. ¡Qué terrible si no hubiese avivado este fuego! Allá…, desde donde vengo, azotan tempestades golpeando en las cavernas de interminables mentes donde hielan la sangre, aun con las calderas encendidas; y pretenden que no salte, que me quiebre, que no sea.”

Diluvio 2: el gran desastre de un gran show. “Estoy contento por esta maldita lluvia, porque las luces [del escenario] no funcionan y por este maldito desastre. Es el peor de Foo Fighters en toda su historia. Gracias por ser parte de este desastre. Les prometo que no vamos a esperar otros 17 años en regresar. No sé lo que ustedes estaban esperando. Son la mejor audiencia del mundo”. Era la noche del 4 de abril de 2012, en una de las jornadas del Cosquín Rock, cuando un Dave Grohl irónico pero a la vez sorprendido por esa noche épica, se rendía ante una tormenta que todo lo estropeó y, a la vez, todo lo embelleció. El público, con las luces del estadio encendidas, solo quería cantar las canciones de la banda del ex Nirvana. En medio del desastre, uno de esos shows históricos.

5. El dueño de la pared. Más allá de que en el último tiempo solo se habló de que Coldplay le quitó el récord de funciones de un mismo espectáculo, en River, la producción de The Wall Live que Roger Waters trajo a la Argentina siempre será una de las más recordadas. La monumentalidad de su escenografía bien valió que River se llenara nueve veces, para contar esa historia que consagró a Pink Floyd y especialmente a Waters. Su producción estaba minuciosamente pensada para grandes estadios.

6. Banda récord. Coldplay es, hasta ahora, la banda que ostenta el mérito de haber ofrecido la mayor cantidad de funciones de un mismo espectáculo, en el Monumental del barrio de Núñez. Fueron diez conciertos. Pero no hay que quedarse solo con eso sino con el recuerdo de una producción de estímulos constantes, muy bien pensada como show de estadio, que no deja al público afuera en ningún momento (incluso los que pagan las entradas más baratas tiene la posibilidad de sentirse cerca de los músicos). Este es el mérito de Coldplay, además de contar en su catálogo con un gran repertorio de canciones muy pegadizas, que sonaron en todo el mundo.