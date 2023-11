escuchar

Roger Waters comenzó este martes la primera parada porteña de los dos shows que tiene previstos en Buenos Aires de su tour This Is Not a Drill, que representa su despedida, al menos por estas latitudes. Fiel a su espíritu revisionista y también provocador, todo esto tiene el show que preparó para su gira.

Le cabe, de algún modo, aquel dicho que reza “hazte fama y échate a dormir”. No en un sentido literal porque es un artista que no se detiene y que genera repercusiones con cada cosa que dice. Sin embargo, de su creación de musical de la década del setenta y principios de los ochenta ha generado material suficiente para revisitar su obra en distintos momentos de su carrera, ya fuera con espectáculos como The Wall, que pasó por la Argentina con un récord de nueve funciones, como este tour repleto de sus más grandes creaciones.

El estadio Monumental, minutos antes de comenzado el show de Waters Soledad Aznarez

El repertorio que trae en un show de poco menos de tres horas y dos docenas de canciones, casi dos tercios corresponden a su etapa como creador musical de la banda Pink Floyd. Aquí suenan sus grandes éxitos, desde “Confortably Numb” que elige para comenzar el concierto hasta otros hits como “Money” que programa para el último tramo del espectáculo.

Entre el público se ven canas, algo de calvicie y miradas atentas a cada estímulo del despliegue escénico. Toda esa producción visual habla de la historia de Waters pero con recursos técnicos, artísticos y visuales propios de esta segunda mitad del siglo XXI. También se percibe el cruce generacional con mucha gente más joven, atraída por la curiosidad de ver a ese músico que entona con toda la fuerza de su voz y el pulso de su bajo, aquellos hitos que tienen más de cuarenta años, como “The Happiest Days of Our Lives”, que sirve de antesala de un coro que entonará “Another Brick in The Wall Part 2″. En este show también reserva para el tramo medio canciones más actuales, como “The bar”, que estrenó el año pasado.

Una tarde con tensiones

La otra cara de todo este marco artístico, que nunca desdeña lo social, es el Waters de las redes, que siempre genera polémicas de toda clase, generalmente en cuestiones de geopolítica. Su discurso en la ONU como invitado de Rusia, para disertar sobre la invasión rusa a Ucrania, y recientemente por el conflicto en medio Oriente. “ No he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida. Lo que condeno es lo que hace el gobierno israelí, y lo seguiré condenando porque está mal, y estuvo mal desde el comienzo ”, había declarado el cantante.

Sin embargo, tras su llegada a la Argentina, se vivió cierta tensión luego de que en las primeras horas de este martes la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitiera un comunicado en el que consignaba la presentación de un recurso de amparo con una medida cautelar ante la Justicia para reclamar que sea suspendido el show debido “a sus expresiones y mensajes antisemitas durante su presentación en Montevideo, Uruguay, el viernes 17 de noviembre”.

Horas antes del recital se intentó instalar una carpa pro Palestina en las inmediaciones del estadio, en Avenida del Libertador y Udaondo. Fuentes policiales le informaron a LA NACION que la carpa ya fue levantada. Desde ella se difundían folletos propagandísticos. Por precaución, la escuela ORT ubicada en frente, suspendió sus clases y envió a sus alumnos y docentes a sus casas, para preservar su integridad.

Los dichos de Waters no son nuevos. Por esta misma razón, tiempo atrás se intentó cancelar un concierto programado en Fráncfort. La de este año no es la primera vez que se manifiesta en torno a lo que sucede en Medio Oriente. Anteriormente también había llamado a hacer un boicot contra el Estado de Israel, luego de una nueva escalada de violencia en el conflicto israelí-palestino.

A pesar de todos estos mensajes que generan controversia, sigue sin pausa con su causa artística, retrospectiva. This Is Not a Drill es el séptimo tour mundial de conciertos, que comenzó hace más de un año, el 6 de julio de 2022, en el PPG Paints Arena in Pittsburgh, Estados Unidos, y culminará en el Estadio Olímpico Atahualpa of Quito, Ecuador, el 9 de diciembre de este año.

Pasadas las 21, Waters comenzaba a desandar este repertorio tan fácilmente reconocible por los oídos de sus fans de los primeros tiempos. Todavía le falta el segundo show en Buenos Aires, del miércoles, y actuaciones en Lima, Santiago de Chile, San José de Costa Rica, Bogotá y Quito.

LA NACION