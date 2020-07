Salen a la venta las entradas para el show de Louis Tomlinson en Movistar Arena

Louis Tomlinson, el ex One Direction cantará en Buenos Aires el 21 de mayo de 2021

Este viernes se ponen a la venta las entradas generales para el concierto que el ex One Direction Louis Tomlinson dará el 21 de mayo de 2021 en el Movistar Arena. El cantante inglés reemprenderá su tour de conciertos Walls, que sirve para promocionar su primer disco en solitario, publicado en enero de este año.

Luego de un tiempo al que el propio artista definió como "un proceso de autocomprensión" (en el cual lanzó una serie de éxitos, en 2017, incluidas las colaboraciones con gran repercusión con Bebe Rexha y Steve Aoki), ahora está listo para esta nueva etapa, con su disco editado y el deseo de volver a girar con su espectáculo. "Quería ser un artista que tuviera su propio sonido y algo que decir".

El comunicado de su compañía discográfica completa el concepto: "Perseguir posiciones en las listas y la reproducción de la radio tuvo que pasar a un segundo plano para hacer música que significara algo para él y, a su vez, para esos fanáticos tan importantes". El más reciente single de Tomlinson es "We Made It", una canción festiva, una oda al sueño adolescente y el amor joven, que fusiona la eufórica influencia indie que tuvo Louis durante su adolescencia con un sonido pop electrónico contemporáneo. La canción fue estrenada junto con su videoclip, el cual a poco más de 10 días de su lanzamiento ya contaba con más 2 millones y medio de vistas en YouTube.

Tomlinson obtuvo el Premio a la Mejor Canción en los Teen Choice Awards 2019 por su tema "Two Of Us", el cual ya alcanzó los 40 millones de streams en Spotify, y más de 23 millones de vistas en YouTube. En 2018 ganó un Premio iHeart por "Mejor Solo Breakout", y en 2017 también se alzó con un Premio EMA. Fue clasificado No.5 en los artistas emergentes de Billboard de 2018, y ya cuenta con 60 millones de seguidores entre todas sus redes sociales.

"Me siento como un nuevo artista, me llevó un tiempo sentirme cómodo por mi cuenta. Me siento más seguro que nunca, tanto como compositor como cantante, y más maduro. Por supuesto que quiero tener éxito, pero lo que importa es lo que mi música significa para mí y lo que significa para los fans. Esa es la prioridad. El resto tendremos que esperar y ver ".