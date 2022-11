Silvina Moreno: talento al volante para un show íntimo de dos horas en Niceto

escuchar

Esta no será una crítica tradicional. O tal vez no será una crítica. Para empezar, porque nunca escribo en primera persona y esta vez sí. Para seguir, porque nunca escribo sobre música, y esta vez sí. Pero la ocasión (pienso) lo amerita. Escuché por primera vez una canción de Silvina Moreno el año pasado, gracias a mi sobrina, Camila, que tiene 12 años. Me gusta mucho la música en general, me declaro fan de ir a ver recitales y shows en vivo. No hay nada como conectar con un tema, con una letra, con una melodía. El tema que escuché era Cuídame, que integra Sofá, uno de los cinco discos de la cantautora argentina (muy recomendable). Me encantó. Desde entonces, descubrí algunas cosas de Silvina Moreno: tiene cinco discos (estilo pop, indie, tal vez, no lo tengo claro), una hermosa voz, compone letras que te tocan en algo, probablemente porque -según pude leer en varios reportajes- muchas de sus canciones son historias reales, cosas que le pasaron a ella, algunas buenas, otras malas.

Leí que uno de sus álbumes lleva el nombre de una de sus abuelas, que murió, Herminia. Que estudió música en Nueva York, que toca varios instrumentos, que se codeó con grandes artistas, y que cantó con bandas que yo sí conocía, como Agarrate Catalina, o cantantes como Kevin Johansen. Pero me sorprendí porque al menos en mi radar no estaba. Tal vez no era una cantante masiva. Pero definitivamente talentosa. Vi algunos videos suyos. Y me fui haciendo una imagen de una persona que disfruta de lo que hace y que cuando está arriba del escenario transita el camino hasta el final del concierto con alegría. Y el sábado la fui a ver a Niceto. Comprobé que la imagen que me había hecho sobre Silvina Moreno se había quedado un poco corta. Un poco mucho.

Silvina presentó “Selva”, su último disco, producido por Eduardo Cabra (Calle 13). Silvina Moreno tocó 18 temas y repitió uno, Ley de Atracción, probablemente uno de los dos temas más escuchados del último álbum, junto a “Pedestal”. Lo repitió porque, confesó, “quería bailarlo”. Y les propongo que lo escuchen, van a querer bailar, casi con certeza. “Una vez que te dejo ir, que me elijo a mí, vuelves a buscarme”, dice el estribillo.

En este recital, que duró dos horas, más, menos, Silvina Moreno compartió el escenario con cantantes invitadas, “muchas mujeres, porque tiene muchas mujeres este disco”, comentó en algún momento. Una de las que se subió a cantar fue Mica Sotera, a quien no conozco, pero canta suave, lindo. Y junto a Silvina hicieron Péndulo, una ¿balada? de Herminia. “No me sueltes más, que al lado tuyo quiero estar”, entona con Sotera. Casi a capela, con la guitarra de fondo. La letra parece cursi, y tal vez lo es, pero a mí me moviliza.

A la improvisación recurre Silvina Moreno en más de una oportunidad en esas dos horas. Una, cuando desaparece del escenario y aparece entre la gente, y toca allí varios temas. Otra, cuando hace gala de un nuevo instrumento que le permite repetir en loop cosas que diga o instrumentos que toque y ensaya con el público, que le regala palabras para que use en una canción nueva. Magia, orgullo, son algunas de ellas.

Silvina Moreno en Niceto Sergio Rossi

Hay buena onda arriba y abajo del escenario y se nota. Con Marina Wil canta Pedestal. Con Sol Pereyra canta Selva, el tema que le pone nombre al álbum que estrena. Bromea con sus compañeros y compañeras de banda, con el bajista y con el guitarrista (¿cuánto hace que trabajamos juntos?, les pregunta) y presenta más tarde a su nueva percusionista y a su nueva baterista, dos chicas jóvenes muy talentosas. Se despide con “Esperanza”, un tema de murga casi. Se sienta al borde del escenario, interactúa con su público, mientras entona el estribillo: “Tengo un poco de esperanza, solo un poco no hace nada, vivo por esa esperanza”. Foto grupal, palabras para la gente. Y fin.

Si llegaron hasta acá y no les dieron ganas de escuchar un tema de Silvina Moreno pínchense a ver si les duele, tal vez no estén sintiendo nada.

