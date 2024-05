Madonna en Brasil: de su ensayo “enmascarada” a la llegada del público, todo listo para el show de la Reina del Pop en Copacabana

Escuchar

El primer sábado de mayo de 2024 deberá ser recordado como el “Día M” en Brasil. Especialmente por los cariocas, que decidieron brindarle a Madonna nada menos que la playa más famosa de ese país, Copacabana, para que la diva del pop ofreciera un recital multitudinario y gratuito, que sirviera de cierre de The Celebration Tour. Se trata de la gira que comenzó en octubre de 2023, para festejar sus cuatro décadas de carrera. Al menos por ahora, es la última fecha que figura en su agenda.

Madonna enmascarada, durante uno de los ensayos de su show en Río de Janeiro PABLO PORCIUNCULA - AFP

Falta muy poco para que la cantante suba al escenario y comience a recorrer, durante algo más de dos horas, un repertorio retrospectivo de unas 25 canciones. Y se espera una asistencia de público que supere ampliamente el millón de espectadores. De este modo, también culminaría una semana en donde el concierto había generado una gran expectativa. Todos los ojos estuvieron puestos en Madonna, desde su llegada al hotel donde se alojó hasta cualquier movimiento que pudiera hacer en los días previos; asomarse por una ventana y observar los preparativos del concierto o recorren un puente instalado por encima de la avenida costanera, que comunicaba el hotel con el escenario montado en la playa.

El público se fue agolpando frente al escenario para ver a Madonna, durante el atardecer carioca Bruna Prado - AP

La inversión de la comuna de Río y de los sponsors para este espectáculo fue estimada en unos 60 millones de reales (unos 11 millones de dólares) y se espera que el dinero que ingresó a la ciudad resulte cinco veces mayor (300 millones de reales, lo que equivale a más de 57 millones de dólares), por gastos de hotelería, transportes, comidas, otros servicios. Además, el alquiler de botes de diverso calado, ya que en estos casos también se utilizan para ver espectáculos desde el mar. “El show gratuito de Madonna tiene un gran impacto en nuestra ciudad -había dicho días atrás Daniela Maia, secretaria de turismo de Río de Janeiro-. Será uno de los eventos de Río de mayor visibilidad internacional. Impulsará nuestra economía y atraerá turistas del Brasil, América Latina y todo el mundo”. Según un informe publicado por The Brazilian Report, esto representa dos veces más de lo que generaron las actuaciones de Taylor Swift con su Eras Tour pero 15 veces menos de lo que dejó el último carnaval de Río. Según estas estimaciones, el turista brasileño llegado de otras regiones deja en esta ciudad unos 491 en promedio, por día, mientras que los extranjeros unos 592. Por otra parte, de los 17 millones de dólares de inversión para este evento, 3.3 quedarían en las arcas de Madonna, según información de O Globo.

Una previa interminable

A las 7 de la mañana, en uno de los pabellones del Aeropuerto Internacional Antônio Carlos Jobim de Río de Janeiro, más conocido como “de Galeão”, la gente ya se movía al ritmo de Madonna. Porque un grupo de patinadoras artísticas ofrecieron una coreografía al ritmo de su música.

o aeroporto galeão assim às 7 da manhã, madonna transformou o rio de janeiro num grande musical pic.twitter.com/QxEwJLcvHY — PAIVA (@paiva) May 4, 2024

También por la mañana comenzaba a notarse una considerable afluencia de público en la playa de Copacabana, que se sumaba a la que se había acercado la noche anterior, desde otros estados. Si bien la policía militar días atrás había prohibido el acampe, la última noche se acercaron a Copacabana muchos fans de la diva norteamericana que no quisieron llegar a último momento desde ciudades muy alejadas, y no fueron disuadidos. Pudieron quedarse allí, con la precaución de que no instalaran estructuras en la playa. El clima siempre ayuda en Río para este tipo de situaciones. De hecho, desde la primavera pasada viene sufriendo fuertes olas de calor. Y este otoño también está resultando cálido. La temperatura de la tarde del sábado se arrimaba a los 30 grados y se esperaba un descenso, para la noche, de al menos unos cuatro o cinco grados. Cuando el sol todavía no había caído, la avenida costanera parecía una infinita peatonal donde no faltaron los carritos con choclos calientes y conservadoras con gaseosas y cervezas, para aprovisionar a los turistas.

El municipio carioca, con el esponsoreo de un importante banco del Brasil, hizo una gran campaña publicitaria del show de Madonna en Copacabana PABLO PORCIUNCULA - AFP

El muro de la discordia

El escenario que se montó para Madonna fue de más de 800 metros cuadrados. Incluso se habló de un sector delantero para invitados VIP con capacidad para 7500 personas, que fue blindado en los primeros días con una pared de placas metálicas de dos metros de altura. Las protestas de muchos cariocas no se hicieron esperar al ver semejante pared y el impacto visual que podría tener al momento del show. Sin embargo, alertados por esta preocupación, los organizadores explicaron que no se trataba del cerco definitivo sino de un vallado de protección que se había instalado por seguridad. Dentro de ese predio se realizaba el montaje del escenario y de todo el recurso técnico que se necesita para un show de estas características. Por ese motivo se instaló la pared, de manera transitoria, que finalmente fue quitada para mejorar la vista de los fans.

Madonna sorprendió con "Music" versión samba, en los ensayos para su histórico show gratuito de hoy en la playa de Copacabana, al que asistirá un millón y medio de personas. Se espera que inyecte 58 millones de dólares a la economía local.#MadonnaInRiopic.twitter.com/k4yPFZLPJk — Julio Osses (@osses) May 4, 2024

Durante los últimos días se vio un gran desfile de personajes frente al Copacabana Palace, donde estuvo alojada la cantante. Se viralizaron imágenes de un perro con anteojos con forma de corazones que intentó morder a la movilera de un canal, imitadoras e imitadores producidos al estilo de Madonna y muchas camisetas con los colores “la “verdeamarela” que distingue a los brasileños en el mundo. Tampoco faltaron los vendedores ambulantes, tratando de hacer alguna diferencia en reales. El informe de The Brazilian Report señala que según la proyección del municipio, el 85 por ciento de la asistencia de público estaría conformado por cariocas y gente de localidades cercanas. El resto sería de otras regiones del país y del exterior.

Fotos que deixam a gente com o coração quentinho pic.twitter.com/xJLKianrYr — ͏ ͏OdeioMadonna (@OdeioMadonna) May 4, 2024

Entre las particularidades de este espectáculo, además de ser en la playa, gratuito y multitudinario, se esperaba la participación de artistas locales como Pabllo Vittar y Anitta. La popular cantante carioca es, actualmente, la figura más importante del Brasil en el exterior. En 2019 había grabado con Madonna la canción “Faz gostoso”. Hubo otros momentos del espectáculo que ya habían sido anticipados en ese mismo escenario días antes durante los ensayos. En uno de ellos se pudo ver a Madonna con una máscara, interpretando una versión samba de su hit “Music”.

Un espectáculo a su medida

El show en Río es el único que agendó en América del Sur de este periplo The Celebration Tour. Comenzó el 14 de octubre de 2023 en el The O2 Arena de Londres y se programó para que se viera en países de Europa y América del Norte, con un total de 41 funciones. Se trata de un espectáculo claramente retrospectivo. Durante un par de horas y con un despliegue muy de cabaret al estilo Madonna, la diva se despacha con buena parte de sus éxitos. Más allá de algunos cambios que puede hacer entre una función y la siguiente (en el mismo estadio o en otro escenario, de otro país) siempre se esperó que en esta gira no faltaran éxitos como “Nothing Really Matters”, “Everybody”, “Open Your Heart”, “Live to Tell”, “Like a Prayer”, “Fever”, “Bad Girl”, “Don’t Tell Me”, “La isla bonita”, “Ray of Light”, “Like a Virgin” y “Celebration”.

El susto de su vida

A finales de junio de 2023, mediante un comunicado, el manager de Madonna, Guy Oseary, informó que la diva había estado hospitalizada en un centro médico de Nueva York a causa de una grave infección bacteriana. La artista terminó intubada y quedó internada en la unidad de terapia intensiva por varios días.

Detrás de esta información surgieron los más variados rumores, ya que la cantante no había llegado a la institución por sus propios medios. Se dijo que fueron paramédicos quienes le brindaron los primeros auxilios en su casa. Tuvieron que “revivirla” con Narcan, una droga utilizada en situaciones de sobredosis de heroína, fentanilo u otros opioides, o bien para combatir un shock séptico, que es lo que habría sucedido con Madonna. Unos días después de recibir el alta, realizó su primer comentario público. “Gracias por sus energías positivas. Por sus oraciones y palabras de recuperación y ánimo. Sentí su amor. Estoy en el camino de la recuperación e increíblemente agradecida por todas las bendiciones de mi vida”, escribió.

Los fans esperan el comienzo del último show de Madonna en el marco de su Celebration Tour, en Copacabana, Rio de Janeiro (AP Photo/Bruna Prado) Bruna Prado - AP

Casi un mes después volvió a referirse a lo que le había sucedido y a qué tan acompañada había estado por su familia. “El amor de la familia y los amigos es la mejor medicina. Un mes fuera del hospital y puedo reflexionar. Como madre, podés verte atrapada en las necesidades de tus hijos y en todo lo que les entregás día a día... Pero cuando las cosas se pusieron feas, mis hijos me ayudaron de verdad. Vi un lado de ellos que nunca había visto antes. Eso marcó la diferencia”, escribió. Hoy, a casi un año de aquella situación, sigue concentrada en la música y los escenarios.

