“Solo le pido a Dios”, la canción que se convirtió en una plegaria que emocionó a Juan Pablo II y a Francisco y que ahora escucha León XIV

​Hay canciones que nacen por un impulso vital y otras que parecen haber estado esperando en el aire a que alguien con la sensibilidad adecuada las atrapara en un papel. “Solo le pido a Dios” pertenece a esa segunda categoría. Escrita mientras estaba de visita en su pueblo de Cañada Rosquín, Santa Fe y grabada casi de casualidad en 1978, la obra cumbre de León Gieco atravesó guerras, manipulaciones dictatoriales, dictámenes de censura y estadios repletos hasta transformarse en lo que es hoy: un himno pacifista ecuménico, una oración secular que no pierde ni una sola coma de vigencia.

​El origen del tema está ligado al invierno de 1978. La dictadura militar argentina encabezada por Jorge Rafael Videla se encontraba al borde de un conflicto bélico con la dictadura chilena de Augusto Pinochet por la soberanía del Canal Beagle. La inminencia de una guerra entre países hermanos generaba un clima espeso y sofocante. Fue en ese contexto donde León, conmovido junto a su padre por las noticias, comenzó a modelar una plegaria. ​Sin embargo, el tema estuvo a punto de quedar afuera de su cuarto álbum de estudio, editado a inicios de 1979. Gieco sentía que la melodía —apoyada sobre una estructura armónica repetitiva y una armónica melancólica— resultaba “monótona y aburrida” en comparación con el resto del material, de corte más folclórico o rockero.

​Fue la intervención decisiva del músico salteño Dino Saluzzi (que a último momento participó en la grabación original con su bandoneón) y de Charly García que cambió el destino de la obra. El bandoneonista escuchó el demo y le dijo sin dudarlo: “Vos no sabés lo que tenés acá. Esta canción tiene que ir sí o sí, va a ser un éxito mundial”. Movido por la insistencia de Saluzzi y García y por la recomendación de su entorno, León accedió a incluirla a último momento, casi sobre la hora de cerrar el máster. ​Lo que vino después es una de las paradojas más amargas y fascinantes de la música popular argentina.

En 1982, tras la recuperación de las Islas Malvinas, el régimen militar prohibió la música en inglés e instauró la difusión obligatoria de música en castellano en las radios, lo que le dio al rock argentino una difusión inédita hasta el momento. Sorpresivamente, los mismos ejecutores del terrorismo de Estado que habían censurado y perseguido a Gieco —quien debió exiliarse temporalmente— pasaron a difundir “Solo le pido a Dios” de manera continuada en la cadena oficial, intentando adueñarse de su tono épico para enmendar la propaganda de guerra. ​Pero la cultura tiene sus propios mecanismos de resistencia.

El público despojó al tema de cualquier lectura oficialista y lo resignificó de inmediato: la canción no se cantaba a favor de la gesta militar, sino por los pibes de 18 años congelados en las islas y contra la atrocidad de la violencia armada. ​Con el retorno de la democracia en 1983, el tema se consolidó como un símbolo insustituible de la memoria, la justicia y los derechos humanos en América Latina. Su versión más célebre en vivo fue realizada junto a Mercedes Sosa, quien la incorporó a su repertorio internacional y la llevó a los escenarios más prestigiosos del mundo. Ha sido traducida a más de 10 idiomas (incluyendo hebreo, inglés y portugués) e interpretada por artistas de la talla de Bruce Springsteen, Ana Belén y Victor Manuel, Joan Manuel Serrat, Víctor Heredia, Shakira y David Broza, entre otros.

​Tres papas, una melodía: de la plaza de San Pedro a Luján

​Pocas composiciones en la historia de la música en español ostentan el recorrido ecuménico que acumula este ruego por la paz. La canción cruzó todas las fronteras ideológicas y religiosas hasta sonar, en tres épocas distintas, ante la máxima autoridad de la Iglesia Católica: primero en agosto de 2000, durante el Gran Jubileo en Roma, donde un joven Luciano Pereyra (de tan sólo 18 años) representó a Latinoamérica cantando “Solo le pido a Dios” ante más de dos millones de jóvenes y el Papa Juan Pablo II en la explanada de Tor Vergata.

Su autor, León Gieco, cantó su obra por primera vez ante un Papa, Francisco, en mayo de 2023 en el Palacio Apostólico del Vaticano, consolidando la pieza como un mensaje universal de hermandad entre los pueblos. Décadas después de aquella histórica jornada en Roma, el propio Luciano Pereyra volverá a llevar hoy este himno a las audiencias pontificias en la despedida del Papa León XIV del pueblo argentino en Luján, cerrando un círculo poético en el que la composición de Gieco se reafirma como la máxima expresión del pensamiento pacifista argentino.

​​Han pasado casi cinco décadas desde que Gieco redactó aquellos versos en Cañada Rosquín. Hoy, en un escenario internacional fragmentado por nuevos conflictos bélicos, inequidades sociales y discursos de odio, la letra no ha envejecido un solo día. ​Decir que la guerra es “un monstruo grande y pisa fuerte sobre la pobre inocencia de la gente” no es un eslogan del pasado, es una crónica en tiempo presente de la condición humana.

La fuerza del tema reside en su despojo: una plegaria sin dogmas donde el ruego no pide riquezas ni victorias, sino apenas la gracia de no permanecer indiferentes ante el dolor de los demás. Una obra que nació por accidente en una cinta de ensayo y terminó inscrita en la memoria colectiva del mundo.