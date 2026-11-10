Alanis Morissette habló por primera vez sobre su orientación sexual

A sus 52 años, Alanis Morissette decidió abrir su corazón durante una entrevista en el podcast Handsome de las actrices y cómicas Tig Notaro, Fortune Feimster y Mae Martin. Durante la conversación, publicada la semana pasada, la artista se definió como pansexual, es decir, que se siente atraída hacia todas las personas, independientemente de su identidad de género.

La declaración de Morissette tuvo lugar en el tramo final del episodio. “Siento mucho que esos hombres te hicieran daño, pero no lamento las canciones que surgieron a raíz de ello. Son realmente increíbles”, le dijo la actriz y humorista Feimster a Morissette. “¿En algún momento eso te llevó a querer ser lesbiana?”, le consultó con tono irónico.

Alanis Morissette habló abiertamente en un podcast sobre su orientación sexual Redes sociales

Dejando toda broma atrás, la cantante de “Ironic” respondió con sinceridad a la pregunta: “Soy pansexual, así que sí”. “Me atrae todo”, señaló Morissette, a lo que Feimster agregó: “¡Genial!”. Ante la revelación, otra de las conductoras del podcast, Notaro, quiso indagar un poco sobre la orientación sexual de Morissette: “Espera, ¿no serás realmente pansexual, verdad?”. Morissette contestó tajante: “Lo soy”.

A lo largo de su extensa carrera, la artista canadiense siempre se inspiró en sus romances -y rupturas- para crear canciones que se convirtieron en clásicos intergeneracionales. Ya de muy joven la estrella aprendió que el amor no era como lo soñaba. Tenía apenas 16 años cuando comenzó una relación con el actor de la serie Full House, Dave Coulier, que la duplicaba en edad, motivo por el cual se habría separado dos años después de iniciado el romance.

Dos años después, Alanis estuvo muy cerca del músico Ryan Adams, con quien compuso el tema “1974″. La cercanía entre ambos hizo que las especulaciones en la prensa no tardaran en llegar. Las suposiciones fueron solo eso, nunca existieron pruebas de que tuvieran una relación amorosa. Dos años después, en el clip de “So Pure”, en 1998, Alanis presentó a su nuevo amor, el actor Dash Mihok.

En 2002, la ya consagrada cantante comenzó una relación con un joven y prometedor actor: Ryan Reynolds. La celestina de la llamativa pareja fue nada más ni nada menos que Drew Barrymore, que los unió en una fiesta por su cumpleaños. Ambos canadienses, sus orígenes los unían y parecía que al fin ella había encontrado la paz amorosa. “Es un criatura tan solidaria. Me siento muy amada, en una especie de sueño. Siempre me siento feliz a su lado”, decía en una entrevista con la revista People.

Alanis Morissette y Ryan Reynolds: todo terminó con una ruptura que afectó mucho a la cantante Grosby Group

En 2004 se comprometieron pero dos años más tarde, sin haber levantado sospechas, anunciaron su separación a través de un comunicado en el que no dieron demasiadas explicaciones: ¿había terceros en discordia? ¿desgaste? ¿transitaban etapas diferentes de la vida?

La respuesta no tardó en llegar y apenas dos meses más tarde, el protagonista de Deadpool comenzó a salir con Scarlett Johansson, quien un año después se convirtió en su esposa. Luego de varios meses de perfil bajo, Alanis compuso su siguiente disco, Flavors of Entanglement, que definió como sanador.

Con Mario Treadway, su esposo, en los American Music Awards, en Los Angeles C Flanigan - Getty Images North America

Entre 2007 y 2009 mantuvo una relación con el abogado Tom Ballanco. El mismo año de la ruptura comenzó a salir con quien después se convirtió en su marido, con quien se casó apenas ocho meses después, el 22 de mayo de 2010 en Los Ángeles. Se trata de DJ Mario Treadway. Muy rápidamente coronaron su amor con la llegada de su primer hijo, Ever Imre (15), al que le siguieron Winter Mercy (10) y Onyx (7). La familia cultiva el bajo perfil a pesar de su fama. En sus redes sociales prácticamente no comparten momentos íntimos.

Si bien la artista hace 14 años se muestra felizmente casada, en distintas oportunidades habló sobre su sexualidad. En 2008, durante su participación en The Howard Stern Show, habló sobre los encuentros que tuvo con mujeres en su “juventud”. Además, en una entrevista con la revista The Advocate, publicada en junio de ese año, le pidieron que “hablara más a fondo sobre la experimentación lésbica” y Morissette apuntó: “¿Qué puedo decir al respecto? Creo que es un hermoso rito de paso que cualquiera puede experimentar al explorar su sexualidad en algún momento; eso fue exactamente lo que pasó. ¡Y fue genial!”.

En los últimos años, cada vez más celebridades se animan a hablar sobre su sexualidad sin tapujos. Recientemente Janelle Monáe, Miley Cyrus y la actriz Gillian Anderson también se identificaron como pansexuales.